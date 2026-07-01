ГЕЙЕР ЭРИК ГУСТАВ
ГЕЙЕР ЭРИК ГУСТАВ - шведский поэт, историк, композитор.
Окончил Уппсальский университет (1808 год), профессор того же университета (с 1817 года). Один из основателей литературного общества «Готский союз», культивировавшего возрождение древнескандинавских культурных традиций (1811).
Ранняя поэзия Гейера основана главным образом на национальных мотивах и представляет собой попытку соединения просветительского идеала мирного труда [«Вольный крестьянин» («Odalbonden», 1811 год)] с романтичным началом [«Викинг» («Vikingen», 1811 год)]. Совместно с А. Афцелиусом издал первое собрание шведских средневековых баллад - «Старинные шведские народные песни» («Svenska folk-wisor fràn forntiden», bd 1-3, 1814-16).
В философских и исторических трудах «Феодализм и республиканизм» («Feodalism och republikanism», 1818-1819 годы), «Шведские древности» («Svea rikes hävder», 1825 год), «История шведского народа» («Svenska folkets historia», bd 1-3, 1832-1836 годы) Гейер выступил как идеолог консерватизма; с 1838 года перешёл на либеральные позиции.
В поздних стихах 1830-1840-х годов, положенных на музыку самим Гейером, доминирует пейзажная и бытовая лирика; стиль значительно упрощён. Автор книги «Воспоминания» («Minnen», 1834 год) - одного из первых в Швеции образцов реалистической прозы.
Сочинения:
Samlade skrifter. Stockh., 1923–1931. Bd 1–13.