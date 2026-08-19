ГЕЙНЕ ГЕНРИХ

ГЕЙНЕ ГЕНРИХ - немецкий поэт, прозаик, критик, публицист .

Родился в обеспеченной еврейской семье. Окончив лицей в Дюссельдорфе, с 1816 года служил в Гамбурге у дяди-банкира. В 1819-1823 годах учился в университетах Бонна, Гёттингена, Берлина, где встречался с А. В. Шлегелем, Г. В. Ф. Гегелем, Б. фон Арним, А. Шамиссо и др.; в 1825 году стал доктором права, принял про­тес­тан­тизм . Писал стихи с 1816 года, печатался с 1817-го года. Известность принесла «Книга песен» («Buch der Lieder», 1827 год), куда вошли ранние, проникнутые свободолюбием, книги стихов и циклы.

Борясь с романтичными штампами, Гейне в то же время придал немецкой романтичной по­эзии новое звучание: обращаясь к различным жанрам (сонеты, любовные песни, романсы, «сны», баллады), используя, вслед за представителями гейдельбергского романтизма, ритмику народных песен, а также интонации разговорной речи, он передал сложный внутренний мир своего современника. Книга «Путевые картины» («Reisebilder», Bd 1-4, 1826-1831 годы), включающая стихи, автобиографические заметки, антиклерикальную сатиру, построена на контрасте всего «банального» в немецкой жизни и поэтического идеала, связанного с образами природы.

Не получив места профессора в Мюнхене, Гейне в 1831 году уехал в Париж, стал политическим эмигрантом. С 1835 года сочинения Гейне запрещены в Германии; с 1836 года он получал денежное пособие от французского правительства. Во Франции печатался на немецком и французском языках, пропагандировал французскую и немецкую культуру (статьи и очерки, вошедшие в книгу «Салон» - «Der Salon», Bd 1-4, 1833-1840 годы), встречался с В. Гюго, А. Дюма, П. Ж. Беранже, Ж. Санд, О. де Баль­за­ком , Ф. Шо­пе­ном, Г. Бер­лио­зом, а так­же с К. Мар­ксом (с 1843 года).

В сочинении «Романтическая школа» («Die Romantische Schule», 1836 год) Гейне выступил с программой новой литературы, непосредственно включённой в общественно-политическую жизнь. Под влиянием К. Сен-Симона, Ш. Фурье Гейне выступал за материальное воплощение счастья, «эмансипацию плоти». В пам­фле­те «Людвиг Бёрне» («Ludwig Вörne», 1840 год) развивал универсально-историческую антитезу «эллинов» и «назареян» (идеалистов).

Своё эллинство (апология свободы, чувственности, гражданской активности) поэт, страдая от разлуки с родиной, реализовал в книге «Современные стихотворения» («Neue Gedichte», 1844 год), где призывал к всемирной революции, а также в сатирических поэмах: «Атта Тролль. Сон в летнюю ночь» («Atta Troll. Ein Sommernachtstraum», 1843, 1847 годы), в форме животного эпоса представляющей «медвежий» лик немецкого филистерства; «Германия. Зимняя сказка» («Deutschland. Ein Wintermärchen», 1844 год), критикующей пруссачество, религиозную мораль, перерастание идеи национального единства в национализм. Из-за прогрессивного паралича с 1848 года был прикован к постели.

Его поздняя, отмеченная самоиронией лирика, с темами разочарования в любви, потрясения трагической неудачей Французской революции 1848 года, а также поиском религиозного утешения (образ Лазаря), собрана в книгах «Романсеро» («Romanzero», 1851 год), «Стихотворения 1853 и 1854 годов» («Gedichte 1853 und 1854», 1854 год).

Гейне - автор трагедий «Альманзор» («Almansor», 1823 год), «Вильям Ратклиф» («William Ratcliff», 1823 год), балетного либретто «Доктор Фауст» («Der Doktor Faustus. Ein Tanzpoem», 1851 год), книги политической публицистики «Лютеция» («Lutezia», 1854 год), автобиографической [«Признания» («Geständnifle», 1854 год)] и художественной [«Флорентийские ночи» («Florentinische Nächte», 1837 год) и др.] прозы; перевёл на немецкий язык роман «Дон Кихот» М. де Сервантеса (1837-1838 годы).

Поэзия Гейне, сочетающая политические мотивы с виртуозностью формы, песенностью, получила известность в Англии, США, России и других странах. Среди русских переводчиков Гейне - М. Ю. Лер­мон­тов, Ф. И. Тютчев (лично знакомый с Гейне), А. А. Фет, М. Л. Михайлов, А. А. Блок, Ю. Н. Тынянов и др.; его творчеством живо интересовались русские критики-демократы, в том числе Д. И. Писарев (противопоставивший Гейне А. С. Пушкину). Многие стихи Гейне положены на музыку Ф. Шубертом, Р. Шуманом, Ф. Мендельсоном, Ф. Листом, П. И. Чай­ков­ским и др. ком­по­зи­то­ра­ми.

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 12 т. М.

Л., 1935–1949

Собр. соч.: В 10 т. М., 1956

Sämtliche Werke. Hamb., 1975–1997. Bd 1–16.

Иллюстрация:

Г. Гей­не. Ли­то­гра­фия Ю. Ги­ре. 1838. Архив БРЭ.

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