ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Старейший вуз Германии.
Основан в 1386 в Гейдельберге курфюрстом Рупрехтом I по образцу Сорбонны, в его составе имелось 4 традиц. ф-та (свободных искусств, богословского, мед. и юридического); в 16 в. ф-т свободных искусств преобразован в философский. Строительство ун-та велось при активном содействии Ватикана. Первым ректором был учёный Марсилий Ингенский, первые профессора были приглашены из Парижа и Праги. В кон. 15 – нач. 16 вв. усилиями учёных, преподававших в ун-те (в частности, филолога-гуманиста И. Рейхлина), Г. у. был превращён в один из центров гуманизма и кальвинизма. Во время Тридцатилетней войны 1618–48 и разорения Гейдельберга (1622) ун-т сильно пострадал. Сожжён франц. войсками в 1693. Возрождение Г. у. как учебного и науч. учреждения началось после присоединения Гейдельберга к Бадену (1803). Г. у. стал носить имена Рупрехта и Карла (в честь великого герцога Баденского Карла Фридриха). В 19 в. он стал одним из ведущих учебных и науч. центров Германии. С ун-том связана деятельность выдающихся учёных: философов Г. В. Ф. Гегеля, К. Фишера, К. Ясперса, социолога М. Вебера, химика Р. Бунзена, физика Г. Р. Кирхгофа, естествоиспытателя Г. Гельмгольца, историка Ф. К. Шлоссера, историка лит-ры Ф. Гундольфа, филолога И. Г. Фосса и др. В ун-те работали 8 лауреатов Нобелевской пр.: физики Ф. Э. А. Ленард, В. Боте, Х. Йенсен, биохимики А. Коссель, О. Мейергоф, химики Р. Кун, Г. Виттиг, биофизик Б. Закман.
В составе ун-та (2006) 15 ф-тов, ок. 100 н.-и. институтов и науч. центров, в т. ч. институты: Юж. Азии, синологии, исследований рака; Центр молекулярной биологии и др.; неск. клиник, крупнейшая б-ка Германии (основана в 1386; в 2005 насчитывала ок. 3,5 млн. книг, св. 5 тыс. периодич. изданий), музей. Св. 27 тыс. студентов, в т. ч. 15% – иностранных.
Автор(ы) статьи: Писарева Л. И.