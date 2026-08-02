ГЕЙДЕЛЬБЕРГ
ГЕЙДЕЛЬБЕРГ - город на западе Германии, на севере земли Баден-Вюртемберг.
Население 143,7 тысяч человек (2006 год). Расположен у выхода реки Неккар в долину Рейна, в 15 км от города Мангейм. Узел автомобильных и железных дорог. Пристань на реке Неккар (в 20 км от её устья).
Возник на месте бывшей римской крепости, а затем гражданского поселения, названия которых не известны (около 260 года они были разрушены алеманнами). Впервые упоминается в 1196 году. В 1214 году перешёл к Виттельсбахам, с 1225 года одна из их резиденций. С 1329 года во владении пфальцской ветви Виттельсбахов, до 1720 года оставался их главной резиденцией и административным центром Рейнского Пфальца. Основанный в 1386 году Гейдельбергский университет стал одним из центров немецкого гуманизма и Возрождения, а в последующие годы важным культурным и образовательным центром Германии.
В Гейдельберге в 1563 году был издан Гейдельбергский катехизис. В 1689 и 1693 годах в ходе войны за Пфальцское наследство город был полностью разрушен французскими войсками. С 1803 года входил в состав княжества, с 1806 года Великого герцогства Баден. В начале XIX века центр гейдельбергского романтизма. С 1952 года в составе земли ФРГ Баден-Вюртемберг. В Гейдельберге размещается штаб-квартира американских войск в Европе (USAREUR/ 7th Army) и Верховное главнокомандование сил НАТО «Joint Headquarters Centre».
Старый город с постройками из красного песчаника вытянут между левым берегом реки Неккар и цепью холмов на западе. Соединён с др. берегом мостами XVIII-XIX веков. Над городом возвышается замок (красный песчаник, строился с XIII века; не окончен, разрушен в XVII веке, частично реставрирован); сохранившиеся части - «Стеклянный зал» (1544-1546 годы), флигели Оттона Генриха (1556-1559 годы), Фридриха (1601-1607 годы, архитектор Й. Шох) и т. н. английский (1612-1615 годы), окружённые парком (1615 год, архитектор Саломон де Го), - принадлежат к лучшим памятникам немецкого Возрождения и раннего барокко. Готические церкви Святого Духа (1400-1436 годы) и Святого Петра (1485-1496 годы, перестроена в XIX веке); в стиле барокко - церковь Провиденцкирхе (1659-1661 годы, башня - 1738 год), Ратуша (1701-1705 годы), Иезуитская церковь (1712-1751 годы), госпиталь Святой Анны (1714 год) и др.
Городской театр (построен в 1853 году, ставятся оперы, балеты, драмы), театр для детей и молодёжи «Цвингер-3», «Тетер театер» и др. Филармонический оркестр Гейдельберга (1889 год), Баховский хор Гейдельберга (1885 год) и мн. др. исполнительские коллективы. Летний музыкально-театральный фестиваль под открытым небом («Зáмковый фестиваль»).
Близ Гейдельберга найдены останки гейдельбергского человека.
Иллюстрация:
Гейдельберг. Фрагмент фасада замка со стороны внутреннего двора. Архив БРЭ.