Гигес (Гиг)

Ги`гес (Гиг) ( аккад . Guggu) (VII в. до н. э.) — сын Даскила, основатель лидийской династии Мермнадов. Этимология имени неясна, предполагается его не лидийское, а греческое или лувийское происхождение. Г. пришел к власти в Лидии в результате дворцового переворота, убив предшествующего правителя Мирсила-Кандавла-Садиатта и женившись на его вдове (682 или 680 до н. э.). Это вызвало недовольство в правящих кругах, и Г. для подтверждения законности своих притязаний на трон обратился к Дельфийскому оракулу. Получив благоприятное прорицание, Г. воцарился окончательно. Эта история в передаче античных авторов подверглась значительной мифологизации. О социальном происхождении Г. судить трудно: античные источники называют его пастухом (Платон), телохранителем и доверенным лицом царя (Геродот), потомком царского соправителя (Николай Дамасский). Г. проводил успешную завоевательную политику: к Лидии были присоединены часть Фригии и Карии, Троада и Мисия. Г. захватил Колофон, ставший для Лидии первым портом, Магнесию на Меандре, возможно, Сипил. Осадил Смирну и Милет, но захватить их не смог. Г. активно боролся с киммерийцами, чьи набеги на Лидию заставили его обратиться за помощью к Ассирии и направить в 667/666 до н. э. посольство ко двору Ашшурбанапала. В обмен на военную помощь Г. признал себя вассалом ассирийского царя. Получив поддержку, Г. одержал победу над киммерийцами (ок. 665 до н. э.), обезопасив на некоторое время Лидию от их нападений. Позднее вторжение киммерийцев в западные владения Ассирии дало Г. повод разорвать вассальные отношения с Ашшурбанапалом и ок. середины 650-х послать помощь восставшему против Ассирии Псамметиху I. Оставшись без поддержки, Лидия в 644 до н. э. подверглась разрушению киммерийцами во главе с Лигдамисом. Согласно аккадским источникам («цилиндр Рассама»), Г. был убит во время разгрома столицы — г. Сарды. Предположительно, могила Г. находится в царском некрополе Бин-тепе на Сардской равнине. Лит.: Cogan M., Tadmor H. Gyges and Ashurbanipal: A Study in Literary Transmission // Orientalia. 1977. XLVI. P. 65—85; Roosevelt Ch. H. The Archaeology of Lydia from Gyges to Alexander. New York, 2009; The Lydians and their World / N. Cahil (ed.). Istanbul, 2010; Мазетти К. Вопросы лидийской хронологии // Вестник древней истории. 1989. № 2. С. 175—178; Иванчик А. И. Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII—VII веках до н. э. М., 1996.