ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Старейший вуз Германии.

Ос­но­ван в 1386 в Гей­дель­бер­ге кур­фюр­стом Ру­прех­том I по об­раз­цу Сор­бон­ны, в его со­ста­ве име­лось 4 тра­диц. ф-та (сво­бод­ных ис­кусств, бо­го­слов­ско­го, мед. и юри­ди­че­ско­го); в 16 в. ф-т сво­бод­ных ис­кусств пре­об­ра­зо­ван в фи­ло­соф­ский. Строи­тель­ст­во ун-та ве­лось при ак­тив­ном со­дей­ст­вии Ва­ти­ка­на. Пер­вым рек­то­ром был учё­ный Мар­си­лий Ин­ген­ский, пер­вые про­фес­со­ра бы­ли при­гла­ше­ны из Па­ри­жа и Пра­ги. В кон. 15 – нач. 16 вв. уси­лия­ми учёных, пре­по­да­вав­ших в ун-те (в ча­ст­но­сти, фи­ло­ло­га-гу­ма­ни­ста И. Рейх­ли­на), Г. у. был пре­вра­щён в один из цен­тров гу­ма­низ­ма и каль­ви­низ­ма . Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–48 и ра­зо­ре­ния Гей­дель­бер­га (1622) ун-т силь­но по­стра­дал. Со­жжён франц. вой­ска­ми в 1693. Воз­ро­ж­де­ние Г. у. как учеб­но­го и на­уч. уч­ре­ж­де­ния на­ча­лось по­сле при­со­е­ди­не­ния Гей­дель­бер­га к Ба­де­ну (1803). Г. у. стал но­сить име­на Ру­прех­та и Кар­ла (в честь ве­ли­ко­го гер­цо­га Ба­ден­ско­го Кар­ла Фрид­ри­ха). В 19 в. он стал од­ним из ве­ду­щих учеб­ных и на­уч. цен­тров Гер­ма­нии. С ун-том свя­за­на дея­тель­ность вы­даю­щих­ся учё­ных: фи­ло­со­фов Г. В. Ф. Ге­ге­ля, К. Фи­ше­ра, К. Яс­пер­са, со­цио­ло­га М. Ве­бе­ра, хи­ми­ка Р. Бун­зе­на, фи­зи­ка Г. Р. Кирх­го­фа, ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­ля Г. Гельм­голь­ца, ис­то­ри­ка Ф. К. Шлос­се­ра, ис­то­ри­ка лит-ры Ф. Гун­доль­фа, фи­ло­ло­га И. Г. Фос­са и др. В ун-те ра­бо­та­ли 8 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской пр.: фи­зи­ки Ф. Э. А. Ле­нард, В. Бо­те, Х. Йен­сен, био­хи­ми­ки А. Кос­сель, О. Мей­ер­гоф, хи­ми­ки Р. Кун, Г. Вит­тиг, био­физик Б. За­кман.

В со­ста­ве ун-та (2006) 15 ф-тов, ок. 100 н.-и. ин­сти­ту­тов и на­уч. цен­тров, в т. ч. ин­сти­ту­ты: Юж. Азии, си­но­ло­гии, ис­сле­до­ва­ний ра­ка; Центр мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии и др.; неск. кли­ник, круп­ней­шая б-ка Гер­ма­нии (ос­но­ва­на в 1386; в 2005 на­счи­ты­ва­ла ок. 3,5 млн. книг, св. 5 тыс. пе­рио­дич. из­да­ний), му­зей. Св. 27 тыс. сту­ден­тов, в т. ч. 15% – ино­стран­ных.

Автор(ы) статьи: Пи­са­ре­ва Л. И.

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