ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ РОМАНТИЗМ

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ РОМАНТИЗМ - движение в немецкой литературе 1800-1820-х годов.

Цен­тром гейдельбергского романтизма стал в 1805-1808 годах Гей­дель­берг­ский университет , ос­но­ва­те­ля­ми и ли­де­ра­ми - К. Брен­та­но и Л. фон Ар­ним, пе­чат­ным ор­га­ном - «Га­зе­та для от­шель­ни­ков» («Zeitung für Einsiedler», 1807 год).

С 1809 года кру­жок гей­дель­берг­ских ро­ман­ти­ков (в ко­то­рый вхо­ди­ли так­же Й. фон Эй­хен­дорф, бра­тья Я. и В. Гримм , Й. Гёр­рес) пе­ре­мес­тил­ся в Бер­лин­ский университет, где про­су­ще­ст­во­вал до кон­ца 1810-хгодов.

Гейдельбергский романтизм вто­рой (по­сле йен­ско­го ро­ман­тиз­ма) этап раз­ви­тия ро­ман­тиз­ма в Гер­ма­нии. Вы­ра­жая обо­ст­рив­шее­ся са­мо­со­зна­ние немецкого на­ро­да в эпо­ху ос­во­бо­дительных войн, гейдельбергский романтизмоб­ра­тил­ся к древнегерманской ми­фо­ло­гии , немецким фольк­лор­ным тра­ди­ци­ям.

В от­ли­чие от йен­ско­го ро­ман­тиз­ма с его кос­мо­по­ли­тические ус­та­нов­кой и кон­цеп­ци­ей без­гра­нич­ных ин­ди­ви­ду­аль­ных воз­мож­но­стей ху­дож­ни­ка-твор­ца, гей­дель­берг­ские ро­ман­ти­ки тя­го­те­ли к национальным пат­ри­ар­халь­ным ус­то­ям, а под­лин­ным но­си­те­лем твор­че­ско­го на­ча­ла объ­яв­ля­ли на­род.

Пан­теи­стической все­лен­ской гар­мо­нии йен­цев гейдельбергский романтизм про­ти­во­пос­та­вил религиозный (ка­то­ли­че­ский) мис­ти­цизм. Ин­те­рес к народной немецкой пес­не спо­соб­ст­во­вал об­нов­ле­нию по­этического язы­ка, обо­га­ще­нию все­го рит­ми­ко-син­так­сического строя ли­ри­ки (по­эзия Брен­та­но, Эй­хен­дор­фа).

Дея­тель­ность пред­ста­ви­те­лей гейдельбергского романтизма по изу­че­нию и из­да­нию фольк­ло­ра по­зво­ли­ла рас­крыть бо­гат­ство немецкой народной куль­ту­ры: сборники ста­рин­ных пе­сен «Вол­шеб­ный рог маль­чи­ка» Л. фон Ар­ни­ма и К. Брен­та­но (1806-1808 годы), «Не­мец­кие на­род­ные кни­ги» Й. Гёр­ре­са (1807 год), «Дет­ские и се­мей­ные сказ­ки» (1812 год), «Гер­ман­ские ге­рои­че­ские ска­за­ния» (1829 год) брать­ев Гримм - ос­но­ва­те­лей ми­фо­ло­ги­че­ской шко­лы в ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии.

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