ГЕЙЛЬБРОННСКАЯ ПРОГРАММА
ГЕЙЛЬБРОННСКАЯ ПРОГРАММА - программа требований крестьян в войне 1524–1526 годов в Германии.
Руководители повстанцев планировали собрать в мае 1525 года в городе Гейльбронн съезд делегатов от всех крестьянских отрядов. Специально для этого съезда была составлена Гейльброннская программа (авторы - глава полевой канцелярии одного из отрядов Вендель Гиплер и бывший городской казначей Фридрих Вейганд), выражавшая интересы не только крестьянства, но и бюргерства, а также рыцарства.
Программа предусматривала ряд преобразований, направленных на ограничение произвола князей и усиление власти императора: введение общеимперского законодательства, единой монеты, унификацию системы мер и весов, отмену внутренних таможенных пошлин, секуляризацию церковных имуществ в пользу рыцарства и др.
Вероятно, Гейльброннская программа должна была служить дополнением к «12 статьям», поэтому в неё вошло сравнительно немного собственно крестьянских требований (отмена личной зависимости, возможность выкупа феодальных повинностей за довольно крупный взнос). Однако в связи с приближением войск Швабского союза съезд в Гейльбронне не состоялся. В июне 1525 года крестьянские отряды Франконии были разбиты в сражениях при Кёнигсхофене и при Ингольштадте.