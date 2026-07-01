ГИБРАЛТАР

ГИБРАЛТАР - заморская территория Великобритании .

Рас­по­ло­же­на на юге Пи­ре­ней­ско­го полуострова, у Гиб­рал­тар­ско­го про­ли­ва. На се­ве­ре име­ет су­хо­пут­ную гра­ни­цу с Ис­па­ни­ей (дли­на 1,2 км; от­де­ле­на от испанского города Ла-Ли­неа ней­траль­ной зо­ной), на за­па­де об­ра­ще­на к бух­те Аль­хе­си­рас, на юге и вос­то­ке омы­вает­ся Сре­ди­зем­ным морем; дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 12 км. Площадь 6,5 км2. Население 28,8 тысяч человек (2004), из них 80,6% - гра­ж­да­не Гибралтара, 11,6% - гра­ж­да­не Ве­ли­ко­бри­та­нии (чле­ны се­мей во­ен­но­слу­жа­щих, биз­нес­ме­ны, на­ём­ные ра­бо­чие и др.; официальные дан­ные о чис­лен­но­сти во­ен­но­слу­жа­щих не при­во­дят­ся), 7,8% - гра­ж­да­не других стран (в т. ч. прие­хав­шие по тру­до­во­му най­му). Эт­нический со­став на­се­ле­ния (%): анг­лоя­зыч­ные гиб­рал­тар­цы (яни­то) 67,9, бри­тан­цы 13,2, ма­рок­кан­ские ара­бы 8,9, ис­пан­цы 3,6, ев­реи 2,5, ин­до­па­ки­стан­цы 1,8. 78,1% населения Гибралтара - ка­то­ли­ки, 7% - анг­ли­ка­не ; 3,2% населения от­но­сят се­бя к другим хри­сти­ан­ским ис­по­ве­да­ни­ям и груп­пам, 4% - му­суль­ма­не, 2,1% - иу­даи­сты , 1,8-2% - ин­дуи­сты ; 2,9% населения Гибралтара счи­та­ют се­бя не­ве­рую­щи­ми (2001, пе­ре­пись). Административный центр - город Гиб­рал­тар. Де­неж­ная еди­ни­ца - гиб­рал­тар­ский фунт (ра­вен британскому фун­ту). Официальный язык - анг­лий­ский.

Гибралтар - од­на из наи­бо­лее плот­но за­се­лён­ных тер­ри­то­рий ми­ра (4430 человек/км2). Большая часть на­се­ле­ния скон­цен­три­ро­ва­на в ши­ро­кой при­мор­ской по­ло­се на западном по­бе­ре­жье (рай­он Вест-сайд), к ко­то­рой по­ло­го спус­ка­ет­ся Гиб­рал­тар­ская ска­ла. Уз­кая при­мор­ская по­ло­са на восточном по­бе­ре­жье (Ист-сайд) за­се­ле­на сла­бее, Гиб­рал­тар­ская ска­ла не­оби­тае­ма.

Ис­то­рия. Гибралтар был из­вес­тен ещё древ­ним гре­кам и рим­ля­нам под названием Каль­пе (греч. Κάλπη, лат. Calpe). В VIII веке пре­вра­щён ара­ба­ми в кре­пость, ко­то­рая бы­ла на­зва­на Дже­бель-ат-Та­рик (го­ра Та­ри­ка) по име­ни арабского пол­ко­вод­ца Та­ри­ка ибн Сеи­да. Позд­нее это на­зва­ние бы­ло ис­ка­же­но и кре­пость ста­ла на­зы­вать­ся Гибралтар. В 1309-1333 годах и с 1462 года до начала XVIII века кре­по­стью вла­де­ли ис­пан­цы. В 1704 году, во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во, Гибралтар за­хва­ти­ли анг­ли­ча­не. Ут­рехт­ским ми­ром 1713 года Гибралтар был за­кре­п­лён за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, ко­то­рая ис­поль­зо­ва­ла его в ка­че­ст­ве опор­но­го пунк­та для ко­ло­ни­аль­ных за­хва­тов в Ин­дии, Аф­ри­ке, на Ближ­нем и Сред­нем Вос­то­ке. В XVIII веке пра­ви­тель­ст­во Ис­па­нии не­од­но­крат­но пы­та­лось воз­вра­тить Гибралтар, за­клю­чив со­гла­ше­ние с пра­ви­тель­ст­вом Ве­ли­ко­бри­та­нии, или ото­брать его си­лой. Наи­бо­лее упор­ная 4-лет­няя испанская оса­да Гибралтара (с 21.6.1779 по 6.2.1783) за­кон­чи­лась пол­ной не­уда­чей. Зна­че­ние Гибралтара ещё бо­лее воз­рос­ло в свя­зи с со­ору­же­ни­ем в 1869 году Су­эц­ко­го ка­на­ла. 16.5.1907 года ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и Ис­па­ни­ей бы­ло за­клю­че­но со­гла­ше­ние о под­дер­жа­нии в Гиб­рал­тар­ском проливе ста­тус-кво. Во вре­мя 1-й и 2-й ми­ро­вых войн Гибралтар - мощ­ная британская во­енная ба­за, ка­ко­вой яв­ля­ет­ся и по сей день.

