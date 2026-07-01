ГЕЙДЕНШТЕЙН РЕЙНГОЛЬД

ГЕЙДЕНШТЕЙН РЕЙНГОЛЬД - польский государственный деятель и историк.

Из немецкой семьи. Учился в Кёнигсбергском (1566-1571 годы), Виттенбергском (1571-1577 годы) университетах и на юридическом факультете Падуанского университета (1577-1578 годы). В 1582 году секретарь регента Пруссии герцога Георга Фридриха, с 1582 года до конца 1612 года (или начала 1613 года) королевский секретарь Ре­чи По­спо­ли­той при Сте­фа­не Ба­то­рии и Си­гиз­мун­де III. Не­од­но­крат­но вы­пол­нял важ­ные ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния. В 1585 году по­лу­чил польское дво­рян­ст­во.

В 1591 году пе­ре­шёл из лю­те­ран­ст­ва в ка­то­ли­че­ст­во . В 1596-1598 годах работал над исправлением земского судебного уложения для Пруссии. В мае 1600 года в ходе польско-шведской войны отправлен в Кёнигсберг для организации охраны побережья и сбора военных отрядов. В 1600-е годы активно занимался государственными делами Пруссии, в 1603-1605 годах содействовал признанию прусским дворянством бранденбургского курфюрста Иоахима Фридриха новым регентом Пруссии.

Автор исторического труда «De Bello Moscovitico... Commentariorum. Libri VI» [прижизненные издания - 1585, 1588, 1589, 1600 годы; в 1590 году переведён на немецкий язык; русский перевод - «Записки о Московской войне (1578-1582 годы)», 1889 год], который вошёл в книгу Гейденштейна «Rerum Polonicarum ab ехcessu Sigismundi Augusti. Libri XII» (опубликован в 1672 году).

Записки Гейденштейна - один из важнейших источников для истории русско-польских отношений во время Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов . При его составлении Гейденштейн пользовался официальными документами и рассказами очевидцев; возможно, что рукопись была просмотрена канцлером Я. За­мой­ским и ко­ро­лём Сте­фа­ном Ба­то­ри­ем. Гейденштейн - автор книги «Vita Joannis Zamojscii» («Жизнь Яна Замойского», опубликован в 1861 году) и др.

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