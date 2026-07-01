ГИГИН папа Римский

ГИГИН, папа Римский (др.-греч. Ὑγῖνος; лат. Hyginus) - девятый папа Римский (136-140 годы).

Гигин был родом из Афин; Liber Pontificalis утверждает, что он раньше был философом. Возможно, это свидетельство обусловлено путаницей с одноименными философами, но вполне вероятно, что это может быть и правдой, достаточно вспомнить практически современные примеры Юстина Философа или Аристида. Гигин установил деление священников по чинам иерархии и ввел обычай крестничества.

Во время его епископата в Риме не было крупных антихристианских гонений.

К этому времени церковные писатели относят деятельность еретиков-гностиков Валентина, только что прибывшего в Рим, и Кердона, предшественника Маркиона. Ириней Лионский пишет об этом так: «Валентин прибыл в Рим при Гигине, вошел в славу при Пие и дожил до Аникета . И Кердон, предшественник Маркиона, вступил в церковь также при Гигине, девятом епископе, и исповедовал перед ней свои заблуждения. Впоследствии он то распространял свое учение тайно, то опять отрекался от него, то снова обличаемый в нечестивом учении, отлучаем был от общения с братьями» (AH III, 4, 3).