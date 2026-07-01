Гейден, Пётр Александрович (29.10[10.11].1840, Ревель ‒ 15[28].06.1907, Москва)

Ге́йден, Пётр Александрович (29.10[10.11].1840, Ревель — 15[28].06.1907, Москва) — граф , российский общественный и политический деятель, тайный советник (1890). Внук Л. П. Гейдена. Окончил Пажеский корпус (1858) и Михайловскую артиллерийскую академию (1860). Служил в администрации Яро­славской и Воронежской губерний. С 1868 — член Воронежского окружного суда , с 1877 — товарищ председателя Петербургского окружного суда , член Петербургской судебной палаты (1883—1886). Гласный Опочецкого уезда (с 1883) и Псков­ского губернских (с 1889) земств, Опочецкий уездный предводитель дворянства (1895—1907). Начальник Канцелярии прошений на Высочайшее имя (1886—1890). Президент Вольного экономического общества (1895—1905). Способствовал его превращению в центр либеральной оппозиции. Входил в кружок «Беседа» (1900—1905), объединявший деятелей земского движения. Сторонник конституционной монархии и правового государства. Один из организаторов «Союза 17 октября». Депутат 1-й Государственной думы. Один из руководителей Партии мирного обновления, председатель ее Центрального комитета в 1906—1907.

Лит.: Шевырин В. М. Рыцарь российского либерализма. Граф Петр Александрович Гейден. М., 2007. В. Л. Степанов.