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны во­прос о Гибралтаре про­дол­жал ос­та­вать­ся ис­точ­ни­ком ост­рых про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­тани­ей и Ис­па­ни­ей. Пы­та­ясь под­твер­дить свои пра­ва на эту тер­ри­то­рию, пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии про­ве­ло 10.9.1967 года сре­ди на­се­ле­ния Гибралтара ре­фе­рен­дум по во­про­су о бу­ду­щей при­над­леж­но­сти Гибралтара. 99,6% уча­ст­ни­ков ре­фе­рен­ду­ма про­го­ло­со­ва­ли за со­хра­не­ние су­ще­ст­вую­ще­го ста­ту­са. Од­на­ко Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН 19.12.1967 года объ­я­ви­ла про­ве­де­ние ре­фе­рен­ду­ма про­ти­во­ре­ча­щим ре­ше­ни­ям ООН и ре­ко­мен­до­ва­ла Ве­лико­бри­та­нии и Ис­па­нии про­дол­жить пе­ре­го­во­ры о де­ко­ло­ни­за­ции Гибралтара. В мае 1969 года бы­ла при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция Гибралтара, за­кре­п­ляв­шая кон­троль Ве­ли­ко­бри­та­нии над её вла­де­ни­ем. Испанское пра­ви­тель­ст­во, пы­та­ясь ока­зать дав­ле­ние на Ве­ли­ко­бри­та­нию, за­кры­ло су­хо­пут­ную гра­ни­цу с Гибралтаром, пре­кра­тив тем са­мым до­ступ ту­да испанских ра­бо­чих; связь ме­ж­ду Ис­па­ни­ей и Гибралтаром бы­ла пре­рва­на. В 1970 году эти ог­ра­ни­че­ния бы­ли не­сколь­ко ос­лаб­ле­ны. Пол­но­стью бло­ка­да Гибралтара Ис­па­ни­ей бы­ла сня­та лишь в 1985 году.

В 1999 году ме­ж­ду Ис­па­ни­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей вновь обо­ст­ри­лись про­ти­во­ре­чия из-за Гибралтара, что бы­ло вы­зва­но во­про­сом о пра­вах на лов ры­бы в его при­бреж­ных во­дах. В 2001 году британское пра­ви­тель­ст­во за­яви­ло о го­тов­но­сти за­клю­чить с Ис­па­ни­ей со­гла­ше­ния о бу­ду­щем Гибралтара, вклю­чая раз­де­ле­ние су­ве­ре­ни­те­та ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ис­па­ни­ей. Од­на­ко 99% про­го­ло­со­вав­ших на ре­фе­рен­ду­ме (7.11.2002 года) жи­те­лей Гибралтара от­верг­ли воз­мож­ность раз­де­ле­ния су­ве­ре­ни­те­та. Это вы­зва­ло ост­рое не­до­воль­ст­во в Ис­па­нии (бы­ли вве­де­ны ог­ра­ни­че­ния на те­ле­фон­ную связь, авиационное и морское со­об­ще­ние с Гибралтаром), ко­то­рое ещё боль­ше уси­ли­лось по­сле за­яв­ле­ния британского пра­ви­тель­ст­ва, что оно не впра­ве ме­нять ста­тус Гибралтара во­пре­ки во­ле его на­се­ле­ния. В 2004 году жи­те­ли Гибралтара впер­вые при­ня­ли уча­стие в вы­бо­рах в Ев­ропейский пар­ла­мент. Тер­ри­то­рия Гибралтара бы­ла вклю­че­на в со­став из­би­рательного ок­ру­га Юго-Запад Анг­лии. Но­вое не­до­воль­ст­во со сто­ро­ны Ис­па­нии вы­зва­ли ви­зи­ты в Гибралтар ле­том 2004 года британских атом­ных су­дов. В октябре 2004 года Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ис­па­ния на­ча­ли но­вый ра­унд пе­ре­го­во­ров о судь­бе Гиб­рал­та­ра.

