Гезер (Jezer, Tellel-Jezer, Телль эль-Джезер)

Ге́зер (Jezer, Tellel-Jezer, Телль эль-Джезер) — древнее поселение и город в Палестине середины IV тысячелетия до н. э. — I в. н. э., южнее современной Рамлы. Максимальная площадь — 13 га. Заброшен в середине III тысячелетия до н. э., заново заселен около 1900 до н. э. ханаанеями, впервые окружен укреплениями (стеной длиной 1,2 км) около XVII в. до н. э. Во II тысячелетии — середине X в. до н. э. — центр ханааней­ского города-государства. Разрушен в середине II тысячелетия до н. э. (гибель слоя XVIII) неизвестным противником, после чего почти запустел. Новый период расцвета — с рубежа XV—XIV вв. до н. э. Письма царей Г. сохранились в Амарны Архиве. Согласно так называемой «стеле Израиля», разгромлен фараоном Мернептахом ок. 1220 до н. э. При Рамсесе III в Г. подселились филистимляне . В середине XII в. до н. э. Г. снова подвергался разрушению (гибель слоя XII) после ослабления в результате войн с израильтянами. В середине X в. до н. э. Г. был разгромлен и аннексирован египтянами (см. Египет Древний), передан царю Соломону, затем находился в составе Иудеи. Из израильско-иудейского Г. X в. до н. э. дошел так называемый Гезерский календарь — древнейший памятник еврейской письменности. В 924 до н. э. Г. подвергся набегу Шешонка I. В 730-х захвачен филистимлянами, в 733 взят штурмом Тиглатпаласаром III, в конце VII в. вновь попал в состав Иудеи. Разрушен вавилонянами в 587 до н. э. (гибель слоя V). В персидский и эллинистические периоды Г. — незначительный центр вне Иудеи, в 142 до н. э. взят и аннексирован Симоном Маккавеем, выстроившим здесь дворец . C рубежа I—II вв. н. э. заброшен.

Лит.: William G. D. Visiting the Real Gezer: A Reply to Israel Finkelstein // Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University. Tel Aviv, 2003. А. А. Немировский.