ГИДАШ АНТАЛ
ГИДАШ АНТАЛ - венгерский поэт, прозаик.
Сын сапожника. В 1920 году, вступив в компартию Венгрии, эмигрировал в Чехословакию; с 1926 года жил в Москве. Репрессирован (1938-1944 годы), в 1959 году вернулся на родину. Печатался с 1919 года.
Агитационный пафос ранних стихов Гидаша сменяется в поздней лирике скорбной рефлексией о судьбе его поколения: сборники «Сад моей тётушки» («Néném kertje», 1960), «Черешни» («Cseresznyefák», 1978) и др. Среди других сочинений: реалистическая романная трилогия о судьбе «маленького человека» в Австро-Венгрии [«Господин Фицек» («Ficzek úr», 1936), «Мартон и его друзья» («Márton és barátai», 1959), «Другая музыка нужна» («Más muzsika kell», 1963)]. На русский язык сочинения Гидаша переводились с 1930 года.