Гиень (Гюйенн, фр. Guyenne)

Гие`нь (Гюйенн, фр. Guyenne) (в древности Аквитания, фр. Aquitaine, для части ее территории с XIII в. появляется термин Г., впервые в Парижском договоре 12 апреля 1229 по окончании Альбигойских войн) — историческая область на Юго-Западе Франции в бассейне р. Гаронны, между Луарой и Пиренеями. Главный город — Бордо. Много раз в истории меняла свои границы. Первоначально заселена иберами, затем кельтами. Территория была завоевана легатом Цезаря Крассом (56 до н. э.) и входила в состав римских провинций Галлия и Аквитания (с 28 до н. э.). В начале V в. перешла к вестготам, основавшим варварское королевство с центром в г. Тулузе (419). После разгрома Хлодвигом I войск вестготов в битве при Вуйе (507) отошла к Франкскому государству, затем вошла в империю Карла Великого (769). В 781—877 стала вассальным королевством Каролингов; после распада империи была независимым королевством Аквитанским, вассальным короне Франции. В 877—1058 королевство разделилось на два герцогства (Гасконь и Аквитания). После их воссоединения в 1058 столицей стал г. Бордо. Вслед-ствие брака последней наследницы герцогства Алиеноры Аквитанской с королем Франции Людовиком VII в 1137 Г. оказалась под властью французской короны. После их развода и второго брака Алиеноры Аквитан-ской с графом Генрихом Анжуйским (1152), ставшим в 1154 королем Англии (Генрих II Плантагенет), перешла к короне Англии. В течение последующих 300 лет Г. была социально-экономически тесно связана с Англией. Спор между Францией и Англией за владение Г. периодически возобновлялся. Парижский договор (1259) между Людовиком IX Святым и Генрихом III Плантагенетом признал Г. английским владением, но обязал короля Англии приносить за него вассальную клятву королю Франции. Конфликт вокруг Г. стал одним из поводов для начала Столетней войны (1337—1453). Взятие французскими войсками Бордо (19 октября 1453) считается датой окончания войны; Г. вошла в королевский домен , в 1462 в Бордо основан Парламент. В 1561 Г. вместе с Гасконью образовала самое крупное в стране губернатор­ство. После Французской революции XVIII в. вследствие проведенной административной реформы (1790) на месте Г. были образованы департаменты Жиронда, Ло, Ло и Гаронна, Дордонь и Аверон и частично Ланды; в 1808 — Тарн и Гаронна. Лит.: Castarede J. Histoire de la Guyenne et de la Gascogne: le berceau de France de 400 000 av. J.-C. a l’an 2000. Paris, 1997; Dupuy M. Les grandes heures de l’Aquitaine. Paris, 1973; Harris R. Valois Guyenne: a Study of Politics, Government, and Society in Late Medieval France. Woodbridge, 1994; Suffran M. Histoire de l’Aquitaine. Paris, 1987.