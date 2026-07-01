ГЕЙДУК АДОЛЬФ

Чешский поэт, представитель так называемого поколения «маевцев».

Основу его творчества составляли лирические стихи: он стал автором более шестидесяти поэтических сборников. В своей патриотической лирике поэт в простой, близкой к народной песне форме выразил стремления к свободной жизни чешского народа, в стихах о природе - глубокую взаимосвязь с ней своего лирического героя¸ а в семейной лирике – любовь к жене и детям и камерную атмосферу семейной жизни.

Биография и творчество

Родился 6 июня 1835 г. в городе Рыхмбург Пардубицкого края Чехии. Был одним из шести детей столяра, а впоследствии владельца трактира. Большое влияние на Адольфа оказала мать, большая любительница народных песен. Гейдук учился в немецкой школе города Поличка (1847-1850 гг.), затем – в реальном училище на Панской улице в Праге. Уже тогда он писал стихи для школьного рукописного журнала «Либуше», самостоятельно издаваемого учениками. В 1853 г. по настоянию родителей поступил в технический университет Брно, спустя год перешел в технический университет Праги, где ради интереса посещал лекции по истории искусств. В Праге Гейдук продолжал писать стихи и познакомился с поэтом Яном Нерудой , который стал его близким другом, а также сошелся с группой молодых чешских поэтов и литераторов, сконцентрировавшихся вокруг альманаха «Май», так называемых «маевцев». По окончании университета он некоторое время работал чертежником на строительстве железной дороги Турново-Кралупы, затем стал учителем в пражской гимназии, а с 1860 г., благодаря заступничеству профессора и литературного критика Ф.В. Крейчи , получил должность преподавателя черчения и гражданского строительства в реальном училище города Писек. Проработав там до 1875 г., он вернулся в пражское реальное училище, был старостой в художественном объединении «Umělecká Beseda», однако спустя год уже окончательно переехал в Писек.

Там в 1877 г. он женился на своей бывшей ученице Эмилии Рейнер. В 1878 г. у пары родилась дочь Ярмила. Приятель Гейдука Ян Неруда даже приехал в Писек, чтобы стать крестным отцом девочки, однако она умерла, не прожив и трех месяцев. Этим событиям Неруда впоследствии посвятил свою «Детскую балладу». В 1880 г. у супругов родилась вторая дочь, Лидушка, но и она умерла в 1884 г. в возрасте четырех лет. Эти трагические события нашли отражение в семейной лирике Адольфа Гейдука. Если до 1884 г. его стихи были оптимистичными и полными любви к жизни, то после этой трагедии его лирика по понятным причинам становится мрачной и пессимистичной.

Особенности поэзии

Гейдук много путешествовал: часто бывал на Шумаве, в Словакии, где посещал свои многочисленных друзей, бывал также в Италии и на Кавказе, где жил его племянник, агроном и чешский легионер Ярослав Гейдук. Особенно прочны были связи поэта со Словакией, он во многом способствовал укреплению чешско-словацких связей на рубеже XIX – XX вв. Любовь к словацкой природе и жителям этого края нашла отражение и в творчестве поэта. Так, цикл стихов «Цыганские мелодии» («Cigánské melodie», 1859) был вдохновлен странствиями молодого романтика в Словакии. А в сборнике «Cimbál a husle» (1876), который был опубликован во времена усиленного венгерского гнета против словаков и оказал значительное влияние на мировое общественное мнение по этому вопросу, Гейдук в полной мере выступает как певец словацкой земли. Стихи в этом сборнике очень напевны и сильно напоминают народные словацкие песни. Это впечатление усиливается благодаря вставкам словацких слов и выражений в чешский текст.

Такая песенная форма характерна для очень многих стихов Адольфа Гейдука. Многие из его произведений были положены на музыку. Пожалуй, самой известной песней на стихи Гейдука стала «Золотая мушка» («Muška zlatá»), созданная на основе баллады из сборника «Наследие деда» («Dědův odkaz», 1879).

Поэзия Адольфа Гейдука, практически не менявшаяся на протяжении пятидесяти лет, опиралась на форму устного народного творчества и была обращена к народному читателю (первые из опубликованных песен автора, благодаря своей непосредственности, были приняты за народные песни). Близкая дружба с Яном Нерудой и влияние программных установок «маевцев» лишь усиливали глубину поэтического восприятия Гейдука. Уже в первом сборнике «Стихи» («Básně», 1859) его произведения о любви к родному краю и его народу перемежаются с гражданской лирикой. Естественная тяга чешского и словацкого народов к свободе самовыражения, к свободе употребления родного языка шли вразрез с существующим порядком вещей, когда оба народа находились под гнетом немецкого и венгерского влияния внутри Австро-Венгерской империи . Таким образом, само прославление красоты родного края и родного языка делали стихи поэта политическим высказыванием.

Однако, в творчестве Гейдука было место не только общегражданскому и патриотическому регистру, но также и частной, семейной лирике. Интимные переживания конкретного человека, его любовь к членам своей семьи – все это стало еще одной важной составной частью его поэзии. Сборники «V zátiší» (1883), «Zaváté listy» (1886) являются вершиной творчества Гейдука.

Адольф Гейдук стал единственным из «маевцев» и поколения Яна Неруды, кто дожил до создания независимого Чехословацкого государства, о котором они все так мечтали. 5 июня 1920 г. его квартиру посетил лично первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик , чтобы воздать почести и поздравить поэта с 85-летием. Умер Гейдук 6 февраля 1923 г. в Писеке, был похоронен на Вышеградском кладбище в Праге.