При­ро­да. Гибралтар рас­по­ло­жен на ска­ли­стом по­лу­ост­ро­ве, со­еди­нён­ном пес­ча­ным пе­ре­шей­ком с Пи­ре­ней­ским полуостровом. Из­вест­ня­ко­вая Гиб­рал­тар­ская ска­ла высотой до 423 м (выс­шая точ­ка Гибралтара), ок­ру­жён­ная на за­па­де уз­кой при­бреж­ной низ­мен­но­стью, про­тя­ги­ва­ет­ся с се­ве­ра на юг поч­ти на 5 км. Скло­ны ска­лы кру­тые, в верх­них час­тях не­при­ступ­ны; южный склон об­ры­ва­ет­ся к мо­рю от­вес­ны­ми утё­са­ми высотой около 300 м. Раз­вит карст (мно­го­числ. пе­ще­ры). Кли­мат суб­тро­пи­че­ский сре­ди­зем­но­мор­ский, с мяг­кой влаж­ной зи­мой и жар­ким за­суш­ли­вым ле­том. Средние температуры ян­ва­ря 13,4 °C, ав­гу­ста 24,2 °C. В год вы­па­да­ет около 770 мм осад­ков. По­верх­но­ст­ные во­до­то­ки от­сут­ст­ву­ют. При­род­ные ус­ло­вия тер­ри­то­рии пол­но­стью ис­клю­ча­ют воз­мож­ность её сельскохозяйственного ис­поль­зо­ва­ния. По скло­нам ска­лы рас­про­стра­не­ны кус­тар­ни­ко­вые и низ­ко­дре­вес­ные со­об­ще­ст­ва (ма­к­вис) из мас­ли­ны, фис­таш­ки и др. В со­ста­ве фло­ры есть несколько эн­де­мич­ных ви­дов (например, гиб­рал­тар­ский ибе­рис). Вес­ной и осе­нью на от­дых ос­та­нав­ли­ва­ют­ся мно­го­числ. пе­ре­лёт­ные пти­цы, в т. ч. хищ­ные (осо­ед, чёр­ный кор­шун и др.); гнез­дят­ся длин­но­но­сый бак­лан, бер­бер­ская ка­мен­ная ку­ро­пат­ка. В при­бреж­ных во­дах обыч­ны дель­фи­ны. В пре­де­лах при­род­но­го ре­зер­ва­та Ап­пер-Рок (около 40% пло­ща­ди Гибралтара) оби­та­ет ко­ло­ния ма­го­тов - един­ст­вен­но­го ви­да обезь­ян в Ев­ро­пе.

Од­на из ост­рых про­блем Гибралтара - де­фи­цит сво­бод­ных пло­ща­дей. В конце XX века она ре­ша­лась в основном за счёт осу­ши­тель­ных ра­бот (пре­имущественно в бух­те Аль­хе­си­рас), а так­же пе­ре­да­чи пра­ви­тель­ст­ву Гибралтара зе­мель, на­хо­дя­щих­ся в ве­де­нии британского Министерства обо­ро­ны (Ад­ми­рал­тей­ст­ва). В начале XXI века осу­шен­ные зем­ли со­став­ля­ли около 10% тер­ри­то­рии. В 2005 году пра­ви­тель­ст­ву Гибралтара бы­ло пе­ре­да­но около 40% пло­ща­дей, ра­нее ис­поль­зо­вав­ших­ся под во­енные ну­ж­ды. Большая часть зе­мель пла­ни­ру­ет­ся от­вес­ти под жи­лищ­ное строи­тель­ст­во и раз­ви­тие биз­не­са.

