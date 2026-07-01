Гиерон I

Гиеро`н I (V в. до н. э.) — тиран Гелы и Сиракуз из династии Дейноменидов. Младший брат Гелона, с 485 до н. э. остался правителем родной Гелы, а в 478 до н. э. унаследовал от брата и престол Сиракуз. Проводил активную внешнюю экспансию — в результате двух войн (476 и 472 до н. э.) поставил под контроль Акрагант, а в 467, инспирировав свержение регента Микифа, Мессану; расширил сферу своего влияния на Южную Италию, удачно вмешавшись в конфликты Кротона с Сибарисом и Регия с Локрами (476); в морском сражении у Кум разгромил флот этрусков и основал совместно с куманцами Неаполь (474). Укрепляя государство , практиковал массовые переселения (жителей Катаны и Наксоса — в Леонтины; набранных в Элладе переселенцев — в Сиракузы, Гелу, Катану, Наксос). В греческом мире Г. стал широко известен благодаря созданному при дворе кружку блестящих деятелей культуры (Пиндар, Симонид, Вакхилид, Эсхил), а также большому количеству громких побед в общегреческих играх — трех Олимпийских и трех Пифийских. Умер Г. от мочекаменной болезни в 467 до н. э. Лит.: Высокий М. Ф. История Сицилии в архаическую эпоху. СПб., 2004; Consolo Langer S. N. Siracusa e la Sicilia greca tra eta arcaica ed alto ellenismo. Messina, 1996.