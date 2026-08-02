ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ - го­род на за­па­де Гер­ма­нии, на се­ве­ре зем­ли Ба­ден-Вюр­тем­берг.

Население 143,7 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ло­жен у вы­хо­да реки Нек­кар в до­ли­ну Рей­на, в 15 км от города Ман­гейм. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. При­стань на реке Нек­кар (в 20 км от её устья).

Воз­ник на мес­те бывшей римской кре­по­сти, а за­тем гражданского по­се­ле­ния, на­зва­ния ко­то­рых не из­вест­ны (около 260 года они бы­ли раз­ру­ше­ны але­ман­на­ми ). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1196 году. В 1214 году пе­ре­шёл к Вит­тельс­ба­хам, с 1225 года од­на из их ре­зи­ден­ций. С 1329 года во вла­де­нии пфальц­ской вет­ви Вит­тельс­ба­хов, до 1720 года ос­та­вал­ся их главной ре­зи­ден­ци­ей и административным цен­тром Рейн­ско­го Пфаль­ца. Ос­но­ван­ный в 1386 году Гей­дель­берг­ский уни­вер­си­тет стал од­ним из цен­тров немецкого гу­ма­низ­ма и Воз­ро­ж­дения , а в по­сле­дую­щие го­ды важ­ным куль­тур­ным и об­ра­зо­вательным цен­тром Гер­ма­нии.

В Гейдельберге в 1563 году был из­дан Гей­дель­берг­ский ка­те­хи­зис . В 1689 и 1693 годах в хо­де вой­ны за Пфальц­ское на­след­ст­во город был пол­но­стью раз­ру­шен французскими вой­ска­ми. С 1803 года вхо­дил в со­став кня­же­ст­ва, с 1806 года Ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва Ба­ден. В начале XIX века центр гей­дель­берг­ско­го ро­ман­тиз­ма. С 1952 года в со­ста­ве зем­ли ФРГ Ба­ден-Вюр­тем­берг. В Гейдельберге раз­ме­ща­ет­ся штаб-квар­ти­ра американских войск в Ев­ро­пе (USAREUR/ 7th Army) и Вер­хов­ное глав­но­ко­ман­до­ва­ние сил НАТО «Joint Headquarters Centre».

Ста­рый го­род с по­строй­ка­ми из крас­но­го пес­ча­ни­ка вы­тя­нут ме­ж­ду ле­вым бе­ре­гом реки Нек­кар и це­пью хол­мов на за­па­де. Со­еди­нён с др. бе­ре­гом мос­та­ми XVIII-XIX веков. Над го­ро­дом воз­вы­ша­ет­ся за­мок (крас­ный пес­ча­ник, стро­ил­ся с XIII века; не окон­чен, раз­ру­шен в XVII веке, час­тич­но рес­тав­ри­ро­ван); со­хра­нив­шие­ся час­ти - «Стек­лян­ный зал» (1544-1546 годы), фли­ге­ли От­то­на Ген­ри­ха (1556-1559 годы), Фрид­ри­ха (1601-1607 годы, архитектор Й. Шох) и т. н. анг­лий­ский (1612-1615 годы), ок­ру­жён­ные пар­ком (1615 год, архитектор Са­ло­мон де Го), - при­над­ле­жат к луч­шим па­мят­ни­кам немецкого Воз­ро­ж­де­ния и ран­не­го ба­рок­ко. Го­тические церк­ви Святого Ду­ха (1400-1436 годы) и Святого Пет­ра (1485-1496 годы, пе­ре­строе­на в XIX веке); в сти­ле ба­рок­ко - церковь Про­ви­денц­кир­хе (1659-1661 годы, баш­ня - 1738 год), Ра­ту­ша (1701-1705 годы), Ие­зу­ит­ская церковь (1712-1751 годы), гос­пи­таль Святой Ан­ны (1714 год) и др.

Городской те­атр (по­стро­ен в 1853 году, ста­вят­ся опе­ры, ба­ле­ты, дра­мы), те­атр для де­тей и мо­ло­дё­жи «Цвин­гер-3», «Те­тер теа­тер» и др. Фи­лар­мо­нический ор­кестр Гейдельберга (1889 год), Ба­хов­ский хор Гейдельберга (1885 год) и мн. др. ис­пол­ни­тель­ские кол­лек­ти­вы. Лет­ний музыкально-те­ат­раль­ный фес­ти­валь под от­кры­тым не­бом («Зáм­ко­вый фес­ти­валь»).

Близ Гейдельберга най­де­ны ос­тан­ки гей­дель­берг­ско­го че­ло­ве­ка.

Иллюстрация:

Гей­дель­берг. Фраг­мент фа­са­да зам­ка со сто­ро­ны внут­рен­не­го дво­ра. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)