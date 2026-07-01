ГИБЕЛЬ XX КОРПУСА

Зимнее наступление 8-й и 10-й германских армий против 10-й русской армии Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии(с 25-26 янв.(7-8 февр. по 7-8(20-21) февр. 1915 г.) закончилось окружением XX армейского корпуса и приданных ему частей на подступах к крепости Гродно. В германской традиции получило название «зимнего сражения на Мазурах».

30 ноября(13 дек.) 1914 г. на совещании в Бресте председательством Начальника штаба Ставки ген. от инф. Н.Н. Янушкевича и генерал-квартирмейстера ген. от инф. Ю.Н. Данилова, в котором приняли участие Главнокомандующие обоими фронтами с начальниками штабов и главными начальниками снабжения было принято решение о сокращении линии фронта при обязательном удержании плацдарма на левом берегу Вислы для подготовки к контрудару. Отвлечь внимание противника должна была 10-я армия наступлением в Восточной Пруссии.

10-я армия(командующий ген. от инф. Ф.В. Сиверс, начальник штаба – ген.-м. барон А.П. Будберг), имея на 170 километров фронта 170 тыс. человек. Фронт проходил по линии Мазурских озер и реке Ангерапп, в теснинах между озерами и болотами. В конце 1914 г. армия Сиверса готовилась к действиям против укрепленного в довоенный период района Летцен. Незамерзающие болота, невозможность основательно окопаться, сильные позиции немцев, недостаток тяжелой артиллерии и снарядов к ней - рассчитывать на успех 10-я армия не могла.

Численность германских сил в Восточной Пруссии оценивалась штабом Северо-Западного фронта и Ставкой примерно в 76-100 тыс. штыков. В янв.-февр. 1915 г. в распоряжение Главнокомандующего Восточным фронтом ген.-фельд. Пауля фон Гинденбурга были направлены 4 корпуса, численность немецкой группировки в Восточной Пруссии была увеличена до 250 тыс. чел., здесь был развернуто две армии – 8-я, под командованием ген. от инф. Отто фон Белова и 10-я – под командованием ген.-полк. Германа фон Эйхгорна.

24 дек. 1914 г.(6 янв. 1915 г.) на совещании высших командиров 10-й русской армии под председательством Сиверса было единодушно принято решение отказаться от наступления. Это решение не было утверждено Рузским, он планировал начать 10(23) февр. 1915 г. наступление в Восточную Пруссию силами 10-й и новой 12-й армий. 4-5(17-18) янв. 1915 г. на совещании в Седлеце Николай Николаевич поддержал план наступления в Восточной Пруссии, включавший в себя формирование новой 12-й армии.

Армия Сиверса была серьезно ослаблена. В декабре 1914 г. из ее состава было изъято 6 пехотных дивизий, 5 стрелковых бригад и 1 кавалерийская дивизия, в феврале 1915 г. - XXII-й Армейский корпус. В тылу 10-й армии не было ни оборонительных линий, ни сколько-нибудь значительных резервов. Ее фланги оберегала кавалерия, что не гарантировало их от серьезной угрозы.

Штаб Северо-Западного фронта ожидал наступления немцев на Варшаву, где после боев 7-8(20-21) декабря 1914 г. установилось временное затишье. С 1 января 1915 г. атаки противника возобновились, интенсивные бои продолжались вплоть до 5 февраля. Штаб Северо-Западного фронта и Ставка ожидали от 10-й армии активных действий, которые отвлекут на нее внимание противника от левого берега Вислы и не допустят переброски туда подкреплений из состава 8-й и 10-й германских армий.

7(20) января 1915 г. Рузский приказал Сиверсу начать движение на его правом фланге, который занимала Вержболовская группа, представлявшая из себя смесь из хороших и слабых соединений и частей. 10(23) января 1915 г. Сиверс известил Рузского об опасности флангового удара со стороны противника, но с точки зрения генерал-квартирмейстера штаба фронта ген.-м. М.Д. Бонч-Бруевича, «противник вряд ли на это решится, имея на фланге 12-ю армию». При этом 12-я армия еще не была собрана, ее сосредоточение было закончено только к 3(16) февраля. Даже 4(17) февраля реальный состав 12-й армии равнялся всего 4 дивизиям и реальной помощи 10-й армии она оказать не могла.

