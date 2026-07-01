Гейденштейн (Хейденштейн, нем. Heidenstein), Рейнхольд (1553, Кеннигсберг ‒ 24.12.1620, Суленчино, Речь Посполитая)

Гейденште́йн (Хейденштейн, нем. Heidenstein), Рейнхо́льд (1553, Кеннигсберг — 24.12.1620, Суленчино, Речь Посполитая) — прусский дипломат, юрист, историк. Получил хорошее образование , изучал право и историю в университетах Кеннигсберга (1566), Виттенберга (1571) и Падуи (1577). Закончив обучение , поступил на службу к маркграфу Георгу Фридриху фон Ансбаху, прусскому герцогу-регенту с 1578. В 1583 Г. отправлен на дипломатическую службу ко двору польского короля Стефана Батория, стал его секретарем. В 1585 был уравнен в правах с аристократами Речи Посполитой. При поддержке Я. Замойского сохранил место секретаря и при Сигизмунде III. После смерти Замойского в 1605 был вынужден вернуться в Пруссию. Получил известность и как выдающийся хронист своего времени. Хотя цель его исторических сочинений — прославление Стефана Батория и Яна Замойского, они основаны на широком круге документов, к которым Г. имел доступ, а потому до сих пор не потеряли своей научной ценности.

Соч.: Новое известие о России времени Ивана Грозного. Рязань, 2005; Деяния польские по смерти Сигизмунда Августа в 12 книгах // Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Киев, 1874. А. В. Лазарева.