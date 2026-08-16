Гиббон (англ Gibbon), Эдвард

Ги`ббон (англ Gibbon), Эдвард (24.04/08.05.1737, Патни — 16.01.1794, Лондон) — британский историк. Сын крупного землевладельца. В 1752—1753 учился в колледже Магдалины в Оксфорде, где из протестантизма перешел в католичество. Отец отправил его на перевоспитание в протестантскую Лозанну (1753—1758), где кальвинистский теолог Д. Павиллард привил Г. привычку к систематическим занятиям и вернул в протестантизм (1754). Г. читал много античной и современной французской литературы, встречался с Вольтером. Свободно писал и говорил по-французски. По возвращении в Британию находился в период Семилетней войны 1756—1763 на военной службе (1758—1763). В 1761 издал на французском языке свое первое сочинение «Этюд об изучении литературы» (Essai sur l’etude de la literature). В 1763—1765 путешествовал по Европе. В Париже встречался с французскими просветителями, в том числе Дидро и Даламбером. Находясь в Риме, задумал написать большое сочинение по древнеримской истории. Вернувшись в Британию (1765), предпринял ряд литературных опытов, не принесших успеха. В 1770 унаследовал отцовское состояние. В 1774—1783 избирался в парламент . В 1776 выпустил 1-й том «Истории заката и падения Римской империи» («History of the Decline and Fall of the Roman Empire». В 6 т. 1776—1788). В ней Г. утверждал, что в истории господствует иррациональность, приведшая человечество от «золотого века» цивилизации , каковым был начальный период существования Древнеримского государства (см. Рим Древний), к победе варварства и религии, погубивших Рим и Византию. Присущая христианству вера в загробную жизнь лишала, по мнению Г., земное бытие какой-либо ценности, подрывала гражданские доблести, ослабляла волю к сопротивлению. Г. довел свою историю до падения Византии, делая также экскурсы в историю Ирана, России, монголов, Китая и арабской Сев. Африки. Труд Г. имел грандиозный успех у читающей публики, но из-за содержащейся в нем критики христианства вызвал острое недовольство церкви. С 1782 жил преимущественно в Лозанне. Лит.: Roberts C. Edward Gibbon and Shape of History. Oxford, 2014; Pocock J. G. A. Barbarism and Religion. 6 vol. Cambridge, 2001—2015.