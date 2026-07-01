ГЕЙТСКЕЛЛ ХЬЮ ТОД НЕЙЛОР

ГЕЙТСКЕЛЛ ХЬЮ ТОД НЕЙЛОР - британский государственный и политический деятель.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. В 1927 году окон­чил Окс­форд­ский университет , в 1928-1939 годах пре­по­да­вал по­ли­тическую эко­но­мию в Лон­дон­ском университете. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны работал в министерствах экономической войны (1940-1942 годы) и торговли (1942-1945 годы).

В 1945 году избран в парламент от Лейбористской партии. В правительствах К. Р. Эттли возглавлял министерства топлива и энергетики (1947-1950 годы), экономики (1950 год), финансов (1950-1951 годы). В 1951-1955 годах казначей Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии , в 1955-1963 годах её лидер. В 1957-1963 годах заместитель председателя Социалистического интернационала.

Гейтскелл был противником вступления Великобритании в ЕЭС, выступал за укрепление НАТО, модернизацию британских вооруженных сил и сохранение их ядерного потенциала. Безуспешно пытался добиться отмены 4-го пункта устава Лейбористской партии, предусматривавшего проведение политики широкой на­цио­на­ли­за­ции .

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