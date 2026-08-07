ГЕВАРА ДЕ ЛА СЕРНА (ЧЕ) Эрнесто
Государственный и политический деятель Кубы, латино-американский революционер.
Родился в семье архитектора. В 1946–53 студент медицинского ф-та Национального университета в Буэнос-Айресе. В 1950–54 предпринял неск. путешествий по странам Лат. Америки. Во время своих поездок работал недолгое время врачом на оловянных рудниках Боливии и в лепрозории в Венесуэле. В 1954–1956 врач Ин-та кардиологии в Мексике. Там же в 1955 сблизился с Ф. Кастро Рус. Вместе с группой кубин. революционеров 2.12.1956 на яхте «Гранма» прибыл на Кубу, став затем одним из руководителей Кубинской революции. Был дважды ранен в боях с войсками диктатора Ф. Батисты. С 1957 возглавлял партизанскую колонну, которая 2.1.1959 первой вступила в Гавану. 9.2.1959 получил кубин. гражданство. После победы революции президент Нац. банка Кубы (1959–61), мин. базовой пром-сти (1961–1965), чл. Секретариата Нац. руководства Единой партии социалистич. революции Кубы. Будучи глубоко убеждённым в том, что «долг революционера – делать революцию», с июня 1965 по март 1966 находился в Конго, изучая социально-экономич. и политич. обстановку в стране. После возвращения в Гавану с той же целью отправился в поездку по странам Лат. Америки. В марте – июне 1966 под видом монаха-францисканца с документами на имя Эрнандо Хуана де лос Сантоса посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину. В Уругвай Г. де ла С. (Че) прибыл как спец. представитель Орг-ции амер. государств под именем Адольфо Мена Гонсалеса для сбора информации о социально-экономич. положении в сельской местности Боливии. С этого момента он начал осуществлять свой план создания партизанского «очага» в Боливии, чтобы у США было «два, три… много Вьетнамов». После Боливии предполагалось организовать партизанские «очаги» в Бразилии, Парагвае и Аргентине. 12.12.1966 в Боливию прибыла группа кубинцев, ближайших помощников Г. де ла С. (Че). В февр. 1967 ЦРУ удалось внедрить в его отряд своих агентов. В октябре того же года отряд был разгромлен, Г. де ла С. (Че) убит. В левом молодёжном движении мн. стран мира он считается символом освободит. борьбы.
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Сочинения:
Партизанская война. М., 1961;
Escritos y discursos. La Habana, 1977. Vol. 1–9.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Автор статьи: Ларин Е. А.
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