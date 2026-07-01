ГИДЖДУВАНИ АБД АЛЬ-ХАЛИК
ГИДЖДУА́НИ АБД АЛЬ-ХАЛИК - основатель средне-азиатской школы суфизма, известной как хваджаган, учение которой впоследствии было развито в братстве Накшбандия.
Сведения о жизни Гидждуани отрывочны. Он родился в семье правоведа Абд аль-Джалила, в 22 года приехал в Бухару, где стал учеником, позднее преемником шейха Юсуфа аль-Хамадани (1048-1140 годы).
Учение Гидждуани испытало влияние идей бродячих дервишей. Он требовал от последователей строго исполнять шариат, отказаться от богатства и наслаждений. Для них Гидждуани разработал строгий кодекс поведения, требовавший пребывать в духовном уединении, мало говорить, спать и есть, не спорить, не вести дел, не служить никому, кроме наставников братства. Он не одобрял проживания суфиев в обителях (ханаках) и их увлечения коллективными радениями с музыкой (сама). Гидждуани ввёл в братстве тихое (мысленное) богопоминание (зикр-и хафи) с задержкой дыхания (хабс-и диль), ставшее впоследствии отличительной чертой накшбандийского зикра.
Суть учения Гидждуани изложил в восьми принципах, к которым Баха ад-Дин Накшбанд добавил в XIV веке ещё три, основав братство Накшбандия, или Накшбандия-Хваджаган. Из сочинений Гидждуани дошли написанные на персидском языке «Рисала-и тарикат», «Рисала-и сахабия», «Васиятнаме» и «Зикр-и Абд аль-Халик Гидждувани».