ГИБРАЛТАР
ГИБРАЛТАР - заморская территория Великобритании.
Расположена на юге Пиренейского полуострова, у Гибралтарского пролива. На севере имеет сухопутную границу с Испанией (длина 1,2 км; отделена от испанского города Ла-Линеа нейтральной зоной), на западе обращена к бухте Альхесирас, на юге и востоке омывается Средиземным морем; длина береговой линии 12 км. Площадь 6,5 км2. Население 28,8 тысяч человек (2004), из них 80,6% - граждане Гибралтара, 11,6% - граждане Великобритании (члены семей военнослужащих, бизнесмены, наёмные рабочие и др.; официальные данные о численности военнослужащих не приводятся), 7,8% - граждане других стран (в т. ч. приехавшие по трудовому найму). Этнический состав населения (%): англоязычные гибралтарцы (янито) 67,9, британцы 13,2, марокканские арабы 8,9, испанцы 3,6, евреи 2,5, индопакистанцы 1,8. 78,1% населения Гибралтара - католики, 7% - англикане; 3,2% населения относят себя к другим христианским исповеданиям и группам, 4% - мусульмане, 2,1% - иудаисты, 1,8-2% - индуисты; 2,9% населения Гибралтара считают себя неверующими (2001, перепись). Административный центр - город Гибралтар. Денежная единица - гибралтарский фунт (равен британскому фунту). Официальный язык - английский.
Гибралтар - одна из наиболее плотно заселённых территорий мира (4430 человек/км2). Большая часть населения сконцентрирована в широкой приморской полосе на западном побережье (район Вест-сайд), к которой полого спускается Гибралтарская скала. Узкая приморская полоса на восточном побережье (Ист-сайд) заселена слабее, Гибралтарская скала необитаема.
История. Гибралтар был известен ещё древним грекам и римлянам под названием Кальпе (греч. Κάλπη, лат. Calpe). В VIII веке превращён арабами в крепость, которая была названа Джебель-ат-Тарик (гора Тарика) по имени арабского полководца Тарика ибн Сеида. Позднее это название было искажено и крепость стала называться Гибралтар. В 1309-1333 годах и с 1462 года до начала XVIII века крепостью владели испанцы. В 1704 году, во время войны за Испанское наследство, Гибралтар захватили англичане. Утрехтским миром 1713 года Гибралтар был закреплён за Великобританией, которая использовала его в качестве опорного пункта для колониальных захватов в Индии, Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. В XVIII веке правительство Испании неоднократно пыталось возвратить Гибралтар, заключив соглашение с правительством Великобритании, или отобрать его силой. Наиболее упорная 4-летняя испанская осада Гибралтара (с 21.6.1779 по 6.2.1783) закончилась полной неудачей. Значение Гибралтара ещё более возросло в связи с сооружением в 1869 году Суэцкого канала. 16.5.1907 года между Великобританией, Францией и Испанией было заключено соглашение о поддержании в Гибралтарском проливе статус-кво. Во время 1-й и 2-й мировых войн Гибралтар - мощная британская военная база, каковой является и по сей день.
После 2-й мировой войны вопрос о Гибралтаре продолжал оставаться источником острых противоречий между Великобританией и Испанией. Пытаясь подтвердить свои права на эту территорию, правительство Великобритании провело 10.9.1967 года среди населения Гибралтара референдум по вопросу о будущей принадлежности Гибралтара. 99,6% участников референдума проголосовали за сохранение существующего статуса. Однако Генеральная Ассамблея ООН 19.12.1967 года объявила проведение референдума противоречащим решениям ООН и рекомендовала Великобритании и Испании продолжить переговоры о деколонизации Гибралтара. В мае 1969 года была принята новая конституция Гибралтара, закреплявшая контроль Великобритании над её владением. Испанское правительство, пытаясь оказать давление на Великобританию, закрыло сухопутную границу с Гибралтаром, прекратив тем самым доступ туда испанских рабочих; связь между Испанией и Гибралтаром была прервана. В 1970 году эти ограничения были несколько ослаблены. Полностью блокада Гибралтара Испанией была снята лишь в 1985 году.
