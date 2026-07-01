ГЕЙДРИХ РАЙНХАРД ОЙГЕН

ГЕЙДРИХ РАЙНХАРД ОЙГЕН - дея­тель на­ци­ст­ской Гер­ма­нии, обер­груп­пен­фю­рер СС (1941 год).

Из семьи музыканта. В 1922 году поступил на службу в ВМФ, в 1928 году присвоено звание оберлейтенанта. В конце 1930 года уволен со службы за бесчестный поступок (нарушил обещание заключить брак). В 1931 году в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП) и в СС. С декабря 1931 года руководитель разведывательной службы СС, позднее преобразованной в СД (служба безопасности), один из ближайших сотрудников рейхсфюрера СС Г. Гимм­ле­ра .

С июля 1932 года начальник СД. В марте 1933 года назначен руководителем политического отдела полицейского управления Мюнхена, принимал самое активное участие в создании репрессивного аппарата нацистского режима. 30.06.1934 года участвовал в уничтожении «левого» крыла СА (штурмовые отряды) во главе с Э. Рёмом (смотрите «Ночь длин­ных но­жей» ). В 1934-м году назначен начальником тайной государственной полиции (гестапо) в Берлине.

С июня 1936 года начальник полиции безопасности (ЗИПО; объединила гестапо и уголовную полицию) и СД. В августе 1939-го года организовал провокацию в пограничном городке Глейвиц (ныне Гливице), давшую повод Германии объявить войну Польше. В сентябре 1939 года назначен руководителем Главного имперского управления безопасности (РСХА; объединило все германские полицейские службы и службы безопасности), в лице которого был создан мощный инструмент преследования противников нацистского режима и (с лета 1941 года) проведения политики ге­но­ци­да в отношении евреев и славянского населения «оккупированных восточных областей».

С 1941 года заместитель имперского наместника в «протекторате Богемия и Моравия». В январе 1942 года по поручению Г. Геринга руководил работой Ванзейской конференции, разрабатывавшей методы «окончательного решения еврейского вопроса» в Европе. 27.05.1942 года в Праге получил тяжёлое ранение в результате теракта, организованного чешскими патриотами, через неделю скончался. В качестве акта «возмездия» за убийство Гейдриха германские оккупанты 10.06.1942 года уничтожили чешское селение Лидице.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)