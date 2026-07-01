Гезиты (др.-англ. gesithes ‒ «товарищи», «соратники»)

Гези́ты (др.-англ. gesithes — «товарищи», «соратники») — королевские дружинники у англосаксов в ранний период их истории, в частности во времена миграции англосаксов на Британские острова (V—VII вв.). Социальный статус и уклад жизни Г. менялся по мере развития институтов государственности. На племенной стадии развития англосаксонского общества Г. были в буквальном смысле слова соратниками вождя, делившими с ним кров, пиры, тяготы походов, военную добычу; они получали от него оружие , коней, драгоценные подарки и были связаны с ним узами личной верности. Дружинный быт красочно изображен в древнеанглийской эпической поэме «Беовульф», повествующей о временах обитания англосаксов еще на континенте, на территории со­временных Германии и Дании. С постепенным оседанием англосаксов на территории завоеванной ими Британии и развитием процессов феодализации (см. Феодализм) общества Г. стали получать от короля земельные владения и превращаться в оседлую служилую знать, составлявшую профессиональное ядро вооруженных сил государства, которые состояли из дружины и народного ополчения. Г. также могли выполнять административные функции и поручения короля на местах. Социальный статус Г. обуславливался его личной принадлежностью к служилому слою и личными заслугами, а не знатно­стью происхождения, таким образом не являясь наследственным. Вергельд Г. значительно превышал вергельд кресть­янина-простолюдина (керла), составляя, в частности, 600 шиллингов у безземельного Г. и 1200 — у владеющего землей против 200 у керла в Уэссексе, или, соответственно, 300 шиллингов против 100 в Кенте. В VIII в. термин «Г.» постепенно вытесняется словом «тэны» (дословно «служащие»), отражая эволюцию Г. в наследственный служилый слой военных-землевладельцев.

Лит.: Глебов А. Г. Англия в раннее Средневековье. СПб., 2007; Мортон А. Л. История Англии. Л., 1950; Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977; Stenton F. M. The Anglo-Saxon England. Oxford, 1973. М. М. Горелов.