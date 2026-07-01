ГЕВАНДХАУЗ

ГЕВАНДХАУЗ - концертное общество, зал и оркестр в Лейпциге.

Ор­кестр ос­но­ван в середине XVIII века, с 1781 года вы­сту­пал в за­ле «Гевандхауз» - в бывшем тор­го­вом зда­нии, в свя­зи с чем и при­об­рёл своё на­зва­ние. Пер­вый музыкальный ру­ко­во­ди­тель - И. А. Хил­лер (до 1785 года). Ор­кестр дос­тиг вы­со­ко­го ис­пол­ни­тель­ско­го уров­ня под руководством Ф. Мен­дель­со­на (1835-1847 годы; кон­церт­мей­стер - Ф. Да­вид).

В 1841 году со­стоя­лось ис­то­рическое ис­пол­не­ние «Стра­стей по Мат­фею» И. С. Ба­ха под управлением Мен­дель­со­на. С ор­ке­ст­ром вы­сту­па­ли К. Шу­ман, И. Брамс, Р. Ваг­нер, Э. Григ, Р. Штра­ус. В 1884 году по­строе­но но­вое зда­ние (раз­ру­ше­но в 1943 году во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ). А.фон Ни­киш (музыкальный ру­ко­во­ди­тель в 1895-1922 годах) зна­чи­тель­но рас­ши­рил со­став ор­ке­ст­ра и его ре­пер­ту­ар, ввёл прак­ти­ку за­ру­беж­ных га­ст­ро­лей (с 1916 года). Его пре­ем­ни­ки - В. Фурт­венг­лер, Б. Валь­тер, Г. Абен­д­рот, Ф. Кон­вич­ный, К. Ма­зур .

В современном зда­нии «Гевандхауз» (от­кры­то в 1981 году) функ­цио­ни­ру­ют два за­ла: Боль­шой (с ор­га­ном фир­мы «Алек­сан­дер Шу­ке») и Мен­дель­со­нов­ский (ма­лый). Ор­кестр при­ни­ма­ет уча­стие в спек­так­лях Лейп­циг­ской опе­ры, в ис­пол­не­нии кан­тат И. С. Ба­ха в церкви Святого Фо­мы.

Иллюстрация:

Кон­церт­ный зал «Ге­ванд­ха­уз». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)