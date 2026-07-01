ГЕЙНСБОРО ТОМАС

ГЕЙНСБОРО ТОМАС - английский живописец и рисовальщик.

Родился в семье торговца сукном. Около 1740 года приехал в Лондон, где обучался в студиях различных художников (Ю. Ф. Гравло и др.), изучал европейскую живопись XVII-XVIII века в английских коллекциях (голландских пейзажистов, творчество А. Ватто и мастеров французского рококо, также У. Хогарта и А. Рэмзи). Крупнейший (наряду с Дж. Рейнолдсом) английский портретист XVIII века, Гейнсборо начинал как пейзажист [«Корнардский лес» («Лес Гейнсборо»), около 1748 года, Национальная галерея, Лондон].

Его ран­ние порт­ре­ты отличаются наивным поэтическим очарованием, в них значительная роль отведена пейзажу. Они исполнены в Садбери (1748-1751 годы) и Ипсуиче (1752 год - около 1759 года), где заказчиками Гейнсборо были окрестные помещики (портреты Р. Эндрюса с женой, 1748-1749 годы, Национальная галерея, Лондон; Л. Хинига с сестрой, 1750-е годы, Музей Фицуильяма, Кембридж); с особой непосредственностью и теплотой написаны образы детей («Дочери художника, бегущие за бабочкой», около 1758 года, Национальная галерея, Лондон, и др.). Внутренняя светоносность колорита становится отныне одной из главных особенностей живописи Гейнсборо.

В 1759-1773 годах Гейнсборо работал в Бате, где круг его заказчиков составили английская знать, актёры и музыканты. Новые персонажи требовали большей репрезентативности; в портретах ощутимо влияние А. ван Дейка (портрет Дж. Баттола, или «Мальчик в голубом», около 1770 года, Художественная галерея Хантингтон, Сан-Марино, штат Калифорния). Верно схватывая характер модели, Гейнсборо воплощает образ с большой живописной свободой и одухотворённостью, парадность преображается у него в рафинированную декоративность и придаёт некоторым из портретов налёт изящной театральности (Анна Форд, 1760 год, Художественный музей, Цинциннати; графиня Мэри Хау, 1763-1764 годы, Кенвуд-хаус, Лондон).

В 1774 году художник переехал в Лондон. Для работ его позднего периода, воссоздающих тончайшие душевные движения, характерна виртуозная лёгкость живописной техники: портреты Мэри Грэм (1775-1777 годы, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург), «Дама в голубом» (конец 1770-х годов, Эрмитаж, Санкт-Петербург), миссис Э. Шеридан (около 1785-1787 годов, Национальная галерея, Вашингтон); автопортрет (1787 год, Королевская Академия Художеств, Лондон), а также двойные семейные портреты [«Утренняя прогулка» (У. Халлетт с женой), 1785 год, Национальная галерея, Лондон].

Свидетельством дружеских связей Гейнсборо с артистической средой стали портреты композиторов И. К. Баха (1776 год, Музыкальный лицей, Болонья), К. Ф. Абеля (около 1777 года, Художественная галерея Хантингтон, Сан-Марино, штат Калифорния) и И. К. Фишера (около 1780 года, Букингемский дворец, Лондон), актрисы Сары Сиддонс (около 1783-1785 годов, Национальная галерея, Лондон). Излюбленные художником холодные тона, оттенённые мягкими перламутровыми переливами красок, придают особую поэтичность сельским пейзажам Гейнсборо, в которых заметно влияние позднего П. П. Рубенса.

Его пей­за­жи - своего рода вариации на темы реальных природных мотивов, нередко скомпонованных в мастерской из камней, мха, кусков зеркала и тому подобное. Они предвосхитили искания романтизма и «пейзаж настроения» («Закат. Четвёрка лошадей, пьющих воду из ручья», 1760-1765 годы, галерея Тейт; «Водопой», 1777 год, Национальная галерея, Лондон; «Повозка, едущая на ярмарку», 1786-1787 годы, галерея Тейт, и др.); во многих работах реализовался также дар художника-анималиста.

В последние годы жизни Гейнсборо был увлечён созданием пейзажей на стеклянных пластинках для проецирования в «волшебном фонаре» (10 работ, около 1783 года, в Музее Виктории и Альберта, Лондон). Изображения природы и сцены сельской жизни занимают значительное место и среди рисунков Гейнсборо. Его творчество сыграло важную роль в дальнейшем развитии английской школы живописи (творчество Дж. Констебла и др.). Гейнсборо - один из членов-основателей Королевской Академии Художеств в Лондоне (1768 год).

Сочинения:

The letters / Ed. J. Hayes. New Hawen; L., 2001.

Иллюстрация:

Т. Гейнс­бо­ро. «Пей­заж с пес­ча­ным карь­е­ром». Ок. 1746–47. На­цио­наль­ная га­ле­рея Ир­лан­дии (Дуб­лин). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)