ГЕВАРА ДЕ ЛА СЕРНА (ЧЕ) Эрнесто

Государственный и политический деятель Кубы, латино-американский революционер.

Ро­дил­ся в се­мье ар­хи­текто­ра. В 1946–53 сту­дент ме­ди­цинско­го ф-та На­цио­наль­но­го уни­вер­си­тета в Бу­э­нос-Ай­ре­се. В 1950–54 пред­при­нял неск. пу­те­ше­ст­вий по странам Лат. Аме­ри­ки. Во вре­мя сво­их по­ез­док ра­бо­тал не­дол­гое вре­мя вра­чом на оло­вян­ных руд­ни­ках Бо­ли­вии и в ле­про­зо­рии в Ве­не­су­эле. В 1954–1956 врач Ин-та кар­дио­ло­гии в Мек­си­ке. Там же в 1955 сбли­зил­ся с Ф. Ка­ст­ро Рус . Вме­сте с груп­пой ку­бин. ре­во­лю­цио­не­ров 2.12.1956 на ях­те «Гран­ма» при­был на Ку­бу, став за­тем од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей Ку­бин­ской ре­во­лю­ци и. Был два­ж­ды ра­нен в бо­ях с вой­ска­ми дик­та­то­ра Ф. Ба­ти­сты. С 1957 воз­глав­лял пар­ти­зан­скую ко­лон­ну, ко­то­рая 2.1.1959 пер­вой всту­пи­ла в Га­ва­ну. 9.2.1959 по­лу­чил ку­бин. гра­ж­дан­ст­во. По­сле по­бе­ды ре­во­лю­ции пре­зи­дент Нац. бан­ка Ку­бы (1959–61), мин. ба­зо­вой пром-сти (1961–1965), чл. Сек­ре­та­риа­та Нац. ру­ко­во­д­ства Еди­ной пар­тии со­циа­ли­стич. ре­во­лю­ции Ку­бы. Бу­ду­чи глу­бо­ко убе­ж­дён­ным в том, что «долг ре­во­лю­цио­не­ра – де­лать ре­во­лю­цию», с ию­ня 1965 по март 1966 на­хо­дил­ся в Кон­го, изу­чая со­ци­аль­но-эко­но­мич. и по­ли­тич. об­ста­нов­ку в стра­не. По­сле воз­вра­ще­ния в Га­ва­ну с той же це­лью от­пра­вил­ся в по­езд­ку по стра­нам Лат. Аме­ри­ки. В мар­те – ию­не 1966 под ви­дом мо­на­ха- фран­ци­скан­ца с до­ку­мен­та­ми на имя Эр­нан­до Хуа­на де лос Сан­то­са по­се­тил Бра­зи­лию, Па­ра­гвай, Ар­ген­ти­ну. В Уруг­вай Г. де ла С. (Че) при­был как спец. пред­ста­ви­тель Орг-ции амер. го­су­дарств под име­нем Адоль­фо Ме­на Гон­са­ле­са для сбо­ра ин­фор­ма­ции о со­ци­аль­но-эко­но­мич. по­ло­же­нии в сель­ской ме­ст­но­сти Бо­ли­вии. С это­го мо­мен­та он на­чал осу­ще­ст­в­лять свой план соз­да­ния пар­ти­зан­ско­го «оча­га» в Бо­ли­вии, что­бы у США бы­ло «два, три… мно­го Вьет­на­мов». По­сле Бо­ли­вии пред­по­ла­га­лось ор­га­ни­зо­вать пар­ти­зан­ские «оча­ги» в Бра­зи­лии, Па­ра­гвае и Ар­ген­ти­не. 12.12.1966 в Бо­ли­вию при­бы­ла груп­па ку­бин­цев, бли­жай­ших по­мощ­ни­ков Г. де ла С. (Че). В февр. 1967 ЦРУ уда­лось вне­дрить в его от­ряд сво­их аген­тов. В ок­тяб­ре то­го же го­да от­ряд был раз­гром­лен, Г. де ла С. (Че) убит. В ле­вом мо­ло­дёж­ном дви­же­нии мн. стран ми­ра он счи­та­ет­ся сим­во­лом ос­во­бо­дит. борь­бы.

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Сочинения:

Пар­ти­зан­ская вой­на. М., 1961;

Escritos y discursos. La Habana, 1977. Vol. 1–9.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Автор статьи: Ла­рин Е. А.

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