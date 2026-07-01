Гейсман (Гейсманс), Платон Александрович (20.02[04.03].1853, Подольская губ. ‒ 27.01.1919, Петроград)

Ге́йсман (Ге́йсманс), Платон Александрович (20.02[04.03].1853, Подольская губ. — 27.01.1919, Петро­град) — российский военный деятель, историк и теоретик, заслуженный профессор (1902), генерал от инфантерии (1913). В 1872 окончил 2-е Константиновское военное училище. Участник Сербо-черногорско-турецкой войны 1876 (см. Сербо-черногорско-турецкие войны 1876—1878) и Русско-турецкой войны 1877—1878 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.). По окончании в 1881 Николаевской академии Генерального штаба служил в штабе и преподавал в академии. Был учеником Г. А. Леера. Разработал теорию массовых армий. Являлся сторонником параллельного изучения военной и общей истории, полагая, что военное искусство во многом обуславливается государственным и общественным строем. Восприняв концепцию Н. Я. Данилевского, рассматривал военное искусство государства или народа как один из аспектов культурно-исторического типа, хотя и не абсолютизировал зависимости военного искусства от воздействия культурно-исторического типа. Вершиной военного искусства греко-славянского культурно-исторического типа считал русское военное искусство. Начальник 44-й пехотной дивизии (1907), командир 16-го армейского корпуса (1911). Участник Первой мировой войны 1914—1918. В 1915 — главный начальник Казанского Военного округа, затем — член Военного совета при Военном министерстве. После Февральской революции 1917 — в отставке. В 1918—1919 — приват-доцент Петроградского университета и сотрудник 3-й секции Единого государ­ственного архивного фонда.

Соч.: Краткий курс истории военного искусства в средние и новые века. В 3-х ч. СПб., 1893—1896; Война. Ее значение в жизни народа и государ­ства. СПб., 1896.

Лит.: Михневич Н. П. П. А. Гейсманс // Архивное дело . Вып. 1. М.—Петроград, 1923; Бескровный Л. Г. Очерки военной историографии России. М., 1962. С. В. Куликов.