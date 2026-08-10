ГИБЕРТИ ЛОРЕНЦО
ГИБЕРТИ ЛОРЕНЦО - итальянский скульптор и ювелир.
Был усыновлён отчимом, ювелиром Бартоло (Бартолуччо) ди Микеле (?-1422), обучался у него же и до 1444 года именовал себя Лоренцо ди Бартоло. Кроме Флоренции, с которой связана творческая деятельность Гиберти, посетил Венецию (1424-1425 годы), Сиену и Рим.
Под влиянием искусства античности Гиберти преодолел традиции интернациональной готики, в которых он был воспитан, став одним из основоположников искусства Возрождения. Гиберти опирался на образцы античной пластики; возродил и усовершенствовал технику литья из бронзы монументальной скульптуры. Параллельно с Донателло разработал сплющенный рельеф, использующий живописные приёмы и перспективные построения.
В 1401-1402 годах Гиберти исполнил бронзовый рельеф «Жертвоприношение Авраама» (Национальный музей Барджелло, Флоренция) для конкурса на оформление вторых (северных) дверей флорентийского баптистерия, разделив победу с Ф. Брунеллески. Последний отказался от дальнейшей работы, и заказ был передан Г. Созданные им северной двери (1403-1424 годы) полностью повторяют композицию южных дверей А. Пизано (1330-1336 годы): орнаментальные тяги разбивают поверхность дверей на 28 квадратов, в которые вписаны обрамляющие рельефы квадрифолии. В двух нижних рядах их заполняют одиночные фигуры пророков и сивилл. Разнообразие композиционных решений, тонкое чувство ритма, прирождённое дарование декоратора отличают рельефы Гиберти от работ А. Пизано. Для флорентийской церкви Орсанмикеле Гиберти исполнил бронзовые статуи Святого Иоанна Крестителя (1413-1414 годы), Святого Матфея (1419-1423 годы), Святого Стефана (1425-1429 годы); создал также 2 рельефа для баптистерия в Сиене (между 1416 и 1427 годами).
Самой значительной работой Гиберти стали третьи (восточные) двери баптистерия во Флоренции (1424-1452 годы); своим названием «Райские двери» («Porta del Paradiso») они обязаны восторженной оценке Микеланджело. Десять больших квадратных рельефов из позолоченной бронзы посвящены историям Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноя, Авраама, Исаака, Иосифа, Моисея, Исайи, Давида, Соломона; их обрамляют стоящие в неглубоких нишах небольшие фигуры библейских персонажей, там же помещены автопортреты Гиберти и его сына Витторио. Скульптурное решение «Райских дверей» отмечено гармоническим совершенством сложных многофигурных композиций с великолепными архитектурными фонами и пейзажными панорамами. Изображённые сцены уподоблены картинам (недаром по отношению к ним часто употребляется термин «живописный рельеф»); действие развивается в разных, уходящих в глубину планах, и мастер передаёт эту глубину не только перспективным сокращением, но и постепенным понижением самого рельефа (от высокого до почти плоского).
В конце жизни Гиберти создал трактат «Комментарии» [с 1447 года; в русском переводе - «Commentarii. Записки об итальянском искусстве» (примечания и вступительная статья А. Губера), 1938], включающий в себя одно из первых изложений целостной истории искусства от античности до времени жизни автора, автобиографию Гиберти и научные сведения о перспективе, оптике, анатомии и др.
Его сыновья - скульпторы Витторио (1418 или 1419-1496 годы) и Томмазо (около 1417 - после 1455 года).