12(25) января Вержболовская группа под командованием командира III-го Армейского корпуса ген. от инф. Н.А. Епанчина начала движение вперед. Для выполнения приказа командующего армией Епанчину пришлось собирать все, что было более или менее боеспособно, в некое подобие кулака, растягивая в тонкую линию и без того вытянутые части по фронту, который увеличился еще на 30 верст. Атака удачно началась, но уже на второй день была остановлена противником. В руководство группой вмешивалось три штаба: Верховного Главнокомандующего, Северо-Западного фронта и 10-й армии, что неизбежно приводило к беспорядку, и в результате события все больше и больше развивались вне контроля этих штабов.

Тем временем лучшие германские войска постепенно концентрировались на флангах армии Сиверса, Гинденбург и его начальник штаба ген.-л. Эрих Людендорф планировали совершить двустороннее окружение значительной части русской 10-й армии. 29-30 января 1915 г. немцы предприняли новую атаку на Бзуре, активно используя новые средства борьбы – газы и огнеметы. 31 января 1915 г. в районе Болимова была проведена первая в истории войны масштабная газовая атака. За несколько дней боев противнику удалось взять и удержать имение Воля-Шидловская. Ставка Главковерха приняла эти действия за генеральное наступление. 3 февраля был отдан приказ о задержке отправки IV-го Сибирского Армейского корпуса в 12-ю армию. К 5 февраля противник предпочел прекратить свои атаки. Германское командование считало, что главную свою цель оно все же достигло.

23 янв.(5 февр.) 1915 г. на убитом германском офицере было обнаружено письмо, в котором говорилось о сборе значительных сил в Восточной Пруссии. Информация была немедленно направлена в Ставку. В этот день в Барановичи прибыл Николай II. Положение на фронте 10-й армии не вызвало беспокойства – все внимание привлекали к себе события на Бзуре, Равке и в Карпатах.

За 10-12 дней до перехода немецкой армии в контрнаступление начались сильные морозы, а 23 января(5 февраля) разразилась сильнейшая снежная буря, продолжавшаяся в течение двух дней. Воздушная разведка прекратилась, движение гужевого, автомобильного и железнодорожного транспорта было парализовано. Перевозки колесным транспортом стали возможны только при наличии рабочих команд, расчищавших дороги. Русский тыл встал. Проблемы были и у немцев, но морозы застали их на последнем этапе развертывания.

25-26 января(7-8 февраля) 1915 г. 8-я и 10-я германские армии перешли в наступление против флангов русской 10-й армии. На левом фланге фронт Сиверса был прорван практически сразу. Для Сиверса и Рузского это наступление было полностью неожиданным.

Начальник штаба 10-й армии предложил немедленно обратиться к главнокомандующему фронтом с предложением оттянуть центр армии назад, перебросить один корпус из фронтовых резервов на Ковенское направление и сосредоточить часть сил формирующейся 12-й армии на левом фланге 10-й. Это позволило бы осуществить контрманевр против обходящих фланги Сиверса немцев. В ответ последовали упреки в проявлении «острого пессимизма». Рузский настаивал на прочном удержании всех позиций. Утром 8 февраля немцы начали наступать и против Вержбловской группы, к вечеру наметился обход флангов 10-й армии.

В 23.50 26 января(8 февраля) Сиверс сообщил начальнику штаба Северо-Западного фронта о том, что при сложившихся обстоятельствах не видит возможности перехода в наступление и для ликвидации успеха немцев на своем левом фланге нуждается в немедленной поддержке. Последовал отказ по причине отсутствия резервов. В ночь на 27 января(9 февраля) Сиверс отдал приказ о снятии с позиций осадной артиллерии и предложил Епанчину готовиться к отступлению на Сталупенен. Отвод части своих войск с наиболее опасных участков фронта Епанчин начал уже в 4 часа утра 9 февраля. Немцы не преследовали отступавших. На левом фланге армии также удалось выйти из опасного положения.

