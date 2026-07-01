ГХАССУЛ

ГХАССУЛ - древнее поселение в долине реки Иордан, в 20 километрах к востоку от Иерихона, и выделенная на его основе энеолитическая культура.

(4300-3300 годы до н. э.). По­се­ле­ние рас­по­ло­же­но на 3 холмах; вы­де­ля­ют 10 сло­ёв, ниж­ний - не­оли­та , ос­таль­ные - эне­о­ли­та. Рас­коп­ки Пап­ско­го биб­лей­ско­го института (Pontifical Biblical Insti­tute) под руководством А. Мал­ло­на в 1929-1938 годах и Р. Нор­та в 1959-1960 годах; ав­стралийские экс­пе­ди­ции под руководством Дж. Б. Хен­нес­си в 1967 и 1975-1977 годах и Дж. Ло­вел­ла в 1994-1997 годах.

Куль­ту­ра Гхассула вы­де­ле­на в 1970-х годах ав­ст­ралийским ар­хео­ло­гом Дж.Б. Хен­нес­си, английским учёным У. Ол­брай­том и американской исследова­тельницей К. Кень­он. По­се­ле­ния куль­ту­ры Гхассула рас­по­ла­га­ют­ся вдоль пе­ре­сы­хаю­щих ру­сел (ва­ди), от­ме­че­на их ие­рар­хия. Од­но- и мно­го­ком­нат­ные до­ма из сыр­цо­вых кир­пи­чей на ка­мен­ном фун­да­мен­те ино­гда рас­по­ла­га­лись вплот­ную, ря­дом - дво­ры для ско­та. В до­мах - оча­ги, свод­ча­тые пе­чи, вы­ло­жен­ные кам­нем или об­ма­зан­ные гли­ной ямы для пше­ни­цы, яч­ме­ня, олив, фи­ни­ков, 4-уголь­ные пло­щад­ки для по­мо­ла, гли­ня­ные ска­мьи-ле­жан­ки. 2 «свя­ти­ли­ща»: пря­мо­уголь­ные, с вхо­дом в длин­ной сте­не, на­про­тив вхо­да - «ал­тар­ный ка­мень», во­круг не­го уг­луб­ле­ния, за­пол­нен­ные кос­тя­ми (жерт­вен­ных?) жи­вот­ных. Гру­бо­об­ра­бо­тан­ные крем­нё­вые то­по­ры, пи­лы, че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и др.; ба­заль­то­вые зер­но­тёр­ки и ча­ши, ино­гда с нож­кой, рез­ным ор­на­мен­том; ка­мен­ные гру­ше­вид­ные и дис­ко­вид­ные на­вер­шия бу­лав, ве­ре­те­но­об­раз­ные про­свер­лен­ные из­де­лия не­из­вест­но­го на­зна­че­ния. Бу­сы и под­вес­ки из ра­ко­вин, кос­ти, кам­ня, схе­ма­тич­ные ан­тро­по- и зоо­морф­ные фи­гур­ки из кам­ня и гли­ны. Большая часть ке­ра­ми­ки из­го­тов­ле­на на мед­лен­ном гон­чар­ном кру­ге: пи­фо­сы с руч­ка­ми, ва­зы, ост­ро­дон­ные ри­то­ны, оваль­ные под­вес­ные со­су­ды-«мас­ло­бой­ки» и др. Есть со­суд в ви­де пти­цы. Встре­ча­ют­ся ор­на­мент из на­леп­ных ва­ли­ков, рос­пись (крас­но-ко­рич­не­вая по гли­не или бе­ло­му ан­го­бу) из про­стых гео­мет­рических мо­ти­вов. Из двух мед­ных то­по­ров-тё­сел один со­дер­жал до 7% оло­ва. Кла­ды ме­тал­лических из­де­лий: в На­хал-Миш­мар - сот­ни бу­лав, то­по­ров, до­лот, ук­ра­ше­ний; в На­хал-Ква­на - зо­ло­тые и элек­тро­вые (впер­вые на Ближ­нем Вос­то­ке) коль­ца. Тру­по­по­ло­же­ния де­тей в до­мах по­кры­ты круп­ны­ми фраг­мен­та­ми со­су­дов, най­ден дет­ский че­реп в со­су­де, есть тер­ра­ко­то­вые ос­суа­рии в ви­де до­мов. На нек­ро­по­ле (древ­ней­шем в Па­ле­сти­не) у по­се­ле­ния Гхассул ин­ди­ви­ду­аль­ные тру­по­по­ло­же­ния в под­зем­ных ка­мен­ных ящи­ках и цис­тах, на­зем­ных доль­ме­нах, грун­то­вых ямах под ка­мен­ны­ми на­бро­ска­ми-кур­га­на­ми. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на зем­ле­де­лии (пред­по­ла­га­ют ис­кусственное оро­ше­ние) и жи­вот­но­вод­ст­ве (ко­зы, ов­цы, низ­ко­рос­лые ко­ро­вы).

В верх­них сло­ях по­се­ле­ния Гхассул внутренняя сто­ро­на не­ко­то­рых до­мов име­ла мно­го­цвет­ную фре­ско­вую рос­пись, слои пе­ре­кры­ва­ли друг дру­га, в од­ном мес­те в раз­ных сло­ях по­вто­рял­ся тот же мо­тив. Сре­ди изо­бра­же­ний: звез­да (солн­це?) с крас­ны­ми и жёл­ты­ми лу­ча­ми, ос­ве­щаю­щая си­дя­щих пер­со­на­жей в жёл­тых крес­лах; чёр­ная пти­ца и фи­гу­ры в мас­ках; в цен­тре - 8-лу­че­вая звез­да (солн­це?) диа­мет­ром 1,85 м (с ро­зет­кой в цен­тре, чёр­ны­ми и крас­ны­ми лу­ча­ми), сле­ва ввер­ху - мас­ка и фан­та­стические жи­вот­ные; про­цес­сии по­кло­няю­щих­ся си­дя­щим на воз­вы­ше­нии бо­же­ст­вам. Ана­ло­гов этой жи­во­пи­си не­из­вест­но.

Куль­ту­ра Гхассула син­хрон­на убейдской куль­ту­ре. Под её влия­ни­ем по­яви­лись фрес­ки, рас­пис­ная и зоо­морф­ная по­су­да. Кон­так­та­ми с Ме­со­по­та­ми­ей и Ана­то­ли­ей объ­яс­ня­ют рас­цвет ме­тал­лур­гии. В 3-й четверти 4-го тысячелетия по­се­ле­ния куль­ту­ры Гхассул бы­ли по­ки­ну­ты жи­те­ля­ми.

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