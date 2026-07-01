Гейден, Логгин Петрович (Людвиг Сигизмунд Иаков) (25.08[06.09].1772, Гаага ‒ 05[17].10.1850, Ревель)

Ге́йден, Логгин Петрович (Людвиг Сигизмунд Иаков) (25.08[06.09]. 1772, Гаага — 05[17].10.1850, Ревель ) — граф (с 1790), адмирал (1833). Уроженец Нидерландов. С 1795 на русской службе. В 1799 участвовал в военной экспедиции на о. Корфу. С 1803 служил на Балтийском флоте капитаном корабля «Зачатие Св. Анны». В 1805—1808 — начальник Хозяйственной экспедиции Адмиралтейств-коллегии. Участвовал в Русско-шведской войне 1808—1809 (см. Русско-шведские войны XVIII—XIX вв.). В 1809—1813 — командующий отрядами Финляндской гребной флотилии. В ходе кампании 1813—1814 участвовал в осаде Данцига (см. Гданьск). С 1814 командующий гребной флотилией в Або, затем главный командир Свеаборгского порта и свеаборгский военный губернатор . С 1826 — начальник 3-й дивизии Балтийской флота. В 1827 сыграл одну из ведущих ролей в Наваринском морском сражении. Во время Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) командовал флотом в Средиземном море. Затем — ревельский военный губернатор (с 1834) и главный командир Ревельского порта (с 1838).

Лит.: Леонидов Л. Б. Гейден Л. П. // Отечественная история . История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1. М., 1994; Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2-х тт. Т. 1. М., 2010. С. В. Куликов.