ГИДЖАК
ГИДЖАК - струнный смычковый инструмент типа лютни с длинной шейкой.
Распространён в народной и профессиональной музыке устной традиции таджиков, узбеков, туркмен, уйгуров. Маленький чашеобразный корпус (из дерева, высушенной тыквы и др.) с кожаной декой-мембраной соединён с круглой в сечении шейкой с помощью металлического стержня, который проходит через корпус насквозь; выступающий конец стержня служит подставкой для инструмента при игре.
Самое раннее упоминание - в среднеперсидском литературном памятнике «Драхт асурик» (III-IV века). Сведения об инструменте содержатся в трактатах Фараби (X век), Абд аль-Кадира (Мараги) (XIV-XV века), Алишера Навои (XV век), Дарвеша Али Чанги (XVI-XVII века). Сохранились старинные изображения Гиджака, в т. ч. в книжных миниатюрах XV-XVIII веков. Количество струн: 2 (ранние образцы), 3, 4 (образцы XX века); 2-струнный Гиджак (джигак) бытует у памирских таджиков. Струны могут быть удвоены; характерно наличие резонирующих струн. Настройка квартовая или квинтовая. Звук яркий, несколько гнусавый. Гиджак широко применяется в вокально-инструментальных пьесах разных жанров, дублирует мелодию по принципу гетерофонии. Родственный инструмент - кеманча.
Иллюстрации:
Фото. Узбекские гиджаки со смычками. Архив БРЭ.