Геты (лат. Getae)

Ге`ты (лат. Getae) — фракийские племена, родственные дакам, обитавшие в низовьях Дуная. В IV в. до н. э. продвинулись к побережью Черного моря и на левый берег Днестра. В 514 до н. э. Г. вместе со скифами боролись против персидского царя Дария I. Впоследствии Г. попадали в зависимость от скифов, македонцев, галатов; в I в. до н. э. входили в государство даков царя Биребисты. В 106 окончательно покорены Римом. Большая часть их земель вошла в состав римской провинции Дакии. Лит.: Златковская Т. Д. Племенной союз гетов под руководством Биребисты (I в. до н. э.) // Вестник древней истории. 1955. № 2. С. 73—91; История Европы. М., 1988. Т. I; Колосов­ская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае. I—IV вв. М., 2000.