27 января(9 февраля) командиру XX-го корпуса ген. от арт. П.И. Булгакову было приказано к утру 29 января(11 февраля) занять позиции у Гольдапа и Грабовена. При отступлении возникла проблема с эвакуацией тылов, что вызвало приостановку отступления центральных корпусов на сутки. Потеря времени при отступлении негативным образом сказалась на общем положении 10-й армии, но более всего – на XX-м Армейском корпусе, имевшем самый длинный путь отхода. Булгаков не осознал грозящей его войскам опасности и был уверен, что ему предоставили возможность отличиться при обороне своих позиций. Командование 10-й армии не рискнуло пойти на одновременный общий отвод войск с занимаемых ими позиций.

9 февраля немцы оттеснили кавалерийскую группу ген.-л. Е.А. Леонтовича и устремились в тыл Вержболовской группы. Вечером 28 января(10 февраля) события стали опережать распоряжения русских штабов. III-й корпус без приказа начал отходить за Неман. 56-я резервная дивизия Вержбловской группы расположилась в Эйдкунене и Вержболово без охранения, в результате чего она была захвачена врасплох 78-й резервной дивизией немцев и быстро разбита. Епанчин и его штаб утратили контроль над отступавшими войсками. Утром 29 января(11 февраля) две отходившие дивизии вышли на одну дорогу и перемешались, прекратив свое существование как боеспособные соединения. Днем 11 февраля Вержболовская группа пришла в полное расстройство и устремилась на Ковно, из пехотных частей корпуса за Неманом собралось поначалу около 5 тыс. чел.

Порядок и дисциплина сохранились лишь в прикрывающей отход коннице, но благодаря ген. Леонтовичу и она после отхода также перестала играть роль в сражении. До 2(15) февраля конный отряд из двух кавалерийских дивизий, выведенный на правый берег Немана в Олиту, утратил связь со штабом армии и бездействовал.

Под угрозой оказалась крепость Ковно. К концу 1914 года ее гарнизон состоял из двух ополченческих бригад, второочередного казачьего полка и нескольких сотен пограничной стражи. Комендант крепости ген. от кав. В.Н. Григорьев, опасаясь оказаться в сложном положении в случае прорыва немцев, обратился в январе 1915 года к Сиверсу с просьбой об усилении гарнизона, которая осталась без ответа. Только в середине февраля гарнизон получил из-под Варшавы 2-ю бригаду 68-й пехотной дивизии.

В результате этих событий правый фланг 10-й армии был оголен, фактически ее правофланговым корпусом стал XX-й Армейский. Булгаков, не зная о том, что справа и в тылу на пространстве более 80 км. нет ни одной боеспособной русской части, весь день 28 янв.(10 февр.) продолжал удерживать занимаемые им позиции. Обходящие колонны противника двигались, не встречая никаких препятствий, кроме природных. Наступавшие имели преимущество, т.к. двигались без тяжелых обозов.

Днем 28 янв.(10 февр.) Сиверс принял решение об общем отступлении в направлении на восток. Противоречивые приказы, приходившие один за другим, не способствовали налаженной работе штаба и тыла XX-го корпуса. Только поздним вечером 28 января(10 февраля) в штабе 10-й армии получили сообщение о том, что значительные силы германской пехоты, прикрываясь конницей, движутся в тыл XX-го корпуса. Путь движения в сторону Немана, указанный Булгакову, оказался под угрозой передовых частей 10-й немецкой армии. Предпринять что-либо Сиверс не мог по причине полного отсутствия резервов и разгрома III-го корпуса. 10 февраля, в 21.00 начался отвод XX-го корпуса с занимаемых позиций.

Движение русских колонн проходило в тяжелейших условиях. По дорогам, предназначенным для 2 дивизий, должны были пройти 4. Морозы и метель сменились на следующий день необычно теплой погодой. Войска покидали обустроенные шоссе в лесах Восточной Пруссии и выходили на бездорожье в болотистых низинах и на холмах из вязкой глины Сувалкской губернии. Ускоренное движение в таких условиях было невозможно, восточный маршрут отступления становился все более опасным. 11 февраля немцы находились от Мариамполя и Кальварии на расстоянии 25-30 верст, XX-й корпус – на расстоянии 60 верст, от Сейн его отделяло 75 верст, противника – 60.

