Гёзы (нид. geuzen, фр. gueux ‒ «нищие», «чернь»)

Гёзы (нид. geuzen, фр. gueux — «нищие», «чернь») — в период национально-освободительной борьбы Нидерландов против Испании (см. Нидерландская революция XVI в.)прозвище членов союза дворян «Компромисс», вставших в оппозицию к испанскому правительству. Слово «Г.» было брошено в адрес явившихся 5 апреля 1566 для вручения петиции наместнице Нидерландов Маргарите Пармской представителей нидерландского дворянства, одежда которых резко контрастировала с пышными костюмами испанских вельмож. Традиция приписывает Г. ван Бредероде принятие и распространение этого прозвища среди членов союза. Они специально стали нарочито скромно одеваться и даже носить некоторые атрибуты нищих (например, суму для подаяний), а прозвище «Г.» постепенно трансформировалось из оскорбительного в своеобразный почетный титул дворянина-оппозиционера. С 1568 — собирательное название всех борцов за независимость Нидерландов и освобождение страны от владычества Испании. Г. стали именовать себя и народные повстанцы-партизаны: борьбу против испанцев на суше (главным образом в южных провинциях) вели лесные Г.; морские Г. — матросы и рыбаки северных провинций, кальвинистские (см. Кальвинизм) дворяне-эмигранты и другие — на море. Больших успехов в борьбе добились морские Г., которых активно поддерживал Вильгельм I Оранский, выдававший им каперские свидетельства на право ведения войны против герцога Альбы и отправлявший к ним на помощь опытных офицеров. Морские Г. захватывали и топили испанские суда , снабжали продовольствием осажденные врагом города, осуществляли рейды на приморские города. Захват 1 апреля 1572 морскими Г. расположенного в дельте Рейна зеландского города Брилле ознаменовал начало всеобщего восстания в северных провинциях страны. В считанные дни во власти Г. оказались другие города Зеландии и Голландии. Вильгельм I Оранский открыто поддержал морских Г. и призвал население отстаивать свои исконные вольности и повсеместно оказывать сопротивление действиям испанских властей, злоупотреблявших доверием короля. Сплотившись, отряды морских Г. превратились в значительную силу, сыгравшую важную роль в освобождении Сев. Нидерландов из-под власти Испании.

Лит.: Пиренн А. Нидерландская революция. М., 1937; Лесников М. П. Гезы в борьбе за независимость Нидерландов // Партизанская борьба в национально-освободительных войнах Запада. [М.], 1943; Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958; Moke H.-G. Le Gueux des bois ou les Patriotes belges de 1566. 2 vol. Bruges, 1828; Meij J. C. A. de. De watergeuzen en de Nederlanden, 1568—1572: over het gebruik van getallen tot steun van historische voorstellingen. Amsterdam, 1972; Idem. De Watergeuzen: piraten en bevrijders. Haarlem, 1980. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.