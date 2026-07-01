Гетто

Ге`тто — квартал, отведенный для отдельного проживания этнической группы, в Средние века первоначально евреев (см. Евреи в Средние века). Название происходит от слова «литье» (ит. getto), так как этот квартал находился на месте заброшенного литейного завода в венецианской сестьере (районе) Каннареджо. В 1516 евреям разрешили жить постоянно на территории «новой литейни». В других городах Европы еврейские общины жили обособленно уже на протяжении веков. Этому способствовало, с одной стороны, желание сохранить свои обычаи и веру в чужой среде и потребность в коллективной взаимопомощи, а с другой — ограничения и преследования иноверцев со стороны местного населения и властей. Живя отдельно, общины иудеев чувствовали себя более свободными и защищенными, вместе с тем, с появлением Г. эта практика приобрела принудительные формы, связанные с враждебным отношением Церкви к евреям. В 1555 папа Павел IV Карафа учредил Г. в Риме (термин известен с 1562), а Пий V, изгнав евреев из большинства папских владений, способствовал созданию Г. в других городах. Подобные кварталы имелись во многих землях Европы, в частности в Германии, а также в некоторых исламских странах (Марокко). Г. обычно обносили стеной, имевшей один-два входа, которые на ночь запирали. Часто Г. были перенаселены, в домах надстраивались этажи, внутри царила бедность и антисанитария. В Г. имелось все необходимое для жизни и самоуправления: синагога, школы, тюрьма, иногда кладбище. С распространением идей Просвещения запреты для евреев начали отменять, римское Г. было упразднено в 1870. Слово «Г.» в дальнейшем стало употребляться для обозначения этнических или вообще бедных кварталов. Во время Второй мировой войны 1939—1945 германские власти на оккупированных территориях устраивали Г. в рамках своей программы изоляции и геноцида еврейского народа. Лит.: Вишницер М. Л. Гетто // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Т. VI. СПб., 1910. Ст. 449—454; Calimani R. Storia del Ghetto di Venezia. Milano, 1995.