ГЕЗЕНИУС ВИЛЬГЕЛЬМ

ГЕЗЕНИУС ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий гебраист, семитолог.

Изучал философию и теологию в Гёттингенском университете. С 1806 года Гезениус приват-доцент в Гёттингене, с 1810 года - профессор богословия Галльского университета, но основным предметом исследований Гезениуса был древнееврейский язык. В 1810-1812 годах опубликовал «Словарь еврейского и арамейского языков Ветхого Завета» («Hebräisch-Deutsches Handwörterbuch über die Schriften des Alte Testament»), выдержавший много изданий и ставший основой других словарей, включая древнееврейско-русский словарь О. Н. Штейнберга - «Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета» (1878 год).

Классической была признана «Грамматика древнееврейского языка» («Hebräische Grammatik», 1813 год), а также другие исследования, подготовленные Гезениусом в области истории древнееврейского языка и письменности, самаритянских филологии, текстологии, богословия, финикийских эпиграфики и языка.

В 1829 году Гезениус начал подготовку «Критико-филологического тезауруса еврейского и халдейского языков Ветхого Завета», задуманного как конкорданс с указателем неясных фрагментов Ветхого Завета. Эту работу Гезениус завершить не успел, и она была закончена его учеником - Э. Рёдигером («Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et chaldaeae Veteris Testamenti», vol. 1-3, 1829-1858 годы).

В экзегетической работе, посвящённой переводу и комментарию Книги пророка Исаии (тома 1-3, 1820-1821 годы), Гезениус придерживался принципов рационалистической критики.

Труды Гезениуса, опиравшиеся во многом на данные сравнительного языкознания и истории семитских языков и народов, совершили переворот в европейской гебраистике и семитологии XIX века.

Сочинения:

Hebräische Grammatik. Lpz., 1813. Darm­stadt, 1995

De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate... Halae, 1815

Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift. Lpz., 1815

De Samaritanorum theologia ex fontibus ineditis commentario. Halae, 1822

Paläogra­phische Studien über phönizische und punische Schrift. Lpz., 1835

Scripturae linguaeque phoe­niciae monumenta quotquot supersunt... Lipsiae, 1837. Vol. 1–3

Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 10. Aufl. Lpz., 1866.

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