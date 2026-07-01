ГЕВА

ГЕВА - город в уделе колена Вениаминова (Нав 18. 24), переданный во владение левитам (Нав 21. 17), находился между Рамой и Михмасом.

В Геве войска филистимлян потерпели поражение от царя Давида (2 Цар 5. 25). Гева часто упоминается в Ветхом Завете наряду с городом Гива (Суд 20. 10, 33; 1 Цар 13. 3, 16; 14. 5; Ис 10. 29). Реальное соотношение между этими двумя схожими по звучанию топонимами остается неясным. Возможно, речь идет о разных наименованиях одного и того же места (смотрите: Arnold).

После распада единого царства иудейский царь Аса укрепил Геву как один из форпостов на северной границе Иудеи (2 Пар 16. 6), который встречал захватчиков по пути к Иерусалиму (ср.: Ис 10. 29). Выражение «от Гевы до Вирсавии» (4 Цар 23. 8) описывало пределы Иудейского царства . Во время реформы царя Иосии (VIII век до Р. Х.) на возвышенности в Геве было разрушено языческое святилище (4 Цар 23. 8). Гева упоминается и в период после вавилонского плена (Ездр 2. 26; Неем 7. 30; 11. 31; 12. 29), что, возможно, указывает на заселение Гевы служителями иерусалимского храма, занятыми восстановлением богослужения (Неем 12. 29).

В 1838 году Э. Робинсон идентифицировал Геву с поселком Джаба в 9 км севернее Иерусалима (Biblical Researches in Palestine. Boston, 1874. P. 440-442), на склоне холма напротив Михмаса. Этот пункт (M. R. 175140) действительно позволял контролировать путь по долине между Гевой и Михмасом, известным как «переправа Михмасская» (1 Цар 13. 23; Ис 10. 29). В 1968 году М. Кохави нашел на этой территории материал железного века и персидского периода. Видимо, пограничную крепость здесь возвели одновременно с Мицпой (около 900 года до Р. Х.) с целью защитить 2 главные дороги в Иудею из Израиля. Й. Ахарони предположил, что раскопки на месте Гевы могут открыть культовый центр, аналогичный найденным в Вирсавии и Араде.

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