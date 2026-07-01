ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ КАТЕХИЗИС
ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ КАТЕХИЗИС - один из наиболее авторитетных вероучительных документов Реформатской церкви.
Составлен по заказу курфюрста пфальцского Фридриха III Благочестивого (1515-1576 годы) его придворным проповедником Каспаром Олевианом (1536-1587 годы) и профессором богословия Гейдельбергского университета Захарием Урсином (1534-1584 годы или 1583 год).
Целью издания Гейдельбергского катехизиса было разрешение спорных богословских вопросов, в т. ч. в контексте полемики реформатов и лютеран, а также создание базы религиозного образования в Пфальце. Представленный на утверждение Генеральному синоду Гейдельберга в декабре 1562 года Гейдельбергский катехизис был опубликован в феврале 1563 года.
Гейдельбергский катехизис, разделённый в целях удобства оглашения во время проповеди на 52 воскресенья, содержит 129 вопросов-ответов (начиная со 2-го издания, 1563 год), из которых первые два - вступительные.
В 1-м вопросе-ответе ключевым аспектом является природа христианского упования в жизни, полнота искупления и спасения во Христе. Во 2-м вопросе задана структура последующего изложения всего катехизиса. Начиная с 3-го вопроса, Гейдельбергский катехизис подразделяется на 3 части: в 1-й говорится о глубине падения человека, об испорченности его природы, искажённой грехом; во 2-й части ключевыми являются спасение, «истинная вера» - данная Святым Духом через Евангелие убеждённость в даровании Господом отпущения грехов и спасении только по милости Божией ради спасительной работы Христа, - предмет веры, Символ веры; в 3-й части говорится о жизни христианина в благодарности за дарованное Христом искупление.
В начале XXI века Гейдельбергский катехизис остаётся одним из наиболее значимых вероучит. документов большинства реформатских церквей во всём мире.