Гейтс (англ. Gates), Гейтc III Уильям Генри «Билл» (род. 28.10.1955, Сиэтл)

Гейтс (англ. Gates), Гейтc III Уильям Генри «Билл» (род. 28.10.1955, Сиэтл) — американский бизнесмен, программист, филантроп, один из богатейших людей мира. Отец был известным адвокатом, мать — первой женщиной, возглавившей Вашингтонский университет. Г. увлекся программированием еще подрост­ком. Первый гонорар 2 тыс. долл. заработал в возрасте 15 лет. В 1975 совмест­но с Полом Алленом основал компанию «Micro-Soft», впослед­ствии «Microsoft Corporation». Решающим для захвата мирового рынка компьютерного софта стало сотрудничество «Microsoft Corporation» с транснациональным технологическим гигантом корпорацией IBM. В 1980 была разработана операционная система MS-DOS для персонального компьютера. Первая коммерческая версия «Microsoft Windows» появилась в ноябре 1985. В 1994 Г. женился на Мелинде Френч. В том же году супруги основали благотворительный фонд для борьбы с заразными болезнями в развивающихся странах и для развития образования в США. С 2008 Г. целиком посвятил себя благотворительности. Г. — отец троих детей и автор двух книг, по­священных вопросам развития информационного общества.

Лит.: Lesinski J. M. Bill Gates: Entrepreneur and Philanthropist. Washington, 2008; Berkowitz E. D. Something Happened: A Political and Cultural Overview of the Seventies. New York, 2006; Bank D. Breaking Windows: how Bill Gates fumbled the future of Microsoft. New York, 2001; The Meaning of Bill Gates: As his reign at Microsoft comes to an end, so does the era he dominated // The Economist, June 28, 2008. Т. В. Андросова.