Днем 29 янв.(11 февр.) Рузский по-прежнему требовал задержать наступление противника и сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшего отхода правого фланга 10-й армии. Сиверс протестовал, в ответ штаб фронта распорядился в крайнем случае отступить на один переход и в любом случае удержать эту линию, возражения штаба 10-й армии о невозможности выполнения данного приказа были проигнорированы. Будберг предложил немедленно изменить маршрут движения XX-го корпуса на юг, в сторону наступавших немцев, что привело бы к потере обозов и этапных линий, но спасло бы живую силу. Предложение было отвергнуто Сиверсом и штабом фронта.

Разрешение Рузского действовать по собственному усмотрению, да и то со значительными оговорками, командующий армией получил в 13.00 29 января(11 февраля). Поздно ночью 29 января(11 февраля) в штабе армии окончательно выяснилось, что Вержболовская группа практически перестала существовать. Несколько лучше дело обстояло на ее левом фланге, 10-13 февраля прорыв немцев здесь был временно остановлен.

31 января(13 февраля) ген. Будберг вновь настаивал на форсированном выводе III-го Сибирского и XX-го Армейского корпусов в направлении на юг и юго-восток, к линии реки Бобр, однако не получил поддержки Сиверса. Рузский требовал занять позиции по линии Осовец-Липск-Сопоцкин-Олита-Ковно.

Особое значение приобретал Сопоцкин. В этом районе, в непосредственной близости от передовых фортов Гродненской крепости находились полевые позиции. Они были подготовлены в самом начале войны, когда здесь были отрыты отличные окопы и установлены проволочные заграждения на запад. Укрепления на Сопоцкинских высотах, откуда открывался прекрасный обзор на выход из лесов, строились с целью не допустить возможности выхода значительных сил противника из Августовских лесов к Гродно. Для занятия позиций у гарнизона не было сил. Ситуацию могли разрядить только резервы - XV-й и II-й Армейские корпуса, которые находились в распоряжении Главковерха.

Оба корпуса были в конце концов направлены в 10-ю армию, но они по-прежнему считались находящимися в резерве Ставки и имелось специальное категорическое запрещение для каких-либо местных операций. Распоряжение о начале перевозки XV-го корпуса было отдано 11 февраля. 13 февраля Рузский просил Ставку разрешить направить для занятия Сопоцкина одну из его дивизий, на что последовал отказ Ставки.

13 февраля штаб 10-й армии переехал в Гродно. Перед отъездом со старшими офицерами своего штаба в Сувалки прибыл Булгаков. Во время встречи с Сиверсом он вновь получил категорическое требование двигаться на Гродно.

13 февраля немцы заняли Сейны и Кальварию. Восточный маршрут XX-го корпуса в направлении на Неман был перерезан. В ночь с 13 на 14 февраля III-й Сибирский Армейский корпус оставил Лык. 14 февраля туда вошли немцы, а вслед за своими войсками в город въехал кайзер. Его приезд обычно старались приурочить к заключительной фазе важной операции. В 18.00 13 февраля штаб XX-го корпуса выдвинулся из Сувалок на Сейны, информации о том, что город уже несколько часов занят противником, не было получено. Через два часа он был вынужден вернуться назад. Выступившим в направлении на Сейны обозам пришлось повернуть назад, что привело к еще большему их смешиванию. В Сейнах была потеряна штабная радиостанция. С ночи на 1(14) февраля радиосвязь штаба корпуса с Гродно была утрачена.

1(14) февраля Булгаков приказал стянуть войска к Сувалкам. В центре движения отходивших царил полнейший беспорядок, штаб корпуса уже не владел точной информацией о своих частях, но движение немцев явно указывало на то, что отступающих пытаются отрезать от пути на Гродно. Над корпусом уже нависла угроза атаки во фланг и тыл. Требовались решительные и быстрые меры, но Булгаков предпочел продолжать стягивать все, чем еще в состоянии был распорядиться, к Сувалкам. Ввиду начавшейся оттепели был отдан приказ о переходе обоза с саней на колеса, на что, естественно, требовалось время. Еще один день был потерян.

