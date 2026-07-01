ГИДРАВЛОС

ГИДРАВЛОС (греч. ὕδραυλος, от ὕδωρ - вода и αὐλός - флейта, труб­ка; или ὕδραυλις, букв. - водяная камера, от ὕδωρ и αὐλή - камера), Гид­рав­лис - музыкальный инструмент типа органа .

Прин­ци­пы ра­бо­ты воз­ду­хо­рас­пре­де­ли­тель­но­го уст­рой­ст­ва и кла­виш­ной ме­ха­ни­ки ана­ло­гич­ны ран­ним фор­мам пнев­ма­тического ор­га­на, во­да обес­пе­чи­ва­ла по­сто­ян­ст­во дав­ле­ния воз­ду­ха, по­сту­паю­ще­го к тру­бам. Са­мое ра­ннее упо­ми­на­ние Гидравлоса - у Фи­ло­на из Ви­зан­тия (около 200 года до н. э.). Афи­ней в тру­де «Пир муд­ре­цов» на­зы­ва­ет его из­об­ре­та­те­лем Кте­си­бия Алек­санд­рий­ско­го (около II-I веков до н. э.). Тех­нические де­та­ли опи­са­ны у Вит­ру­вия («Де­сять книг об ар­хи­тек­ту­ре», книга 10, глава 8) и Ге­ро­на Алек­санд­рий­ско­го .

Со­хра­нив­шие­ся об­раз­цы: Гидравлос из Ак­вин­ку­ма (ны­не на тер­рито­рии Венг­рии; 228), два Гидравлоса из Пом­пей. Около 40 изо­бра­же­ний ин­ст­ру­мен­та и письменные па­мят­ни­ки ука­зы­ва­ют на по­все­ме­ст­ное рас­про­стра­не­ние Гидравлоса в Ри­ме и про­вин­ци­ях позд­ней им­пе­рии и его ис­поль­зо­ва­ние в свет­ской об­ста­нов­ке (те­ат­ры, цир­ки, государственные це­ре­мо­нии и др.). Обыч­но Гидравлос зву­чал под от­кры­тым не­бом, од­на­ко су­ще­ст­во­ва­ли и не­боль­шие Гидравлосы, на ко­то­рых иг­ра­ли жен­щи­ны в бо­га­тых до­мах. Ци­це­рон кри­ти­ко­вал при­стра­стие к слу­ша­нию Гидравлоса как про­яв­ле­ние эпи­ку­рей­ст­ва («Тус­ку­лан­ские бе­се­ды», книга 3, глава 18). Рас­по­ло­же­ние кла­виш не­по­сред­ст­вен­но пе­ред тру­ба­ми, имев­ши­ми боль­шой диа­метр, обу­слов­ли­ва­ло боль­шое рас­стоя­ние ме­ж­ду ни­ми и, как след­ст­вие, от­сут­ст­вие сколь­ко-ни­будь раз­ви­той кла­виш­ной тех­ни­ки. Гидравлос вы­шел из упот­реб­ле­ния с за­ка­том Западной Рим­ской им­пе­рии, ус­ту­пив ме­сто пнев­ма­тическому ор­га­ну.

Идея «во­дя­но­го ор­га­на» воз­ро­ди­лась в Ев­ро­пе в XVII веке в свя­зи с ув­ле­че­ни­ем ме­ха­ническими музыкальными ин­ст­ру­мен­та­ми.

Иллюстрации:

Гид­рав­лос. Ре­кон­ст­рук­ция. Швей­цар­ский му­зей ор­га­на (Рош). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)