В 1999 году между Испанией и Великобританией вновь обострились противоречия из-за Гибралтара, что было вызвано вопросом о правах на лов рыбы в его прибрежных водах. В 2001 году британское правительство заявило о готовности заключить с Испанией соглашения о будущем Гибралтара, включая разделение суверенитета между Великобританией и Испанией. Однако 99% проголосовавших на референдуме (7.11.2002 года) жителей Гибралтара отвергли возможность разделения суверенитета. Это вызвало острое недовольство в Испании (были введены ограничения на телефонную связь, авиационное и морское сообщение с Гибралтаром), которое ещё больше усилилось после заявления британского правительства, что оно не вправе менять статус Гибралтара вопреки воле его населения. В 2004 году жители Гибралтара впервые приняли участие в выборах в Европейский парламент. Территория Гибралтара была включена в состав избирательного округа Юго-Запад Англии. Новое недовольство со стороны Испании вызвали визиты в Гибралтар летом 2004 года британских атомных судов. В октябре 2004 года Великобритания и Испания начали новый раунд переговоров о судьбе Гибралтара.
Природа. Гибралтар расположен на скалистом полуострове, соединённом песчаным перешейком с Пиренейским полуостровом. Известняковая Гибралтарская скала высотой до 423 м (высшая точка Гибралтара), окружённая на западе узкой прибрежной низменностью, протягивается с севера на юг почти на 5 км. Склоны скалы крутые, в верхних частях неприступны; южный склон обрывается к морю отвесными утёсами высотой около 300 м. Развит карст (многочисл. пещеры). Климат субтропический средиземноморский, с мягкой влажной зимой и жарким засушливым летом. Средние температуры января 13,4 °C, августа 24,2 °C. В год выпадает около 770 мм осадков. Поверхностные водотоки отсутствуют. Природные условия территории полностью исключают возможность её сельскохозяйственного использования. По склонам скалы распространены кустарниковые и низкодревесные сообщества (маквис) из маслины, фисташки и др. В составе флоры есть несколько эндемичных видов (например, гибралтарский иберис). Весной и осенью на отдых останавливаются многочисл. перелётные птицы, в т. ч. хищные (осоед, чёрный коршун и др.); гнездятся длинноносый баклан, берберская каменная куропатка. В прибрежных водах обычны дельфины. В пределах природного резервата Аппер-Рок (около 40% площади Гибралтара) обитает колония маготов - единственного вида обезьян в Европе.
Одна из острых проблем Гибралтара - дефицит свободных площадей. В конце XX века она решалась в основном за счёт осушительных работ (преимущественно в бухте Альхесирас), а также передачи правительству Гибралтара земель, находящихся в ведении британского Министерства обороны (Адмиралтейства). В начале XXI века осушенные земли составляли около 10% территории. В 2005 году правительству Гибралтара было передано около 40% площадей, ранее использовавшихся под военные нужды. Большая часть земель планируется отвести под жилищное строительство и развитие бизнеса.
Хозяйство. До середины 1980-х годов Гибралтар развивался почти исключительно как военная база (на военный сектор приходилось свыше 60% ВВП, 1984), хозяйство было практически полностью ориентировано на обслуживание британской армии и флота (ремонт и бункеровка судов, электроснабжение и др.). С середины 1980-х годов оборонное значение Гибралтара сокращается (в начале XXI века доля военного сектора в ВВП снизилась до 7%).
Крупнейший сектор хозяйства - сфера услуг (занято 84,3% работающих); на каждую из ключевых отраслей - финансовую деятельность (включая офшорный бизнес), транспортные услуги судоходства и туризм - приходится по 25-30% ВВП, около 10% - на связь и телекоммуникации. Объём ВВП 769 миллионов долларов (2000, по паритету покупательной способности), в расчёте на душу населения 27900 долларов (соответствует средним показателям для стран Западной Европы). Прирост реального ВВП 8% (2005). В экономике Гибралтара действует ряд крупных фирм, в т. ч. в области мобильной связи («Gibraltar Nynex Communications International»), международных телекоммуникаций («Gibraltar Telecommunications»), нефтепродуктоснабжения и др. Как финансовый центр Гибралтар развивается с 1967 года, после принятия закона о налоговых льготах для международного бизнеса; получил широкую известность как офшорная зона.
