ГИДЖАК

ГИДЖАК - струнный смычковый инструмент типа лютни с длинной шейкой.

Рас­про­стра­нён в народной и профессиональной му­зы­ке уст­ной тра­ди­ции тад­жи­ков, уз­бе­ков, турк­мен, уй­гу­ров. Ма­лень­кий ча­ше­об­раз­ный кор­пус (из де­ре­ва, вы­су­шен­ной ты­к­вы и др.) с ко­жа­ной де­кой -мем­бра­ной со­еди­нён с круг­лой в се­че­нии шей­кой с по­мо­щью ме­тал­лического стерж­ня, ко­то­рый про­хо­дит че­рез кор­пус на­сквозь; вы­сту­паю­щий ко­нец стерж­ня слу­жит под­став­кой для ин­ст­ру­мен­та при иг­ре.

Са­мое ран­нее упо­ми­на­ние - в среднеперсидском литературном па­м­ят­ни­ке «Драхт асу­рик» (III-IV века). Све­де­ния об ин­ст­ру­мен­те со­дер­жат­ся в трак­та­тах Фа­ра­би (X век), Абд аль-Ка­ди­ра (Ма­ра­ги) (XIV-XV века), Али­ше­ра На­вои (XV век), Дар­ве­ша Али Чан­ги (XVI-XVII века). Со­хра­ни­лись ста­рин­ные изо­бра­же­ния Гиджака, в т. ч. в книж­ных ми­ниа­тю­рах XV-XVIII веков. Ко­ли­че­ст­во струн: 2 (ран­ние об­раз­цы), 3, 4 (об­раз­цы XX века); 2-струн­ный Гиджак (джи­гак) бы­ту­ет у па­мир­ских тад­жи­ков. Стру­ны мо­гут быть уд­вое­ны; ха­рак­тер­но на­ли­чие ре­зо­ни­рую­щих струн. На­строй­ка квар­то­вая или квин­то­вая. Звук яр­кий, не­сколь­ко гну­са­вый. Гиджак ши­ро­ко при­ме­ня­ет­ся в во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных пье­сах раз­ных жан­ров, дуб­ли­ру­ет ме­ло­дию по прин­ци­пу ге­те­ро­фо­нии. Род­ст­вен­ный ин­ст­ру­мент - ке­ман­ча.

Иллюстрации:

Фото. Уз­бек­ские гид­жа­ки со смыч­ка­ми. Архив БРЭ.

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