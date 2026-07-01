ГИДРАВЛОС
ГИДРАВЛОС (греч. ὕδραυλος, от ὕδωρ - вода и αὐλός - флейта, трубка; или ὕδραυλις, букв. - водяная камера, от ὕδωρ и αὐλή - камера), Гидравлис - музыкальный инструмент типа органа.
Принципы работы воздухораспределительного устройства и клавишной механики аналогичны ранним формам пневматического органа, вода обеспечивала постоянство давления воздуха, поступающего к трубам. Самое раннее упоминание Гидравлоса - у Филона из Византия (около 200 года до н. э.). Афиней в труде «Пир мудрецов» называет его изобретателем Ктесибия Александрийского (около II-I веков до н. э.). Технические детали описаны у Витрувия («Десять книг об архитектуре», книга 10, глава 8) и Герона Александрийского.
Сохранившиеся образцы: Гидравлос из Аквинкума (ныне на территории Венгрии; 228), два Гидравлоса из Помпей. Около 40 изображений инструмента и письменные памятники указывают на повсеместное распространение Гидравлоса в Риме и провинциях поздней империи и его использование в светской обстановке (театры, цирки, государственные церемонии и др.). Обычно Гидравлос звучал под открытым небом, однако существовали и небольшие Гидравлосы, на которых играли женщины в богатых домах. Цицерон критиковал пристрастие к слушанию Гидравлоса как проявление эпикурейства («Тускуланские беседы», книга 3, глава 18). Расположение клавиш непосредственно перед трубами, имевшими большой диаметр, обусловливало большое расстояние между ними и, как следствие, отсутствие сколько-нибудь развитой клавишной техники. Гидравлос вышел из употребления с закатом Западной Римской империи, уступив место пневматическому органу.
Идея «водяного органа» возродилась в Европе в XVII веке в связи с увлечением механическими музыкальными инструментами.
Иллюстрации:
Гидравлос. Реконструкция. Швейцарский музей органа (Рош). Архив БРЭ.