Международное значение имеет деятельность Гибралтара как бункеровочного порта - крупнейшего в Западном Средиземноморье и одного из крупнейших в мире (для заправки топливом заходит свыше 95% судов; с конца 1980-х годов масштабы бункеровки существенно выросли). Основные компании по бункеровке судов - «Gibunco/CEPSA» (совместное предприятие компании «Gibunco Group» и испанской «CEPSA»), греческие «Vemaoil» и «Aegean Bunkering», английская «Shell Gibraltar» и американская «Texaco FAMM». Большая часть топлива поступает из Испании (НПЗ компании «CEPSA» в городе Альхесирас). На восточном побережье Гибралтара находится нефтехранилище William’s Way (компания «Texaco»).
Развивается иностранный туризм (0,6 миллиона человек в 1984 году; 2,4 миллиона человек в 1985 году; 4,4 миллиона человек в 1990 году; 7,6 миллионов человек в 2004 году; в основном из Испании и Великобритании). Основные достопримечательности: Гибралтарская скала с остатками крепости султана Абд аль-Мумина и пещерами (свыше 140), Тоннели Великой осады (уникальная фортификационная система XVIII века в виде лабиринта из тоннелей), Ботанический сад Аламеда (свыше 600 видов растений), природный резерват Аппер-Рок. Популярен шопинг (товары не облагаются пошлинами). Игорный бизнес (казино).
Промышленность развита слабо (занято 4,5% работающих). Главные отрасли - электроэнергетика (производство электроэнергии 135,6 миллионов кВт·ч, 2004), водоснабжение (опреснительная установка в бухте Альхесирас; 1,2 миллиона м3 в 2004 году), стеклодувная (сувенирная продукция ручной работы), пищевая и табачная (в основном производство безалкогольных напитков, пива, фасовка сигарет); доки специализируются на ремонте, бункеровке и заправке продовольствием гражданских судов.
Основной вид транспорта - автомобильный; принято правостороннее движение. Длина автодорог 29 км; развито автобусное сообщение. Автопарк (тысяч, 2004): легковых автомобилей - 16,5, грузовых автомобилей и автобусов - 2,6, мотоциклов - 6,2. Связь с Испанией осуществляется только по суше. Аэропорт (у границы с Испанией); регулярное авиасообщение с Великобританией и Марокко. Гибралтар связан пассажирскими судоходными линиями со странами Средиземноморья и Северной Европы, паромной переправой с Марокко. В 2003 году Гибралтар принял 167 пассажирских и 133 торговых судна. Торговый флот Гибралтара насчитывает 160 судов (водоизмещением более 1000 рег. бр.-т каждое) общим водоизмещением 1,1 млн. рег. бр.-т и совокупным тоннажем 1,4 млн. т дедвейта (2005), из них 148 принадлежат иностранным (главным образом германским) судовладельцам. Подвесная канатная дорога (от побережья до вершины Гибралтарской скалы).
Стоимость импорта 2967 миллионов долларов (2004), в том числе около 90% приходится на нефть и нефтепродукты (ввозится около 4 миллионов т в год); среди других статей выделяются продовольствие, потребительские товары, стройматериалы, машины и оборудование. Основные партнёры по импорту (%, 2004): Испания 19,9, Россия 18,4, Великобритания 10,8, Италия 8,8, Германия 7,5, США 5,1, Швеция 4,7, Франция 4,2. Стоимость экспорта (в основном реэкспорт) 271 миллион долларов (2004), в т. ч. доля нефти и нефтепродуктов - 51%, продукции обрабатывающей промышленности - 41%, др. - 8%. Основные партнёры по экспорту (%): Франция 19,4, Испания 14,1, Туркмения 12,1, Швейцария 11,7, Германия 10,1, Великобритания 9,1, Греция 6,8.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Карта;
Вид на Гибралтар.