ГЕЙСМАН (с 10.1.1916 ГЕЙСМАНС) ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из потомственных дворян Подольской губернии, лютеранин. Окончил Кишиневскую классическую гимназию с золотой медалью. 15.8.1870 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 7.11.1871 получил звание портупей-юнкера. 17.7.1872 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в Санкт-Петербургский гренадерский полк. 13.4.1875 произведен в поручики. Участник сербско-турецкой войны 1876 г. 25.8.1876 принят в сербскую армию капитаном 2-го класса. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 25.7.1877 назначен командующим ротой Санкт- Петербургского гренадерского полка. 16.4.1878 произведен в штабс-капитаны. 10.10.1878 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 22.4.1881 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 23.4.1881 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в войсковой штаб Войска Донского. 27.11.1881 переведен в Генеральный штаб с переименованием в штабс-капитаны и назначением старшим адъютантом штаба 3-й кавалерийской дивизии. 13.1.1883 назначен старшим адъютантом штаба 34-й пехотной дивизии. 17.4.1883 произведен в капитаны. 18.10.1886 назначен старшим адъютантом штаба Одесского военного округа. 5.4.1887 произведен в подполковники. 16.12.1887 назначен штаб-офицером для поручений при штабе Одесского военного округа. 18.5.1888 прикомандирован к Елисаветградскому кавалерийскому юнкерскому училищу для преподавания военных наук. 30.3.1891 назначен штаб-офицером при управлении 4-й стрелковой бригады. 21.4.1891 произведен в полковники за отличие по службе. С 9.4.1892 по 19.8.1892 прикомандирован к 59-му пехотному Люблинскому полку для цензового командования батальоном. 4.6.1892 назначен экстраординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба. 31.1.1894 назначен штаб-офицером, заведующий обучающимися в Николаевской академии Генерального штаба офицерами с оставлением экстраординарным профессором. 15.12.1894 назначен ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 28.12.1898 отчислен от должности заведующего штаб-офицера с оставлением ординарным профессором. 9.4.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. С 3.6.1901 по 8.9.1901 прикомандирован к 37-й пехотной дивизии для командования 2-й бригадой. 16.6.1902 назначен заслуженным ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба. 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником дивизии. 19.2.1907 утвержден заслуженным профессором и почетным членом конференции Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 15.1.1907 назначен командующим 44-й пехотной дивизией. 31.3.1911 назначен командиром 16-го армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. 18.8.1914 удален от командования корпусом. 13.10.1914 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 12.11.1914 назначен помощником главного начальника Киевского военного округа по объединению деятельности всех местных чинов г. Киева по делам эвакуации и санитарного благосостояния с оставлением в резерве чинов. 1.1.1915 назначен членом Военного совета. 6.1.1915 назначен главным начальником Казанского военного округа. 8.8.1915 назначен членом Военного совета. 10.9.1918 уволен со службы с пенсией с 21.3.1918. Проживал в Петрограде. Приват-доцент Петроградского университета и сотрудник 3-й секции Единого государственного архивного фонда. До 1917 г. владел вместе с сестрами усадьбой в Могилеве на Днестре.

Жена: дочь полковника Зинаида Николаевна (урожденная Третьякова). Дети: Елизавета (р. 18.10.1884); Сергей (5.1.1886–1918), штабс-ротмистр; Нина (р. 9.1.1887); Зинаида (р. 21.9.1888).