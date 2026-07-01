ГЕВЛИЧ АВКСЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ

Образование и карьера

Авксентий Гевлич родился 12 июня 1790 г. в дворянской семье.

По окончании Харьковского университета по словесному отделению 30 августа 1811 г. получил степень кандидата. 3 мая 1813 г. после защиты диссертации ему была присвоена степень магистра. Доктор наук с 30 июня 1815 г.

В 1816 г. А.П. Гевлич получил назначение в канцелярию министра финансов. С 1818 г. работал переводчиком. Параллельно, с 1818 по 1819 г., – помощник редактора, позднее – редактор журнала ученого комитета Императорского Человеколюбивого общества. В 1820 г. состоялось назначение А.П. Гевлича ученым секретарем в 5-е отделение канцелярии Министерства финансов, в 1821 г. – правителем канцелярии в Государственную комиссию погашения долгов. В 1826 г. А.П. Гевлича перевели на должность правителя канцелярии департамента внешней торговли. В 1828 г. произведен в статские советники.

На посту губернатора

В 1829 г. А.П. Гевлича назначили Астраханским вице-губернатором. Но уже на следующий год он встал по главе Астраханской губернии. На этом посту он пробыл до 1832 г.

В 1832 – 1833 гг. А.П. Гевлич был Тульским губернатором. В 1832 г. его повысили до действительного статского советника. С 1833 г. А.П. Гевлич исполнял обязанности статс-секретаря Государственного Совета в департаменте законов.

Возвращение на губернаторский пост состоялось в 1835 г., когда он был назначен оренбургским (1835 – 1840), а в 1840 г. – симбирским губернатором (1840 – 1843).

С 1843 г. А.П. Гевлич причислен к Министерству внутренних дел. Член консультации, созданной при Министерстве юстиции, с 1845 г. В 1847 г. он занимался ревизией 7-го, 8-го и Общего собрания московских департаментов Правительствующего Сената, судебных мест в Московской, Новгородской и Тверской губерниях.

25 января 1848 г. состоялось пожалование в тайные советники с назначением сенатором. Трудился в 6-м департаменте (1848 – 1849), 7-м департаменте (1849 – 1850), 2-м (1850 – 1853, 1856 – 1861), Межевом (с июня по декабрь 1851 г.) и в 4-м (1853 – 1856) департаментах.

Умер А.П. Гевлич 6 марта 1861 г. Погребение состоялось в Санкт-Петербурге в Новодевичьем монастыре.