ГИБЕЛЛИНЫ (итал. Ghibellini)

Политическая «партия» в Италии в XII–XV в., сложившаяся во времена борьбы императоров из династии Гогенштауфенов с папством.

Слово «гибеллины» происходит, вероятно, от названия фамильного замка Гогенштауфенов Wailblingen, либо от боевого клича Hie Waibling войск императора Конрада III в битве против Вельфа VI при Вайсенберге в 1140 г. Гибеллины изначально выступали за сохранение традиционной связи со Священной Римской империей и противостояли папству, стремившемуся к распространению в Италии своего влияния, а также сторонникам независимости.

В этой борьбе противниками гибеллинов были гвельфы . К концу XIII в. изначальный смысл разделения на партии был практически полностью утрачен, и борьба партий стала служить внешней оболочкой для практически всех социальных и политических конфликтов в Италии.

В 1334 г. оба названия, «гвельфы» и «гибеллины», были запрещены, что, однако, не положило конец борьбе партий.

Несмотря на то, что принадлежность к гибеллинам или гвельфам определялась всякий раз политической конъюнктурой, некоторые государства были более или менее постоянны в своем курсе.

Ревностными противниками гибеллинов были Анжуйский дом в Неаполе и Флоренция. Твердая приверженность гибеллинам была характерна в XIV в. для тиранов Падуи (дом Каррара), Вероны (Скалигеры, или делла Скала), Феррары (д’Эсте) и Урбино (Монтефельтро). Противостояние гибеллинов и гвельфов проникло во все сферы жизни, включая моду и архитектуру.

В XV в. противостоянию двух партий был положен конец тиранами, которые пришли к власти почти повсеместно в Италии.

Автор статьи: Г. А. Шмидт