Сиверс и Рузский, не разгадав замысла противника, более всего опасались за безопасность железной дороги Варшава-Петроград на участке Белосток-Гродно. Поэтому направленные в поддержку армии два корпуса были распределены следующим образом: XV-й Армейский корпус - в Гродно, а II-й Армейский корпус – в Белосток.

Днем 2(15) февраля передовые части германской 65-й пехотной бригады с боем овладели окраинами Августова, была утрачена и телеграфная связь штаба XX-го корпуса со штабом армии. После этого информации о корпусе у Сиверса уже не было. Русская авиация по причине отсутствия надежных самолетов в воздухе не появлялась. К 3(16) февраля основные части III-го Сибирского и XXVI-го Армейского корпусов уже подходили к переправам на реке Бобр. Они предприняли ряд контратак с целью вернуть контроль над Августовым, которые не имели успеха. К исходу вечера 16 февраля немцы овладели северной окраиной города и только утром следующего дня, после подхода 10-й ландверной дивизии, прочно заняли его. Запланированное окружение двух корпусов в районе Августова не удалось.

В ночь со 2 на 3(с 15 на 16) февраля войска XX-го корпуса начали покидать Сувалки. Их движение через Августовские леса, простиравшихся на 100 км. с востока на запад и на 60 км. с юга на север, было крайне медленным. Леса пересекали 3 шоссе, южные выходы из них завершались болотистыми долинами рек Бобр и Волкушек в 25 км. от Гродно. Кроме того, в лесном массиве находилась значительная часть т.н. Августовской системы каналов, соединявших Неман и Вислу. Это была сеть собственно каналов, рек и озер, лед на которых в это время был непрочным. Возможность провести через лес, вне дороги части с обозами и артиллерией исключалась.

Дорога, по которой шел корпус, представляла собой ряд лесных дефиле, ее практически везде удобно было блокировать силам противника. Тем не менее части 42-й германской дивизии, попытавшейся остановить движение русских, были разбиты и вынуждены откатиться назад. 1(14) февраля Будберг настоятельно требовал занять Сопоцкинские позиции, но комендант Гродненской крепости ген. от инф. М.Н. Кайгородов заявил командующему армией протест против выделения сил из своего слабого гарнизона. 16 февраля Сиверс обратился к штабу фронта с настоятельной просьбой о немедленном направлении в Гродно хотя бы части XV-го Армейского корпуса, находящегося в движении по железной дороге.

1(14) февраля противник находился в 30 верстах от Сопоцкинских позиций, а XX-й корпус еще собирался в Сувалках, в 58 верстах от них. Выступив в ночь на 3(16) февраля, Булгаков потерял и весь день 4(17) февраля, он подтягивал обозы. Морозы сменила теплая погода – лед на болотах и реках начал таять, разбитые глинистые дороги в лесах стали еще более трудными для движения. Булгаков приказал остаткам своего корпуса двигаться по единственной дороге на Гродно. Остальные две, по информации штаба, или не имели мостов, или были плотно забиты тающим снегом, что не давало возможность провести обозы. Помня приказ Рузского о сохранении обозов, Булгаков поставил их впереди. На узкой лесной дороге возникали бесконечные пробки.

Вечером 2(15) февраля передовые части 31-й германской дивизии заняли Сопоцкин, на следующий день местечко было уже прочно занято, а 4(17) февраля противник начал занимать Сопоцкинские позиции. Выходы из всех дорог, ведущих из Августовских лесов к Гродно были перекрыты противником. 4(17) февраля немцы провели атаку из района Сопоцкина на передовые форты Гродненской крепости, но она была отбита. Противник вынужден был отойти, но его попытка не была безрезультативной. 16 февраля в Гродно прибыла головная дивизия XV-го корпуса, опасное для крепости положение было ликвидировано. Энергия немецкой атаки заставила командование 10-й армии сосредоточиться на обороне.