Хо­зяй­ст­во. До середины 1980-х годов Гибралтар раз­ви­вал­ся поч­ти ис­клю­чи­тель­но как во­енная ба­за (на во­енный сек­тор при­хо­ди­лось свыше 60% ВВП, 1984), хо­зяй­ст­во бы­ло прак­ти­че­ски пол­но­стью ори­ен­ти­ро­ва­но на об­слу­жи­ва­ние британской ар­мии и фло­та (ре­монт и бун­ке­ров­ка су­дов, элек­тро­снаб­же­ние и др.). С середины 1980-х годов обо­рон­ное зна­че­ние Гибралтара со­кра­ща­ет­ся (в начале XXI века до­ля во­енного сек­то­ра в ВВП сни­зи­лась до 7%).

Круп­ней­ший сек­тор хо­зяй­ст­ва - сфе­ра ус­луг (за­ня­то 84,3% ра­бо­таю­щих); на ка­ж­дую из клю­че­вых от­рас­лей - фи­нан­со­вую дея­тель­ность (вклю­чая оф­шор­ный биз­нес), транс­порт­ные ус­лу­ги су­до­ход­ст­ва и ту­ризм - при­хо­дит­ся по 25-30% ВВП, около 10% - на связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции. Объ­ём ВВП 769 миллионов долларов (2000, по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 27900 долларов (со­от­вет­ст­ву­ет средним по­ка­за­те­лям для стран Западной Ев­ро­пы). При­рост ре­аль­но­го ВВП 8% (2005). В эко­но­ми­ке Гибралтара дей­ст­ву­ет ряд круп­ных фирм, в т. ч. в об­лас­ти мо­биль­ной свя­зи («Gi­braltar Nynex Communications Interna­tional»), ме­ж­ду­народных те­ле­ком­му­ни­ка­ций («Gibraltar Telecommunications»), неф­те­про­дук­то­снаб­же­ния и др. Как фи­нансо­вый центр Гибралтар раз­ви­ва­ет­ся с 1967 года, по­сле при­ня­тия за­ко­на о на­ло­го­вых льго­тах для ме­ж­ду­народного биз­не­са; по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность как оф­шор­ная зо­на.

Ме­ж­ду­народное зна­че­ние име­ет дея­тель­ность Гибралтара как бун­ке­ро­воч­но­го пор­та - круп­ней­ше­го в Западном Сре­ди­зем­но­мо­рье и од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре (для за­прав­ки то­п­ли­вом за­хо­дит свыше 95% су­дов; с конца 1980-х годов мас­шта­бы бун­ке­ров­ки су­ще­ст­вен­но вы­рос­ли). Основные ком­па­нии по бун­ке­ров­ке су­дов - «Gibunco/CEPSA» (сов­мест­ное пред­прия­тие ком­па­нии «Gi­bunco Group» и испанской «CEPSA»), греческие «Vemaoil» и «Aegean Bunkering», английская «Shell Gibraltar» и американская «Texaco FAMM». Большая часть то­п­ли­ва по­сту­па­ет из Ис­па­нии (НПЗ ком­па­нии «CEPSA» в городе Аль­хе­си­рас). На восточном по­бе­ре­жье Гибралтара на­хо­дит­ся неф­те­хра­ни­ли­ще William’s Way (ком­па­ния «Texaco»).

Раз­ви­ва­ет­ся иностранный ту­ризм (0,6 миллиона человек в 1984 году; 2,4 миллиона человек в 1985 году; 4,4 миллиона человек в 1990 году; 7,6 миллионов человек в 2004 году; в основном из Ис­па­нии и Ве­ли­ко­бри­та­нии). Основные дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти: Гиб­рал­тар­ская ска­ла с ос­тат­ка­ми кре­по­сти сул­та­на Абд аль-Му­ми­на и пе­ще­ра­ми (свыше 140), Тон­не­ли Ве­ли­кой оса­ды (уни­каль­ная фор­ти­фи­ка­ци­он­ная сис­те­ма XVIII века в ви­де ла­би­рин­та из тон­не­лей), Бо­та­ни­че­ский сад Ала­ме­да (свыше 600 ви­дов рас­те­ний), при­род­ный ре­зер­ват Ап­пер-Рок. По­пу­ля­рен шопинг (то­ва­ры не об­ла­га­ют­ся по­шли­на­ми). Игор­ный биз­нес (ка­зи­но).

