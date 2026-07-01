ГХОШ АМАЛАНАНДА
ГХОШ АМАЛАНАНДА - индийский археолог.
Окончил университеты в Аллахабаде и Лондоне. С 1937 года работал в Археологической службе Индии; в 1953-1968 годах генеральный директор; организовал Службу охраны храмов, Доисторический отдел, Археологическую школу и др.; главный редактор журнала «Ancient India». В 1954 году создал ежегодник «Indian Archaeology» - краткие сообщения о полевых исследованиях в Индии. В 1960 году помогал реорганизовать Департамент археологии Непала. Как археолог Гхош сочетал знания эпиграфики, нумизматики и санскритской литературы с современными методами междисциплинарного подхода. Исследования Гхоша поселений долины Гхаггара позволили проследить смену культур Хараппы, расписной серой керамики, Рангмахал, определить время появления здесь ариев. Работы в Нохаре и Сотхи дали материал для уточнения представлений о генезисе хараппской цивилизации (период Калибанган I) и определили её восточные границы.
Вице-президент королевского об-ва Индии, Пакистана и Цейлона, почетный член Лондонского королевского общества антикваров и мн. др. В 1962 году получил от правительства Индии почетное звание Padma Shri.
Сочинения:
The Historical period // Archaeology in India. New Delhi, 1950;
Fifty years of the archaeological survey of India // Ancient India. 1953. № 9;
Indian archaeology. New Delhi, 1960;
The Indus civilization: its origins, authors, extent and chronology // Indian prehistory: 1964. Poona, 1965;
The city in early historical India // Iron and social change in early India. New Delhi; Oxf., 2006.