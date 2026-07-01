ГЕВАНДХАУЗ
ГЕВАНДХАУЗ - концертное общество, зал и оркестр в Лейпциге.
Оркестр основан в середине XVIII века, с 1781 года выступал в зале «Гевандхауз» - в бывшем торговом здании, в связи с чем и приобрёл своё название. Первый музыкальный руководитель - И. А. Хиллер (до 1785 года). Оркестр достиг высокого исполнительского уровня под руководством Ф. Мендельсона (1835-1847 годы; концертмейстер - Ф. Давид).
В 1841 году состоялось историческое исполнение «Страстей по Матфею» И. С. Баха под управлением Мендельсона. С оркестром выступали К. Шуман, И. Брамс, Р. Вагнер, Э. Григ, Р. Штраус. В 1884 году построено новое здание (разрушено в 1943 году во время 2-й мировой войны). А.фон Никиш (музыкальный руководитель в 1895-1922 годах) значительно расширил состав оркестра и его репертуар, ввёл практику зарубежных гастролей (с 1916 года). Его преемники - В. Фуртвенглер, Б. Вальтер, Г. Абендрот, Ф. Конвичный, К. Мазур.
В современном здании «Гевандхауз» (открыто в 1981 году) функционируют два зала: Большой (с органом фирмы «Александер Шуке») и Мендельсоновский (малый). Оркестр принимает участие в спектаклях Лейпцигской оперы, в исполнении кантат И. С. Баха в церкви Святого Фомы.
Иллюстрация:
Концертный зал «Гевандхауз». Архив БРЭ.