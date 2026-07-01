ГЕЙТСКЕЛЛ ХЬЮ ТОД НЕЙЛОР
ГЕЙТСКЕЛЛ ХЬЮ ТОД НЕЙЛОР - британский государственный и политический деятель.
Из семьи чиновника. В 1927 году окончил Оксфордский университет, в 1928-1939 годах преподавал политическую экономию в Лондонском университете. В годы 2-й мировой войны работал в министерствах экономической войны (1940-1942 годы) и торговли (1942-1945 годы).
В 1945 году избран в парламент от Лейбористской партии. В правительствах К. Р. Эттли возглавлял министерства топлива и энергетики (1947-1950 годы), экономики (1950 год), финансов (1950-1951 годы). В 1951-1955 годах казначей Лейбористской партии, в 1955-1963 годах её лидер. В 1957-1963 годах заместитель председателя Социалистического интернационала.
Гейтскелл был противником вступления Великобритании в ЕЭС, выступал за укрепление НАТО, модернизацию британских вооруженных сил и сохранение их ядерного потенциала. Безуспешно пытался добиться отмены 4-го пункта устава Лейбористской партии, предусматривавшего проведение политики широкой национализации.