ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ КАТЕХИЗИС

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ КАТЕХИЗИС - один из наиболее авторитетных вероучительных документов Реформатской церкви.

Со­став­лен по за­ка­зу кур­фюр­ста пфальц­ско­го Фрид­ри­ха III Бла­го­чес­ти­во­го (1515-1576 годы) его при­двор­ным про­по­вед­ни­ком Кас­па­ром Оле­виа­ном (1536-1587 годы) и профессором бо­го­сло­вия Гей­дель­берг­ско­го университета За­ха­ри­ем Ур­си­ном (1534-1584 годы или 1583 год).

Це­лью из­да­ния Гейдельбергского катехизиса бы­ло раз­ре­ше­ние спор­ных бо­го­слов­ских во­про­сов, в т. ч. в кон­тек­сте по­ле­ми­ки ре­фор­ма­тов и лю­те­ран, а так­же соз­да­ние ба­зы религиозного об­ра­зо­ва­ния в Пфаль­це. Пред­став­лен­ный на ут­вер­жде­ние Ге­не­раль­но­му си­но­ду Гей­дель­бер­га в декабре 1562 года Гейдельбергский катехизис был опуб­ли­ко­ван в феврале 1563 года.

Гейдельбергский катехизис, раз­де­лён­ный в це­лях удоб­ст­ва ог­ла­ше­ния во вре­мя про­по­ве­ди на 52 вос­кре­се­нья, со­дер­жит 129 во­про­сов-от­ве­тов (на­чи­ная со 2-го издания, 1563 год), из ко­то­рых пер­вые два - всту­пи­тель­ные.

В 1-м во­про­се-от­ве­те клю­че­вым ас­пек­том яв­ля­ет­ся при­ро­да хри­сти­ан­ско­го упо­ва­ния в жиз­ни, пол­но­та ис­ку­п­ле­ния и спа­се­ния во Хри­сте. Во 2-м во­про­се за­да­на струк­ту­ра по­сле­дую­ще­го из­ло­же­ния все­го ка­те­хи­зи­са. На­чи­ная с 3-го во­про­са, Гейдельбергский катехизис под­раз­де­ля­ет­ся на 3 час­ти: в 1-й го­во­рит­ся о глу­би­не па­де­ния че­ло­ве­ка, об ис­пор­чен­но­сти его при­ро­ды, ис­ка­жён­ной гре­хом; во 2-й час­ти клю­че­вы­ми яв­ля­ют­ся спа­се­ние, «ис­тин­ная ве­ра» - дан­ная Святым Ду­хом че­рез Еван­ге­лие убе­ж­дён­ность в да­ро­ва­нии Гос­по­дом от­пу­ще­ния гре­хов и спа­се­нии толь­ко по ми­ло­сти Бо­жи­ей ра­ди спа­си­тель­ной ра­бо­ты Хри­ста, - пред­мет ве­ры, Сим­вол ве­ры; в 3-й час­ти го­во­рит­ся о жиз­ни хри­стиа­ни­на в бла­го­дар­но­сти за да­ро­ван­ное Хри­стом ис­ку­п­ле­ние.

В начале XXI века Гейдельбергский катехизис ос­та­ёт­ся од­ним из наи­бо­лее зна­чи­мых ве­ро­учит. до­ку­мен­тов боль­шин­ст­ва ре­фор­мат­ских церк­вей во всём ми­ре.

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