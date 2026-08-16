ГИДРИЯ

ГИДРИЯ - древнегреческий большой сосуд для воды (IX-II века до н.э.).

Из­готав­ли­вал­ся из ке­ра­ми­ки , ре­же - из ме­тал­ла; ту­ло­во яй­це­вид­ное, рас­ши­ряю­щее­ся квер­ху, с низ­кой нож­кой, срав­нитель­но вы­со­ким и уз­ким гор­лом. Гидрии име­ли три руч­ки: две - го­ри­зон­таль­ные - слу­жи­ли при на­пол­не­нии и пе­ренос­ке со­су­да, вер­ти­каль­ная - при вы­ли­ва­нии жид­ко­сти и пе­ре­нос­ке пус­то­го со­су­да. Гидрии по­кры­ва­лись рос­пи­сью ( гео­мет­рического сти­ля , чер­но­фи­гур­ной, крас­но­фи­гур­ной ); осо­бен­но из­вест­ны рас­пис­ные Гидрии VI-IV веков.

Иллюстрации:

Гид­рии:1 – чер­но­фи­гур­ная с из­об­ра­же­ни­ем квад­ри­ги. Круг «ма­сте­ра ка­че­лей». 520-510 годы до н. э.; 2 - кра­сно­фи­гур­ная. Начало V века до н. э. Му­зей из­об­ра­зи­тель­ных ис­кусств име­ни А.С. Пуш­ки­на (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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