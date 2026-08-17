ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ РОМАНТИЗМ
ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ РОМАНТИЗМ - движение в немецкой литературе 1800-1820-х годов.
Центром гейдельбергского романтизма стал в 1805-1808 годах Гейдельбергский университет, основателями и лидерами - К. Брентано и Л. фон Арним, печатным органом - «Газета для отшельников» («Zeitung für Einsiedler», 1807 год).
С 1809 года кружок гейдельбергских романтиков (в который входили также Й. фон Эйхендорф, братья Я. и В. Гримм, Й. Гёррес) переместился в Берлинский университет, где просуществовал до конца 1810-хгодов.
Гейдельбергский романтизм второй (после йенского романтизма) этап развития романтизма в Германии. Выражая обострившееся самосознание немецкого народа в эпоху освободительных войн, гейдельбергский романтизмобратился к древнегерманской мифологии, немецким фольклорным традициям.
В отличие от йенского романтизма с его космополитические установкой и концепцией безграничных индивидуальных возможностей художника-творца, гейдельбергские романтики тяготели к национальным патриархальным устоям, а подлинным носителем творческого начала объявляли народ.
Пантеистической вселенской гармонии йенцев гейдельбергский романтизм противопоставил религиозный (католический) мистицизм. Интерес к народной немецкой песне способствовал обновлению поэтического языка, обогащению всего ритмико-синтаксического строя лирики (поэзия Брентано, Эйхендорфа).
Деятельность представителей гейдельбергского романтизма по изучению и изданию фольклора позволила раскрыть богатство немецкой народной культуры: сборники старинных песен «Волшебный рог мальчика» Л. фон Арнима и К. Брентано (1806-1808 годы), «Немецкие народные книги» Й. Гёрреса (1807 год), «Детские и семейные сказки» (1812 год), «Германские героические сказания» (1829 год) братьев Гримм - основателей мифологической школы в литературоведении.