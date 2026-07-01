ГЕЙДЕН ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГЕЙДЕН ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф, российский по­ли­тический дея­тель, тайнный советник (1890 год).

Внук Л. П. Гей­де­на . Окончил Пажеский корпус (1858 год) и Михайловскую артиллерийскую академию (1860 год). Член Воронежского и Санкт-Петербургского окружных судов, товарищ председатель Санкт-Петербургского окружного суда, член Санкт-Петербургской судебной палаты (1868-1886 годы). Начальник Канцелярии по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых (1886-1890 годы). В собственном имении Глубокое (Опочецкий уезд Псковской губернии) организовал крупное интенсивное хозяйство.

Гласный Опочецкого уездного (с 1883 года) и Псковского губернского (с 1889 года) земств, Опочецкий уездный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1895-1907 годы). Президент ВЭО (1895-1905 годы), способствовал превращению его в центр либеральной оппозиции. Входил в кружок «Беседа» (1900-1905 годы), который объединял деятелей зем­ско­го дви­же­ния . Выступал за создание низших (волостных) и высшего (при императоре) земских учреждений. Участвовал в земских съездах (1902-1905 годы), председатель нескольких из них. Один из организаторов «Союза 17 октября». Депутат 1-й Государственной думы (1906 год). Основатель мирного обновления партии.

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Архив С. В. Думина. Архив БРЭ.

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