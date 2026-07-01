ГИДЖДУВАНИ АБД АЛЬ-ХАЛИК

ГИДЖДУА́НИ АБД АЛЬ-ХАЛИК - основатель средне-азиатской школы суфизма , известной как хваджаган, учение которой впоследствии было развито в братстве Накшбандия.

Све­де­ния о жиз­ни Гидждуани от­ры­воч­ны. Он ро­дил­ся в се­мье пра­во­ве­да Абд аль-Джа­ли­ла, в 22 го­да при­ехал в Бу­ха­ру, где стал уче­ни­ком, позд­нее пре­ем­ни­ком шей­ха Юсу­фа аль-Ха­ма­да­ни (1048-1140 годы).

Уче­ние Гидждуани ис­пы­та­ло влия­ние идей бро­дя­чих дер­ви­шей . Он тре­бо­вал от по­сле­до­ва­те­лей стро­го ис­пол­нять ша­ри­ат, от­ка­зать­ся от бо­гат­ст­ва и на­сла­ж­де­ний. Для них Гидждуани раз­ра­бо­тал стро­гий ко­декс по­ве­де­ния, тре­бо­вав­ший пре­бы­вать в ду­хов­ном уе­ди­не­нии, ма­ло го­во­рить, спать и есть, не спо­рить, не вес­ти дел, не слу­жить ни­ко­му, кро­ме на­став­ни­ков брат­ст­ва. Он не одоб­рял про­жи­ва­ния су­фи­ев в оби­те­лях (ха­на­ках) и их ув­ле­че­ния кол­лек­тив­ны­ми ра­де­ния­ми с му­зы­кой (са­ма). Гидждуани ввёл в брат­ст­ве ти­хое (мыс­лен­ное) бо­го­по­ми­на­ние (зикр-и ха­фи) с за­держ­кой ды­ха­ния (хабс-и диль), став­шее впо­след­ст­вии от­ли­чи­тель­ной чер­той на­кшбан­дий­ско­го зи­кра.

Суть уче­ния Гидждуани из­ло­жил в вось­ми прин­ци­пах, к ко­то­рым Ба­ха ад-Дин На­кш­банд до­ба­вил в XIV веке ещё три, ос­но­вав брат­ст­во На­кшбан­дия , или На­кшбан­дия-Хвад­жа­ган. Из со­чи­не­ний Гидждуани дош­ли на­пи­сан­ные на персидском языке «Ри­са­ла-и та­ри­кат», «Ри­са­ла-и са­ха­бия», «Ва­си­ятна­ме» и «Зикр-и Абд аль-Ха­лик Гид­жду­ва­ни».