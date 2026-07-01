Гиерон II

Гиеро`н II (305—215 до н. э.) — правитель Сиракуз, сын Гиерокла из рода Дейноменидов. Начал карьеру как военный — в 279—276 до н. э. служил в армии эпирского царя Пирра на Сицилии, был не раз им награжден. Во время войны с карфагенянами войско избрало Г. главнокомандующим (274 до н. э.), и вскоре с помощью друзей он захватил власть в Сиракузах, став стратегом-автократором (с 269 до н. э. — басилей ). Г. пытался овладеть Мессаной, занятой мамертинцами, и в результате войн 271—269 до н. э. захватил весь северо-запад Сицилии, а в 264—263 до н. э. вел войну с римлянами, пришедшими на помощь мамертинцам. Эта война для Г. оказалась весьма неудачной, и в 262 до н. э. он заключил с Римом мир и союз, которому оставался верен до конца жизни (более 40 лет не воевал). С целью обеспечения доходов казны при Г. был разработан знаменитый таможенный и налоговый устав (lex Hieronica). Завещал престол своему внуку Гиерониму. Лит.: De Sensi Sestito G. Gerone II. Un monarca ellenistico in Sicilia. Palermo, 1977.