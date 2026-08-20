ГЕВАРА Антoнио де (Antonio de Guevara)

Испанский религиозный и политический деятель, политический мыслитель, писатель-моралист и историк.

Родился в знатной семье в провинции Астурия. Являясь вторым ребенком в семье, с детства предназначался для духовной карьеры, однако воспитывался при дворе. Был пажом принца Хуана Астурийского , затем Изабеллы I Кастильской . После ее смерти, в 1504 (по другим данным, в 1505) г. вступил в Орден францисканцев. Во время восстания Коммунерос находился при дворе Карла V и был вознагражден за лояльность короне.

В 1521 году получил должность королевского проповедника, и в этом качестве сопровождал императора во время поездки в Англию. В 1525 году отправился на войну против воставших морисков. В ходе боевых действий получил ранение. В декабре 1526 года принимал участие в подготовке эдикта против морисков. В 1527 году император Карл V назначил его своим личным историком и членом Королевского Совета.

Главный труд Антоние де Гевара роман-трактат «Часы государевы, или Золотая книга императора Марка Аврелия». Книга представляет собой дидактическое сочинение, обращенное непосредственно к Карлу V, где автор попытался представить образ идеального правителя-философа. Антонио де Гевара отстаивал в своих сочинениях нравственный идеал политика, согласующего свои действия со строгими нормами морали.

Считается, что Гевара мог быть составителем ряда речей Карла V, включая произнесенную перед папой Павлом III в 1536 году.

В 1537 он получил должность епископа Мондоньедо, однако по настоянию двора вынужден был отвлекаться от своих духовных обязанностей ради различных государственных поручений. Умер в 1545 году.

Сочинения:

Libro áureo de Marco Aurelio;

Reloj de Príncipes;

Menosprecio de corte y alabanza de aldea;

Epístolas familiares;

Una década de Césares, es a saber: Las vidas de diez emperadores romanos que imperaron en los tiempos del buen Marco Aurelio;

Arte del Marear y de los inventores de ella: con muchos avisos para los que navegan en ellas;

Aviso de privados y doctrina de cortesanos;

Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos.

Иллюстрация:

Гравюра с изображением Гевары работы неизвестного мастера XVI века