Вечером 4(17) февраля штаб XX-го корпуса узнал о занятии противником Сопоцкинских позиций. Корпус был растянут в колонну на 25 верст, а авангард Булгакова отделяло от немцев 10 верст. Для сосредоточения и последующей атаки при самых благоприятных условиях требовалось не менее дня. Этих условий не было, т.к. колонну преследовали немцы. Утром 5(18) февраля корпус продолжил движение. По приказу Булгакова оно должно было осуществляться без остановок, но этот приказ был уже неосуществим. Сказывалась усталость и тяжелейшие условия марша.

Операция по выходу из окружения 18-20 февраля свелась к движению по единственной дороге и последовательному проламыванию заслонов по дороге на Сопоцкин. Корпус в это время слабо управлялся – приказы его командира передавались только устно и часто не доходили до младших командиров, что сказывалось уже не только на организации движения, но и боя, распадавшегося на отдельные поединки сохранивших еще дисциплину и спайку русских отрядов с немцами.

7(20) февраля его передовые части вышли на опушку леса близ деревни Марковцы, за которой начиналось поле шириной до 2 км. От Гродно их отделяли 15-20 километров и укрепления на Сопоцкинских высотах, занятые немцами. Первая попытка прорыва окончилась неудачей. Войска разворачивались под сильным обстрелом артиллерии, а при наступлении подвергались сосредоточенному пулеметному и винтовочному огню из окопов. Понеся значительные потери, они отошли в лес.

На собранном вечером 7(20) февраля совещании оставшихся в строю старших офицеров Булгаков не решился принять предложение командира 29-й пехотной дивизии ген.-л. А.Н. Розеншильда-Паулина – прорываться ночью, бросив обозы и артиллерию. Из окружения таким образом прорвались остатки двух полков – около 1500 чел. Ее Командир 1-й бригады 29-й пехотной дивизии ген.-м. Е.А. Российский, бросив коней и обоз, 8(21) февраля вывел своих подчиненных через лес и болота к Гродно.

Командир корпуса последовательно старался выполнить одно из последних распоряжений командующего армией – спасать парки и обозы. В 19.00 7(20) февраля по результатам совещания Булгаковым был издан последний приказ по корпусу – в полночь с 20 на 21 февраля занять исходные позиции для прорыва на Гродно. Окруженные части получили этот приказ в 2 часа ночи 8(21) февраля. К этому времени корпус находился уже в тесном окружении, его арьергард под командованием полковника В.Н. фон Дрейера был отрезан от основных сил.

Боеспособность сохраняли преимущественно прикрывающие и атакующие части, которые вели бой, превращавшийся в их уничтожение. В результате кровопролитных боев основная колонна отступавших, после неоднократных попыток прорваться под огнем противника, понесла потери до 7 тыс. чел. убитыми. В 10.00 8(21) февраля 1915 года ее остатки были вынуждены сложить оружие. В плен попал командир корпуса вместе со своим штабом.

Вечером 7(20) февраля в штаб 10-й армии явился раненый доброволец с известием от командира XX-го корпуса. Это был 13-летний Михаил Власов, принятый на службу сирота. Переодетый в крестьянское платье, он был отправлен накануне Булгаковым с просьбой об оказании помощи при прорыве из окружения. После расспросов в штабе армии убедились в правдивости слов Власова, и решили попытаться помочь окруженным. Из состава прибывающего XV-го Армейского корпуса было выделено 3 полка с 36 орудиями, которые должны были наступать по Сопоцкинской дороге. Организовать наступление удалось только в 10 часов утра 8(21) февраля, когда с основными силами XX-го корпуса было уже покончено. Немцы отразили атаки с большими потерями для наступавших.

В ходе наступления противник захватил 56 тыс. пленных, около 300 орудий, несколько сот пулеметов, 3 санитарных поезда, значительное количество военного имущества, обозов и продовольствия. Германское командование вновь оказалось в состоянии перехватить стратегическую инициативу на своем Восточном фронте.