ГЕЙДЕН ЛОГГИН ПЕТРОВИЧ

ГЕЙДЕН ЛОГГИН ПЕТРОВИЧ - граф Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1790), российский во­ен­но-мор­ской дея­тель, адмирал (1833 год).

Отец Ф. Л. Гейдена, дед П. А. Гейдена. В 1795 году принят на российскую службу в чине капитан-лейтенанта и определён на Черноморский флот. Состоял при Николаевском порте (1796 год). Ходил под командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова сначала в учебные плавания, а затем в Средиземноморский поход 1798-1800 годов. В 1803 году переведён на Балтийский флот. Начальник Хозяйственной экспедиции по экипажескому отделению в Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (1805-1808 годы).

Во время русско-шведской войны 1808-1809 годов командовал тремя отрядами гребной Финляндской флотилии, действовавшей у Абоских шхер, участвовал в сражениях со шведским гребным флотом у острова Пальва. Командир гребной Финляндской флотилии (1809-1811 годы). После объявления Голландского королевства французской провинцией принял российское подданство (1810 год). В 1812 году командир порта Або.

Во время за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов под главным начальством контр-адмирала А. С. Грейга участвовал в блокаде Данцига (1813 год): гребные суда блокировали устье реки Висла и поддерживали действия сухопутных войск герцога А. Вюртембергского, руководившего осадой города. В 1814-1815 годах участвовал в строительстве Свеаборгской крепости. 27.03(08.04).1816 года назначен главным командиром Свеаборгского порта и военным губернатором Свеаборга. Во время Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов.

Гейден с отдельной эскадрой из 4 кораблей, 4 фрегатов и 1 корвета, выделенной из состава эскадры адмирала Д. Н. Сенявина, направлен в Средиземное море. Эскадра Гейдена совместно с английской эскадрой вице-адмирала Э. Кодрингтона и французской эскадрой контр-адмирала А. Г. де Риньи сыграла решающую роль в Наваринском сражении 1827 года, закончившемся истреблением турецкого флота под командованием Ибрагим-паши.

Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов Гейден командовал эскадрой в Средиземном море, осуществлял блокаду Дарданелл и Константинополя. С 1834 года Ревельский военный губернатор, с 1838 года - одновременно главный командир Ревельского порта.

Награждён орденами Святого Георгия 4-й степени (1821 год) и 3-й степени (1828 год), Святого Александра Невского (1839 год).

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