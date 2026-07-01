ГИДАШ АНТАЛ

ГИДАШ АНТАЛ - венгерский по­эт, про­за­ик.

Сын са­пож­ни­ка. В 1920 году, всту­пив в ком­пар­тию Венг­рии, эмиг­ри­ро­вал в Че­хо­сло­ва­кию; с 1926 года жил в Мо­ск­ве. Ре­прес­си­ро­ван (1938-1944 годы), в 1959 году вер­нул­ся на ро­ди­ну. Пе­ча­тал­ся с 1919 года.

Аги­тационный па­фос ран­них сти­хов Гидаша сме­ня­ет­ся в позд­ней ли­рике скорб­ной реф­лек­си­ей о судь­бе его по­ко­ле­ния: сборники «Сад мо­ей тётуш­ки» («Néném kertje», 1960), «Че­реш­ни» («Cse­reszny­efák», 1978) и др. Сре­ди других со­чи­не­ний: реа­ли­стическая ро­ман­ная три­логия о судь­бе «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка» в Ав­ст­ро-Венг­рии [«Гос­по­дин Фи­цек» («Ficzek úr», 1936), «Мар­тон и его дру­зья» («Márton és barátai», 1959), «Дру­гая му­зы­ка нуж­на» («Más muzsika kell», 1963)]. На русский язык со­чи­не­ния Гидаша пе­ре­во­ди­лись с 1930 года.