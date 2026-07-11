Гейдельбергская школа историков

Гейдельбе́ргская шко́ла исто́риков— либеральное течение в исторической мысли Германии XIX в., центром которого был университет Гейдельберга. Сыграла важную роль в становлении современных методов исторических исследований, способ­ствовала переходу к пониманию истории как науки, а не художественного повествования. Историки Г. ш. и. стремились к точным исследованиям и сопоставлению эмпирических знаний. Появилась в 1820-х — 1840-х и была альтернативой исторической школе Л. фон Ранке и философии Г. Ф. В. Гегеля. Стала выражением либерального романтизма. Стремилась к объяснению значения и смысла событий прошлого, для чего использовались нравственно-политические характеристики изучаемых эпох. В центре внимания Г. ш. и. было изучение исторических идей, их сущности, возникновения, послед­ствий. Утверждалась непрерывность развития человечества. Основой движения исторического процесса считались прогресс и свобода. Некоторые представители Г. ш. и. отрицали существование исторических законов, утверждая невозможность их открыть в нравственной жизни. Г. ш. и. призывала к объективной картине прошлого без приукрашивания фактов и внесла значительный вклад в изучение и типологизацию исторических источников. Эффективным методом познания считалось соединение синтетического и аналитического методов, подчеркивалась необходимость постоянной проверки фактов. Историческое сочинение, по мнению представителей Г. ш. и., должно было соединять в себе качества философского трактата и художественного произведения. Одной из главных целей изучения истории считали пробуждение у общества исторического понимания, которое подразумевало способность к анализу и рассуждениям. Несмотря на то, что общественно-политические взгляды представителей Г. ш. и. восходили к идеям немецкого и французского Просвещения, они критиковали философию И. Канта и Гегеля. Главным направлением считали разработку проблем, связанных с национальной историей, но рассматриваемых в контексте мировой истории. В 1840-е в Г. ш. и. выделилось демократическое направление , уделявшее повышенное внимание социально-экономическим проблемам. Г. ш. и. сформировалась вокруг профессора Гейдельбергского университета Фридриха Кристофа Шлоссера (1776—1861). В нее входили его ученики и сподвижники Георг Готфрид Гервинус (1805—1871), Вильгельм Циммерман (1807—1878) и Карл фон Роттек (1775—1840). В ХХ в. термин «Г. ш. и.» часто использовался как собирательное понятие для обозначения всей либеральной историографии юга Германии.

Соч.: Шлоссер К. Ф. Всемирная история в 8 т. СПб., 1861—1863; Gervinius G. G. Historische Schriften. Frankfurt-am-Mein, 1833—1842; Gervinius G. G. Grundzüge der Historik. Leipzig, 1837; Zimmermann W. Geschichte des grossen Bauernkriegs. Stuttgart, 1856—1857.

Лит.: Васильев Ю. А. От Bildung к Wissenschaft: гейдельбергская историческая школа // Власть. 2015. № 5; Ростиславлева Н. В. Германские либералы первой половины XIX века. М., 2010; Drüll D. Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803—1932. Berlin—Heidelberg—Tokio, 2012. А. В. Лазарева.