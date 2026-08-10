ГИБЕРТИ ЛОРЕНЦО

ГИБЕРТИ ЛОРЕНЦО - итальянский скульптор и ювелир.

Был усы­нов­лён от­чи­мом, юве­ли­ром Бар­то­ло (Бар­то­луч­чо) ди Ми­ке­ле (?-1422), обу­чал­ся у не­го же и до 1444 года име­но­вал се­бя Ло­рен­цо ди Бар­то­ло. Кро­ме Фло­рен­ции, с ко­то­рой свя­за­на творческая дея­тель­ность Гиберти, по­се­тил Ве­не­цию (1424-1425 годы), Сие­ну и Рим.

Под влия­ни­ем искусства ан­тич­но­сти Гиберти прео­до­лел тра­ди­ции ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки, в ко­то­рых он был вос­пи­тан, став од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков искусства Воз­рож­де­ния. Гиберти опи­рал­ся на об­раз­цы ан­тич­ной пла­сти­ки; воз­ро­дил и усо­вер­шен­ство­вал тех­ни­ку ли­тья из брон­зы мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры. Па­рал­лель­но с До­на­тел­ло раз­ра­бо­тал сплю­щен­ный рель­еф, ис­поль­зую­щий жи­во­пис­ные при­ё­мы и пер­спек­тив­ные по­строе­ния.

В 1401-1402 годах Гиберти ис­пол­нил брон­зо­вый рель­еф «Жерт­во­при­но­ше­ние Ав­раа­ма» (Национальный му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция) для кон­кур­са на оформ­ле­ние вто­рых (се­вер­ных) две­рей фло­рен­тий­ско­го бап­ти­сте­рия, раз­де­лив по­бе­ду с Ф. Бру­нел­ле­ски. По­след­ний от­ка­зал­ся от даль­ней­шей ра­бо­ты, и за­каз был пе­ре­дан Г. Соз­дан­ные им северной две­ри (1403-1424 годы) пол­но­стью по­вто­ря­ют ком­по­зи­цию южных две­рей А. Пи­за­но (1330-1336 годы): ор­на­мен­таль­ные тя­ги раз­би­ва­ют по­верх­ность две­рей на 28 квад­ра­тов, в ко­то­рые впи­са­ны об­рам­ляю­щие рель­е­фы квад­ри­фо­лии. В двух ниж­них ря­дах их за­пол­ня­ют оди­ноч­ные фи­гу­ры про­ро­ков и си­вилл. Раз­но­об­ра­зие ком­по­зиционных ре­ше­ний, тон­кое чув­ст­во рит­ма, при­ро­ж­дён­ное да­ро­ва­ние де­ко­ра­то­ра от­ли­ча­ют рель­е­фы Гиберти от ра­бот А. Пи­за­но. Для фло­рен­тий­ской церкви Ор­сан­ми­ке­ле Гиберти ис­пол­нил брон­зо­вые ста­туи Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1413-1414 годы), Святого Мат­фея (1419-1423 годы), Святого Стефана (1425-1429 годы); со­здал так­же 2 рель­е­фа для бап­ти­сте­рия в Сие­не (ме­ж­ду 1416 и 1427 годами).

Са­мой зна­чительной ра­бо­той Гиберти ста­ли тре­тьи (вос­точ­ные) две­ри бап­ти­сте­рия во Фло­рен­ции (1424-1452 годы); сво­им названием «Рай­ские две­ри» («Porta del Paradiso») они обя­за­ны вос­тор­жен­ной оцен­ке Ми­ке­ланд­же­ло . Де­сять боль­ших квад­рат­ных рель­е­фов из по­зо­ло­чен­ной брон­зы по­свя­ще­ны ис­то­ри­ям Ада­ма и Евы, Каи­на и Аве­ля, Ноя , Ав­раа­ма, Исаа­ка, Ио­си­фа, Мои­сея, Иса­йи, Да­ви­да, Со­ло­мо­на; их об­рам­ля­ют стоя­щие в не­глу­бо­ких ни­шах не­боль­шие фи­гу­ры биб­лей­ских пер­со­на­жей, там же по­ме­ще­ны ав­то­порт­ре­ты Гиберти и его сы­на Вит­то­рио. Скульп­тур­ное ре­ше­ние «Рай­ских две­рей» от­ме­че­но гар­мо­ническим со­вер­шен­ст­вом слож­ных мно­го­фи­гур­ных ком­по­зи­ций с ве­ли­ко­леп­ны­ми ар­хитектурными фо­на­ми и пей­заж­ны­ми па­но­ра­ма­ми. Изо­бра­жён­ные сце­ны упо­доб­ле­ны кар­ти­нам (не­да­ром по от­но­ше­нию к ним час­то упот­реб­ля­ет­ся тер­мин «жи­во­пис­ный рель­еф»); дей­ст­вие раз­ви­ва­ет­ся в раз­ных, ухо­дя­щих в глу­би­ну пла­нах, и мас­тер пе­ре­даёт эту глу­би­ну не толь­ко пер­спек­тив­ным со­кра­ще­ни­ем, но и по­сте­пен­ным по­ни­же­ни­ем са­мо­го рель­е­фа (от вы­со­ко­го до поч­ти плос­ко­го).

В кон­це жиз­ни Гиберти соз­дал трак­тат «Ком­мен­та­рии» [с 1447 года; в русском переводе - «Com­men­tarii. За­пис­ки об италь­ян­ском ис­кус­ст­ве» (примечания и вступительная статья А. Гу­бе­ра), 1938], вклю­чаю­щий в се­бя од­но из пер­вых из­ло­же­ний це­лост­ной ис­то­рии искусства от ан­тич­но­сти до вре­ме­ни жи­зни ав­то­ра, ав­то­био­гра­фию Гиберти и на­учные све­де­ния о пер­спек­ти­ве , оп­ти­ке, ана­то­мии и др.

Его сы­новья - скульп­то­ры Вит­то­рио (1418 или 1419-1496 годы) и Том­ма­зо (около 1417 - по­сле 1455 года).