Промышленность раз­ви­та сла­бо (за­ня­то 4,5% ра­бо­таю­щих). Главные от­рас­ли - элек­тро­энер­ге­ти­ка (про­изводство элек­тро­энер­гии 135,6 миллионов кВт·ч, 2004), во­до­снаб­же­ние (оп­рес­ни­тель­ная ус­та­нов­ка в бух­те Аль­хе­си­рас; 1,2 миллиона м3 в 2004 году), стек­ло­дув­ная (су­ве­нир­ная про­дук­ция руч­ной ра­бо­ты), пи­ще­вая и та­бач­ная (в основном про­изводство без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков, пи­ва, фа­сов­ка си­га­рет); до­ки спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на ре­мон­те, бун­ке­ров­ке и за­прав­ке про­до­воль­ст­ви­ем гражданских су­дов.

Основной вид транс­пор­та - ав­то­мо­биль­ный; при­ня­то пра­во­сто­рон­нее дви­же­ние. Дли­на ав­то­до­рог 29 км; раз­ви­то ав­то­бус­ное со­об­ще­ние. Ав­то­парк (тысяч, 2004): лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей - 16,5, гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей и ав­то­бу­сов - 2,6, мо­то­цик­лов - 6,2. Связь с Ис­па­ни­ей осу­ще­ст­в­ля­ет­ся толь­ко по су­ше. Аэро­порт (у гра­ни­цы с Ис­па­ни­ей); ре­гу­ляр­ное авиа­со­об­ще­ние с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ма­рок­ко. Гибралтар свя­зан пас­са­жир­ски­ми су­до­ход­ны­ми ли­ния­ми со стра­на­ми Сре­ди­зем­но­мо­рья и Северной Ев­ро­пы, па­ром­ной пе­ре­пра­вой с Ма­рок­ко . В 2003 году Гибралтар при­нял 167 пас­са­жир­ских и 133 тор­го­вых суд­на. Тор­го­вый флот Гибралтара на­счи­ты­ва­ет 160 су­дов (во­до­из­ме­ще­ни­ем бо­лее 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое) об­щим во­до­из­ме­ще­ни­ем 1,1 млн. рег. бр.-т и со­во­купным тон­на­жем 1,4 млн. т дед­вей­та (2005), из них 148 при­над­ле­жат иностранным (главным образом гер­ман­ским) су­дов­ла­дель­цам. Под­вес­ная ка­нат­ная до­ро­га (от по­бе­ре­жья до вер­ши­ны Гиб­рал­тар­ской ска­лы).

Стои­мость им­пор­та 2967 миллионов долларов (2004), в том чис­ле около 90% при­хо­дит­ся на нефть и неф­те­про­дук­ты (вво­зит­ся около 4 миллионов т в год); сре­ди других ста­тей вы­де­ля­ют­ся про­до­воль­ст­вие, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры, строй­ма­те­риа­лы, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние. Основные парт­нё­ры по им­пор­ту (%, 2004): Ис­па­ния 19,9, Рос­сия 18,4, Ве­ли­ко­бри­та­ния 10,8, Ита­лия 8,8, Гер­ма­ния 7,5, США 5,1, Шве­ция 4,7, Фран­ция 4,2. Стои­мость экс­пор­та (в основном ре­экс­порт) 271 миллион долларов (2004), в т. ч. до­ля неф­ти и неф­те­про­дук­тов - 51%, про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности - 41%, др. - 8%. Основные парт­нё­ры по экс­пор­ту (%): Фран­ция 19,4, Ис­па­ния 14,1, Турк­ме­ния 12,1, Швей­ца­рия 11,7, Гер­ма­ния 10,1, Ве­ли­ко­бри­та­ния 9,1, Гре­ция 6,8.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Карта;

Вид на Гиб­рал­тар.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)