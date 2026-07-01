Гейер фон Гибельштaдт (нем. Geyer von Giebelstadt), Флориан (ок. 1490, Гибельштадт ‒ 10.06.1525, близ Вюрцбурга)

Ге́йер фон Гибельштáдт (нем. Geyer von Giebelstadt), Флориан (ок. 1490, Гибельштадт — 10.06.1525, близ Вюрц­бурга) — немецкий общест­венный деятель, один из лидеров Крестьянской войны в Германии 1524—1525. Родился в дворянской семье во Франконии. В 1512—1513 посетил Англию. В 1517 в ходе судебного разбирательства из-за имущественных вопросов отлучен от церкви. В 1519 воевал на стороне Швабского союза. Находясь на службе у великого магистра Тевтонского ордена Альбрехта Прусского, в 1520 принимал участие в войне против Польши, а затем вел переговоры о перемирии. Побывал с дипломатической миссией в Нидерландах и Дании. К 1523 Г. стал гофмаршалом. Поддержал Реформацию. С началом волнений Г. собрал в районе Ротенбурга кресть­янский отряд, получивший из-за своего черного знамени название «Черный отряд», который на протяжении всей Крестьянской войны был одним из наиболее боеспособных. Г. составил политическую программу преобразований, требуя упразднения привилегий знати и церкви. В начале Крестьянской войны Г. отличался радикальными взглядами, но в дальнейшем отвергал немотивированную жестокость и насилие. Благодаря дипломатическим способностям Г. к крестьянскому движению присоединились 9 городов. Был делегирован на Швайнфуртский ландтаг защищать права крестьян, а позднее — на переговоры с маркграфом Казимиром Бранденбургским. Г. проявил себя смелым военачальником. Принимал участие в битве при Ингольштадте в мае-июне 1525, закончившейся полным поражением крестьян. Поскольку «Черный отряд» был практически уничтожен, Г. решил собрать новые силы в район Галле. По дороге был убит и ограблен людьми своего зятя Вильгельма фон Грумбаха.

Лит.: Некрасов Ю. К. Реформа или революция? Реформация и Кресть­янская война в германских землях XVI в. Вологда, 1998; Bauernkrieg zwischen Harz und Thüringer Wald. Stuttgart, 2008; Dericum Ch. Des Geyers schwarze Haufen. Florian Geyer und der deutsche Bauernkrieg.München, 1980. А. В. Лазарева.