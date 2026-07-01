ГЕЗЕНИУС ВИЛЬГЕЛЬМ
ГЕЗЕНИУС ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий гебраист, семитолог.
Изучал философию и теологию в Гёттингенском университете. С 1806 года Гезениус приват-доцент в Гёттингене, с 1810 года - профессор богословия Галльского университета, но основным предметом исследований Гезениуса был древнееврейский язык. В 1810-1812 годах опубликовал «Словарь еврейского и арамейского языков Ветхого Завета» («Hebräisch-Deutsches Handwörterbuch über die Schriften des Alte Testament»), выдержавший много изданий и ставший основой других словарей, включая древнееврейско-русский словарь О. Н. Штейнберга - «Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета» (1878 год).
Классической была признана «Грамматика древнееврейского языка» («Hebräische Grammatik», 1813 год), а также другие исследования, подготовленные Гезениусом в области истории древнееврейского языка и письменности, самаритянских филологии, текстологии, богословия, финикийских эпиграфики и языка.
В 1829 году Гезениус начал подготовку «Критико-филологического тезауруса еврейского и халдейского языков Ветхого Завета», задуманного как конкорданс с указателем неясных фрагментов Ветхого Завета. Эту работу Гезениус завершить не успел, и она была закончена его учеником - Э. Рёдигером («Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et chaldaeae Veteris Testamenti», vol. 1-3, 1829-1858 годы).
В экзегетической работе, посвящённой переводу и комментарию Книги пророка Исаии (тома 1-3, 1820-1821 годы), Гезениус придерживался принципов рационалистической критики.
Труды Гезениуса, опиравшиеся во многом на данные сравнительного языкознания и истории семитских языков и народов, совершили переворот в европейской гебраистике и семитологии XIX века.
Сочинения:
Hebräische Grammatik. Lpz., 1813. Darmstadt, 1995
De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate... Halae, 1815
Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift. Lpz., 1815
De Samaritanorum theologia ex fontibus ineditis commentario. Halae, 1822
Paläographische Studien über phönizische und punische Schrift. Lpz., 1835
Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta quotquot supersunt... Lipsiae, 1837. Vol. 1–3
Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 10. Aufl. Lpz., 1866.