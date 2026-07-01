ГХОШ АМАЛАНАНДА

ГХОШ АМАЛАНАНДА - индийский археолог.

Окон­чил университеты в Ал­ла­ха­ба­де и Лон­до­не. С 1937 года ра­бо­тал в Ар­хео­ло­гической служ­бе Ин­дии; в 1953-1968 годах ге­не­раль­ный ди­рек­тор; ор­га­ни­зо­вал Служ­бу ох­ра­ны хра­мов, Дои­сто­рический от­дел, Ар­хео­ло­гическую шко­лу и др.; главный ре­дак­тор журнала «Ancient India». В 1954 году соз­дал еже­год­ник «Indian Ar­chaeology» - крат­кие со­об­ще­ния о по­ле­вых ис­сле­до­ва­ни­ях в Ин­дии. В 1960 году по­мо­гал ре­ор­га­ни­зо­вать Департамент ар­хео­ло­гии Не­па­ла. Как ар­хео­лог Гхош со­че­тал зна­ния эпи­гра­фи­ки, ну­миз­ма­ти­ки и санскритской литературы с современными ме­то­да­ми меж­дис­ци­п­ли­нар­но­го под­хо­да. Ис­сле­до­ва­ния Гхоша по­се­ле­ний до­ли­ны Гхаг­га­ра по­зво­ли­ли про­сле­дить сме­ну куль­тур Ха­рап­пы, рас­пис­ной се­рой ке­ра­ми­ки, Ран­гма­хал, оп­ре­де­лить вре­мя по­яв­ле­ния здесь ари­ев. Ра­бо­ты в Но­ха­ре и Со­тхи да­ли ма­те­ри­ал для уточ­не­ния пред­став­ле­ний о ге­не­зи­се ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции (пе­ри­од Ка­ли­бан­ган I) и оп­ре­де­ли­ли её восточные гра­ни­цы.

Ви­це-пре­зи­дент ко­ро­лев­ско­го об-ва Ин­дии, Па­ки­ста­на и Цей­ло­на, почетный член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества ан­тик­ва­ров и мн. др. В 1962 году по­лу­чил от пра­ви­тель­ст­ва Ин­дии почетное зва­ние Padma Shri.

Сочинения:

The Historical period // Archaeology in India. New Delhi, 1950;

Fifty years of the ar­chaeological survey of India // Ancient India. 1953. № 9;

Indian archaeology. New Delhi, 1960;

The Indus civilization: its origins, au­thors, extent and chronology // Indian prehis­tory: 1964. Poona, 1965;

The city in early his­torical India // Iron and social change in early India. New Delhi; Oxf., 2006.