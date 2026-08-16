ГИДРИЯ
ГИДРИЯ - древнегреческий большой сосуд для воды (IX-II века до н.э.).
Изготавливался из керамики, реже - из металла; тулово яйцевидное, расширяющееся кверху, с низкой ножкой, сравнительно высоким и узким горлом. Гидрии имели три ручки: две - горизонтальные - служили при наполнении и переноске сосуда, вертикальная - при выливании жидкости и переноске пустого сосуда. Гидрии покрывались росписью (геометрического стиля, чернофигурной, краснофигурной); особенно известны расписные Гидрии VI-IV веков.
Иллюстрации:
Гидрии:1 – чернофигурная с изображением квадриги. Круг «мастера качелей». 520-510 годы до н. э.; 2 - краснофигурная. Начало V века до н. э. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва). Архив БРЭ.