ГЕЙЛЬБРОННСКАЯ ПРОГРАММА

ГЕЙЛЬБРОННСКАЯ ПРОГРАММА - программа требований крестьян в войне 1524–1526 годов в Германии.

Ру­ко­во­ди­те­ли пов­стан­цев пла­ни­ро­ва­ли со­брать в мае 1525 года в городе Гей­льб­ронн съезд де­ле­га­тов от всех кре­сть­ян­ских от­ря­дов. Спе­ци­аль­но для это­го съез­да бы­ла со­став­ле­на Гей­ль­бронн­ская про­грам­ма (ав­то­ры - гла­ва по­ле­вой кан­це­ля­рии од­но­го из от­ря­дов Вен­дель Ги­п­лер и бывший городской ка­зна­чей Фрид­рих Вей­ганд), вы­ра­жав­шая ин­те­ре­сы не толь­ко кре­сть­ян­ст­ва, но и бюр­гер­ст­ва, а так­же ры­цар­ст­ва.

Про­грам­ма пре­ду­смат­ри­ва­ла ряд пре­об­ра­зо­ва­ний, на­прав­лен­ных на ог­ра­ни­че­ние про­из­во­ла кня­зей и уси­ле­ние вла­сти им­пе­ра­то­ра : вве­де­ние об­ще­им­пер­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, еди­ной мо­не­ты, уни­фи­ка­цию сис­те­мы мер и ве­сов, от­ме­ну внутренних та­мо­жен­ных по­шлин, се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­ных иму­ществ в поль­зу ры­цар­ст­ва и др.

Ве­ро­ят­но, Гей­льб­ронн­ская про­грам­ма долж­на бы­ла слу­жить до­пол­не­ни­ем к «12 стать­ям», по­это­му в неё во­шло срав­ни­тель­но не­мно­го соб­ст­вен­но кре­сть­ян­ских тре­бо­ва­ний (от­ме­на лич­ной за­ви­си­мо­сти, воз­мож­ность вы­ку­па феодальных по­вин­но­стей за до­воль­но круп­ный взнос). Од­на­ко в свя­зи с при­бли­же­ни­ем войск Шваб­ско­го сою­за съезд в Гей­ль­брон­не не со­сто­ял­ся. В ию­не 1525 года кре­сть­ян­ские от­ря­ды Фран­ко­нии бы­ли раз­би­ты в сра­же­ни­ях при Кё­нигс­хо­фе­не и при Ин­голь­штад­те.

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