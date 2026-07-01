ГХАССУЛ
ГХАССУЛ - древнее поселение в долине реки Иордан, в 20 километрах к востоку от Иерихона, и выделенная на его основе энеолитическая культура.
(4300-3300 годы до н. э.). Поселение расположено на 3 холмах; выделяют 10 слоёв, нижний - неолита, остальные - энеолита. Раскопки Папского библейского института (Pontifical Biblical Institute) под руководством А. Маллона в 1929-1938 годах и Р. Норта в 1959-1960 годах; австралийские экспедиции под руководством Дж. Б. Хеннесси в 1967 и 1975-1977 годах и Дж. Ловелла в 1994-1997 годах.
Культура Гхассула выделена в 1970-х годах австралийским археологом Дж.Б. Хеннесси, английским учёным У. Олбрайтом и американской исследовательницей К. Кеньон. Поселения культуры Гхассула располагаются вдоль пересыхающих русел (вади), отмечена их иерархия. Одно- и многокомнатные дома из сырцовых кирпичей на каменном фундаменте иногда располагались вплотную, рядом - дворы для скота. В домах - очаги, сводчатые печи, выложенные камнем или обмазанные глиной ямы для пшеницы, ячменя, олив, фиников, 4-угольные площадки для помола, глиняные скамьи-лежанки. 2 «святилища»: прямоугольные, с входом в длинной стене, напротив входа - «алтарный камень», вокруг него углубления, заполненные костями (жертвенных?) животных. Грубообработанные кремнёвые топоры, пилы, черешковые наконечники стрел и др.; базальтовые зернотёрки и чаши, иногда с ножкой, резным орнаментом; каменные грушевидные и дисковидные навершия булав, веретенообразные просверленные изделия неизвестного назначения. Бусы и подвески из раковин, кости, камня, схематичные антропо- и зооморфные фигурки из камня и глины. Большая часть керамики изготовлена на медленном гончарном круге: пифосы с ручками, вазы, остродонные ритоны, овальные подвесные сосуды-«маслобойки» и др. Есть сосуд в виде птицы. Встречаются орнамент из налепных валиков, роспись (красно-коричневая по глине или белому ангобу) из простых геометрических мотивов. Из двух медных топоров-тёсел один содержал до 7% олова. Клады металлических изделий: в Нахал-Мишмар - сотни булав, топоров, долот, украшений; в Нахал-Квана - золотые и электровые (впервые на Ближнем Востоке) кольца. Трупоположения детей в домах покрыты крупными фрагментами сосудов, найден детский череп в сосуде, есть терракотовые оссуарии в виде домов. На некрополе (древнейшем в Палестине) у поселения Гхассул индивидуальные трупоположения в подземных каменных ящиках и цистах, наземных дольменах, грунтовых ямах под каменными набросками-курганами. Хозяйство основано на земледелии (предполагают искусственное орошение) и животноводстве (козы, овцы, низкорослые коровы).
В верхних слоях поселения Гхассул внутренняя сторона некоторых домов имела многоцветную фресковую роспись, слои перекрывали друг друга, в одном месте в разных слоях повторялся тот же мотив. Среди изображений: звезда (солнце?) с красными и жёлтыми лучами, освещающая сидящих персонажей в жёлтых креслах; чёрная птица и фигуры в масках; в центре - 8-лучевая звезда (солнце?) диаметром 1,85 м (с розеткой в центре, чёрными и красными лучами), слева вверху - маска и фантастические животные; процессии поклоняющихся сидящим на возвышении божествам. Аналогов этой живописи неизвестно.
Культура Гхассула синхронна убейдской культуре. Под её влиянием появились фрески, расписная и зооморфная посуда. Контактами с Месопотамией и Анатолией объясняют расцвет металлургии. В 3-й четверти 4-го тысячелетия поселения культуры Гхассул были покинуты жителями.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.