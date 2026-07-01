ГЕЙЕР ЭРИК ГУСТАВ

ГЕЙЕР ЭРИК ГУСТАВ - шведский поэт, историк, композитор .

Окончил Уппсальский университет (1808 год), профессор того же университета (с 1817 года). Один из основателей литературного общества «Готский союз», культивировавшего возрождение древнескандинавских культурных традиций (1811).

Ранняя по­эзия Гейера основана главным образом на национальных мотивах и представляет собой попытку соединения просветительского идеала мирного труда [«Вольный крестьянин» («Odalbonden», 1811 год)] с романтичным началом [«Викинг» («Vikingen», 1811 год)]. Совместно с А. Афцелиусом издал первое собрание шведских средневековых баллад - «Старинные шведские народные песни» («Svenska folk-wisor fràn forntiden», bd 1-3, 1814-16).

В философских и исторических трудах «Феодализм и республиканизм» («Feodalism och republikanism», 1818-1819 годы), «Шведские древности» («Svea rikes hävder», 1825 год), «История шведского народа» («Svenska folkets historia», bd 1-3, 1832-1836 годы) Гейер выступил как идеолог кон­сер­ва­тиз­ма ; с 1838 года перешёл на либеральные позиции.

В поздних стихах 1830-1840-х годов, положенных на музыку самим Гейером, доминирует пейзажная и бытовая лирика; стиль значительно упрощён. Автор книги «Воспоминания» («Minnen», 1834 год) - одного из первых в Швеции образцов реалистической прозы.

Сочинения:

Samlade skrifter. Stockh., 1923–1931. Bd 1–13.

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